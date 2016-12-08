Материализм и … ИМПЕРИИ кретинизм На самом деле ни с какими импириками я враждовать не собираюсь. Как это дела столп большевизма-комунизма ВИЛ(Вич). А написать, что то такое, как «Молот ведьм», або «Коно-топские ведь-мы» навроде Торквемады или Гоголя (это если замучивать про Нэ С-с-савченко, Анни Хер-ман, або про какую либо другую сильно «выпученную» жинчину современности), я явно не в тренде(?).

«Чтобы держать семью в узде,

Граф бил графиню по субботам…»

(фолькльор)

На самом деле ни с какими импириками я враждовать не собираюсь. Как это дела столп большевизма-комунизма ВИЛ(Вич). А написать, что то такое, как «Молот ведьм», або «Коно-топские ведь-мы» навроде Торквемады или Гоголя (это если замучивать про Нэ С-с-савченко, Анни Хер-ман, або про какую либо другую сильно «выпученную» жинчину современности), я явно не в тренде(?).

Но затронуть не болючую тематику про «последнее царство» и приход А-та, это пожалуй то самое, что отражает нашу (вселенскую) с вами жизнь, могу если за жизнь считать наше с вами функционирование как объекты в человеческом обличьи, на сцене бытия.

В настоящий момент на матушке-землице вырисовываются два сходных и единяемых каждый своему по духу, образования – империи. Одна западного типа где действует т. называемая «мягкая сила» разврата, человечества, попавшего под её, этой силы, воздействие, всего сущего, если можно выразится, «из нутри». Ч/з ублажение похотей и страстей. Вторая – грубая, действующая ч/з прямое понуждение и насилие. Имперетивно навязывающая, «единственно верные» взгляды на мироустройство и миропонимание-восточного типа.

Есть ещё и некая «серая зона», как и положено в нашем «колеблющемся» как маятник мирке с «жёсткой», «управляемой» и т.п. демократии или «мягкого», «ограниченого», «просвещённого» тоталитаризма.

Но… как говорится, «сколько бы верёвочке не виться…», а «противоположности» обречены на смычку в этакое «колесо СанСары».

И вот теперь, как нельзя к стати, хорошо вспомнить первое слово из заголовка – мат-е-риализм. Ибо всякая духовная конструкция, имеет, либо имела своё материальное воплощение ч/з образы, дела, процессы.

А в мат-е-риализации этих «чувственных идей» (к/ф «Формула любви» ), и заключается эта сила. В том, что, человечеству, в НЕ зависимости от того, за какой «руський мир» оно борется, в зависимости от интер-позиции королевства (империи), где его представители, обретают, «мягко», либо «жёстко» навязали (затянули в «трясину» и т.д. и т.п.) понимания, этого мира с

МАТ-Е-РИАЛИСТИЧЕСКИХ позиций.

И как квинтессенция, этого мат-е-риал-изма на главный и пассионарный план выдвинуты ДЕНГИ.

ДЕНГИ стали такой себе «объединяющей» интер-наци-анальный, «связкой», которая «разваливает» любые гос.устои не говоря уже о границах, как всех возможных внешних так и всех возможных внутричеловеческих, вплоть до личностных. И уже не «труд источник всех богатств» (Смит, Риккардо), а добывание, вымораживание, отъём всеми известными способами их – ДЕНЁГ,

плюс ресурсов их обеспечивающих – землицы, недр и чего там ископается. А само богатство становится источником «труда». «Человеческий материал», под шумок «разгула гуманизма» уже поставлен на «обратный счётчик», ч/з всеобщий страх войны, террора, бедности, прямого вмешательства в репродуктивную сферу, распространение вредоносных, ядовитых и т.п. продуктов питания, заражения воды, воздуха, всего того, что мы называем (пока) экологической (?) средой.

Когда вы слышите «голоса», за «цивилизованный земельный рынок», это «голоса оттуда», из «денежных закромов» человеческой жадобы, гордыни, ненасытности.

Хочется задать один вопрос, а земли индейцев, к примеру, скупили разве «не цивилизованые варвары»? Ну и где теперь эти «коренные» народы?!

Не зря Мордехей из левитов по прозвищу К.Маркс писал, что нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал за (?) % прибыли.

Именно поэтому человечество и проиграет «своему последнему царю» - А-ту, что на самом деле нет никакой материалистической идеи способной его (человечество) объеденить. Нет тех Западных, либо Восточных ценностей, о которых так часто, в последнее время говорят политики. Ибо они ценности имеют свой материалистический вымир

«ДЕНЬГИ».

Покажите, хотябы на примере своей семьи, кого, и когда они деньги «по-настоящему» объеденили.

