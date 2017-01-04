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Dreadnought
Вчера 16:44165

Украина как начало гибридной войны кремля против Запада.

В планах президента России Владимира Путина - тотальная гибридная война против Запада, а агрессия против Украины рассматривается им, как "воспитательные меры" для других стран, которые хотят отойти от РФ.
Об этом написал российский политолог Андрей Пионтковский в статье для "Радио Свобода".

"Это объявление тотальной гибридной войны Западу. Войны на его полное моральное уничтожение. Только оно может гарантировать пожизненную власть паханам "Русского мира". Пока Запад для кого-то остается привлекательным примером, их власть под угрозой", - описал он намерения РФ.

"План Путина – победа "Русского мира". Первой должна быть унижена и уничтожена непокорная сестра Украина, отважившаяся на дерзкий побег из русской зоны. Это будет хорошая воспитательная мера для остальных. Затем останется только дойти за два дня, как и было обещано, до Таллинна, Риги, Вильнюса. Что и станет, по Плану Путина, окончательным моральным уничтожением Запада", - также предупредил Пионтковский.

"Неспособность Запада выполнить свои обязательства по коллективной обороне стран – членов НАТО будет означать фукуямовский – но с точностью до наоборот! – унизительный конец его Истории. В Кремле убеждены, что у них есть универсальный ключ к победе: ядерное оружие плюс русский народ, которому на миру и смерть красна за яхты Абрамовича и шубохранилища Якунина. В этом и заключается его высочайшая православная духовность.

У Запада есть ядерное оружие, но нет народа, благодарный тост за мудрость и терпение которого провозгласил в свое время самый главный его палач, нареченный благодарными потомками уцелевших Именем России. Как полагают кремлевские аналитики, Запад дрогнет и не посмеет ответить на ограниченный ядерный удар по одному-двум европейским городам. Или, скорее, отступит еще раньше перед жестко артикулированной угрозой такого удара и сдаст своих союзников меньших на расчленение по лекалам "Русского мира"", - прогнозирует Пионтковский.

В то же время, по его словам, такие действия и намерения угрожают самой России.

"Может быть, они (в Кремле - ред.) и правы. Но в любом случае тотальная война, объявленная Западу, и ежедневно провозглашаемая готовность применить в ней ядерное оружие – это огромный риск для существования России. Не исключаю, что вожди "Русского мира" стали жертвами собственных лжи, демагогии и сервильности экспертов, побоявшихся разъяснить суть вопроса. Они столько сотен раз повторяли, что американская система ПРО серьезно угрожает российскому потенциалу сдерживания, что сами окончательно поверили в эту чушь и, вполне возможно, искренне полагают, что у них в запасе осталось всего год-полтора, что им надо спешить помериться ядерными силами с надменными пиндосами как можно скорее.

Самарский чудачок, процитировавший на днях партайнгеноссе Гесса (замглавы администрации президента РФ Володин, уверен, что без Путина нет России. - Ред.), даже и не подозревает, насколько он был прав. Путин твердо решил править Россией вечно или уйти в небытие вместе с Россией. Так просто он с нее уже не слезет", - резюмировал политолог.










Originally posted by lorddreadnought at Украина как начало гибридной войны кремля против Запада.

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