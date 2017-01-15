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Dreadnought
Dreadnought
15.01.2017 19:12632

Жидоолигарх Игорь Коломойский. Портрет без ретуши.

Лидер Укропа Игорь Коломойский не только украл 200 млрд. грн. у вкладчиков Приватбанка, но и до самого последнего момента сотрудничал с режимом януковича, а также открыто поддерживал Донецких сепаратистов.

Коломойский “Губареву“׃ Вместе пойдем на Киев!

Коломойский׃ Вообще давайте распадемся на х !

Пьяный олигарх Коломойский׃ Гиркин – еврей, но красавец, а правители – пид....сы! 


 

Олигарх Коломойский о войне в Украине׃ У Путина не было другого выхода!

Коломойский о Ляшко׃ Безлер молодец, конечно! 


 

Коломойский и Кернес, кто у нас бл٭٭ сидит во власти!؟؟

 

Коломойский просит Портнова решить вопрос с Лукаш

 

Бесславные ублюдки. Телефонный разговор Коломойского и Януковича во время ЕвроМайдана.

 

Портнов во время Евромайдана звонит Коломойскому и договаривается о телефонной беседе с Януковичем.

Коломойский про Одессу׃ Да какие нах** фсбэшники! часть 1.

Коломойский про Одессу׃ Да какие нах... фсбэшники! часть 2.

 

Коломойский о своем тройном гражданстве.

 

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