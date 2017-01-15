И пока мы стесняемся назвать вещи своими именами, указать на врагов явных, все чаще поднимают голову враги скрытые. То в Черкассах появятся вербовочные листовки ЛДНР, то в где-то в санаторном комплексе благополучных Карпат всплывут конфликты с участием бывших военнослужащих «народной милиции ЛНР». А там глядишь и в украинских СМИ террористов (а именно такой термин использует украинская власть) называют повстанцами.

Чему же удивляться, если Близнюк спокойно проживает себе в своем миллионном коттедже под Киевом, большинство бывших мэров городов, инициировавших и поддержавших сепаратистов на ранней стадии, спокойно себе живут и ведут бизнес в Киеве. Более того, по словам источников в СБУ, службисты хорошо осведомлены о родственниках нынешних видных сепаратистов, проживающих на территории Донбасса, подконтрольной украинским властям.

Чему же тогда удивляться, если Савченко готова пожать руку и улыбнуться Захарченко и Плотницокму.

Для чего была тогда это война и ради чего гибли украинцы? В исторической науке существует кровью подтвержденное правило – когда общество забывает о причинах предыдущей войны, жди новую.

Именно поэтому кризисный медиацентр инициировал бессрочную просветительскую акцию по борьбе с бытовым сепаратизмом. Ведь причииной войны стали не пришлые моторолы или малоадекватные гиви с бабаями, не наркоманы в окопах или бурятские националисты. Главной движущей силой нынешнего сепаратизма на Донбассе – люди, думающие штампами «Путин введи войска».

Украинский законодатель вынужден был отреагировать на сегодняшние реалии и модернизировал правовую базу таким образом, что бы предоставить правоохранителям реальные механизмы борьбы как с активным, так и с бытовым сепаратизмом. В частности, осквернение национальных символов, призыв к смене власти предусматривает в ст. 110 УК Украины наказание на срок от 7 до 12 лет лишения свободы. Но вот вопрос – почему ни СБУ, ни полиция, ни прокуратура не рапортуют о применении в реальной жизни такой статьи. Даже относительно показательных случаев – таких как дело Нели Штепы, бывшего мера Славянска.

Наша прошлогодняя инициатива уже вызвала жесткий резонанс как в России, так и в Укпраине. Наши борды и листовки, которые появились в 4 восточных областях, действительно вызвали ажиотаж среди населения. Начались звонки, активность.

Вот что говорит о задачах акции соавтор идеи, инициатор соцкампании по борьбе с «бытовым» сепаратизмом Иветта Деликатная: «Цель данной акции — привлечение острого внимания к тому, что любое действие человека может вызвать цепочку событий, способную в итоге привести к фатальным последствиям.

Люди понадеялись на власть и попытались указать местным сепаратистам на их место. Однако прошло время и что мы видим?

Многие наши коллеги самостоятельно вели реестр сепаратистов и коллаборантов, передавали их в местную полицию и СБУ, сотрудничали с ребятами из «Миротворца». Формат данных был до неприличия прост: ФИО, доказанная сепаратистская активность (скриншоты с социальных сетей, скан-копии газет, грамот, свидетельские показания), недоказанная сепаратистская деятельность (информация из неназванных исчтоников, предположения и аналитические разработки).

Как пример:

Константин Игоревич Коробкин, 15.01.1982 г., Мариуполь

Награжден грамотой батальона ОСМБ «Призрак» (скан копия грамоты)

Является одним из создателей финансовой схемы по поддержке сепаратизма (упоминание в сепаратистской газете).

Отвечал за финансовые потоки с Мариупольского морского порта (свидетельские показания).

Суммарно список коллаборационистов и бытовых сепаратистов, собранный по нашим сведениям разными общественными инициативами, достигал 1,5 тысяч позиций. Однако все эти инициативы сошли на нет после ряда показательных случаев: избиения волонтеров в Мариуполе, ведущих такую деятельность; возвращении на должности в правоохранительные органы откровенных сепаратистов (таких как Горустович); массовых гонений на сайт «Миротворец». Люди просто устали биться головой об стенку, дожидаясь адекватной реакции правоохранителей. Еще немного и общество будет готово к т.н. плану Медведчука, к выборам на Донбассе, к братанию между Савченко и Моторолой.

И лишь немногие будут помнить: «Бытовой» сепаратист - оскверняет национальные символы, ждет прихода ”русского мира”. Наказание: 7–12 лет лишения свободы (ст. 110 УК Украины)».