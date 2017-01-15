Жидоолигарх Игорь Коломойский. Портрет без ретуши. Лидер Укропа Игорь Коломойский не только украл 200 млрд. грн. у вкладчиков Приватбанка, но и до самого последнего момента сотрудничал с режимом януковича, а также открыто поддерживал Донецких сепаратистов.

Коломойский “Губареву“׃ Вместе пойдем на Киев! Коломойский׃ Вообще давайте распадемся на х ! Пьяный олигарх Коломойский׃ Гиркин – еврей, но красавец, а правители – пид....сы!

Олигарх Коломойский о войне в Украине׃ У Путина не было другого выхода! Коломойский о Ляшко׃ Безлер молодец, конечно!

Коломойский и Кернес, кто у нас бл٭٭ сидит во власти!؟؟ Коломойский просит Портнова решить вопрос с Лукаш Бесславные ублюдки. Телефонный разговор Коломойского и Януковича во время ЕвроМайдана. Портнов во время Евромайдана звонит Коломойскому и договаривается о телефонной беседе с Януковичем. Коломойский про Одессу׃ Да какие нах** фсбэшники! часть 1. Коломойский про Одессу׃ Да какие нах... фсбэшники! часть 2. Коломойский о своем тройном гражданстве.