Коломойский “Губареву“׃ Вместе пойдем на Киев!
Коломойский׃ Вообще давайте распадемся на х !
Пьяный олигарх Коломойский׃ Гиркин – еврей, но красавец, а правители – пид....сы!
Олигарх Коломойский о войне в Украине׃ У Путина не было другого выхода!
Коломойский о Ляшко׃ Безлер молодец, конечно!
Коломойский и Кернес, кто у нас бл٭٭ сидит во власти!؟؟
Коломойский просит Портнова решить вопрос с Лукаш
Бесславные ублюдки. Телефонный разговор Коломойского и Януковича во время ЕвроМайдана.
Портнов во время Евромайдана звонит Коломойскому и договаривается о телефонной беседе с Януковичем.
Коломойский про Одессу׃ Да какие нах** фсбэшники! часть 1.
Коломойский про Одессу׃ Да какие нах... фсбэшники! часть 2.
Коломойский о своем тройном гражданстве.