Даже народ израилев. Идеологи которого, в рассеянии, выработали единственный действительно объеденяющий евреев постулат:

«е-ей даже если ты ненавидишь брата своего е-я, лютой ненавистью, а ГОЯ любишь. В случае необходимости выбора м/ду гоем и евреем, ты должен сделать выбор в пользу брата своего, которого ненавидишь».

И это вам не некакая эфимерная связь именуемая дружбой, которая не имеет каких либо императивных рамок, либо сексуально-связанная «любовь», партнёрские отношения, и пр. п. прочее. Это прямое указание на корпоративное поведение во всём, каждым членом общины, начиная от личной жизни, до протекционизма во всех известных сферах человеческой деятельности, науки, политики. И не потребно никакого «конспирологического заговора» - всё протекает « у вас на очах», а всякие «специальные тактики», «Протоколы сионских мудрецов», это всплески индивидуальной, групповой и проч. Инициативы, базирующейся на выше оговоренном КОРПОРАТИВНОМ мышлении.

Не зря ведь всё громче и громче говорится в СМИ, что именно они КОРПОРАЦИИ будут править миром в будущем.

А главой этой всеобщей корпорации будет последний царь – антихрист. Править он будет, в том числе и ч/з так называемые электронные деньги, ибо «каждому богатому и бедному…» будет наложена «на чело, либо правую руку» отметка (не обязательно чип), просто не смываемый, невидимый штрих-код – идентификатор, а база ваших данных уже «загнана» в мега-компьютер «зверь» (таково его название).

«Удобно» и «харашо» - ни денег носить с собой, ни документов – о как!!!

Куды ни прийдёшь – тебя «считали и всё…

Правда, если чё-то и все твои права (власности, в том числе) и данные могут быть наглухо заблокированы – тогда хоть вой, а виноватых нету-ти, апеллировать то не к кому!

Красота!!!

Ну уж, а у кого этой «отметины» не будет, то «ни купит ни продать…» ни … И про это уже асё сказано в откровениях Иоанна.

Да мы то верим как-то вяловато в это сказаное.

Комфорт (лень) дороже.

Вот на этом то комфорте (НАШИХ ЛІНОЩАХ), да на других производных гордыни – упрямстве, нас как артельщики сетями из воды, да на воздушок (корпорации) и вытянут.

А для того, чтобы противится, нужна Воля.

Которую мы часто путаем с этим самым упрямством.

Ибо он (У-во), есть просто труднопреодолимое потакание своим похотям и страстям. Тогда как свободная воля, денная нам Творцом, это как раз действие обратное - на их (наших пороков), обуздание.

Может ли какой другой народ (не еврестий), «оседлать» эту «формулу успеха»?

Сразу скажу, что нет!

Ибо второй ключик к успеху корпоративности Нации, это вопрос о самоидентификации каждого члена этой корпорации по национально-генетическому признаку. Который после эры мультикультурализма, интернационализма, гуманизма возможен, наверное только у цыган и некоторых племён, стран IV-го мира.

У которых все одно, нет и не может быть третьего ключа к корпоративному успеху, а именно ГЛОБАЛЬНОСТИ поставленной перед нацией-корпорацией задачи – о «Не насильственном овладении «мировым порядком».

Однако всевозможные «прозелитические вкрапления», ввиде Трампов и иже с ними помянутых будут, приветствоваться. А уже для этого и стоит прочитать «Протоколы…» и Т. Герцеля и т.п. и т.д.

Не вдаваясь в «поповщину» которая, увы, себя дискридитирует всё больше и больше, можно ясно указать только один индивидуальный путь к истиному спасению (в Православии) и он тернист.

Ибо «широкая дорога, да благие намерения» заводят прямо во АД.

И кроме, этих двух путей, третьего выбора человеку не дано. Поэтому, чем ближе мы к порогу земного существования, тем яснее должна быть наша цель.

P.S. В целом взаимопонимание народонаселения с правлением всемирной корпорации напоминают відносини паучка бродяжки со своей самочкой.

Он (паучёк-бр.) для того что-бы уестествить свою мамзель, приносит ей, завёрнутую в кокон паутины еду (муху, либо другое какое насекомое). И пока самочка занята разворачиванием подарка – подношения, паучёк с нею спаривается.

Но некоторые паучки, дабы «не заморачиваться», приносят самочке «пустышку», закамуфлированную паутиной. Так вот создаётся впечатления, что с нами уже перестают заморачиваться?!!

Пока всё.

P.P.S. Читатель взгляни на весь происходящий «мировой безлад» и что происходит вокруг нашего АТО, в частности, с позиции оформления всемирной транснациональной корпорации… И он («безлад») не покажется тебе таким уже хаотичным.