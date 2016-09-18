«И всё-таки они возвращаются»

(Думаю, что это заголовок из
какого-то к/ф, современного )
Хотелось бы «увековечить» другой (заголовок). Уже использованный мной ранее «Бойтесь данайцев, дары приносящих»-2. «Снова про ОСББ", но все таки вышеобозначенный много точней.
Ох, как, я ещё был наивен, когда описался (от слова писать - не писать?!?), в ранних моих «произведениях» про это самое ОйСББ. Как «по-мальчишески» полагал, что форма такого объединения жильцов учербна, имеет много вад, как со стороны организационной, так и законодательной. Что в «управители» полезут проходимцы, в «управляющие органы» засядут люди без хоз. опыта и понятия об ответственности, и еще, что вероятнее, афелировано-продажные, действующие с «управителем» на «один карман». Что у небольших ОСББ, нет ни финансового, ни материального, ни человеческого ресурса, щоб адекватно відповідати на ситуативні виклики, що будуть з'являтися з плином часу. Це поточні та аварійні ремонти та т.і.
Так, я при цьому, десь далеко усвідомлював, що на вище згаданому терені, в силу того, что «быстро собрать» необходимые кошти, просто неможливо. Появятся искусы «сесть на какой либо «льготный кредит», а то и «кр. линию», тоже «сильно льготную». Ну и механизм, такого деяния со стороны правления ОСББ прост:
Особливо, меня окончательно утвердило в мысли, что нас (граждан, жильцов) пытаются затянуть в кредитно-коммунальное рабство, после получения последнего ответа из Мин. Инфа-структуры. На мои, выше перечисленные и обоснованные на примерах (в т.ч. про ОСББ Петропавловская 73а), а так же анализа законодавчої бази, et. set., где я пытался довести всю несостоятельность проводимой кампании.
Але, из полученного ответа, («Всё хорошо прекрасная маркиза…») мне чётко дали понять, стратегическое направления всего действа – кредитование, кредитование и ещё раз кредитование. В письме было сказано сколько ОСББ о стране, «осчасливлено» кредитами, а так же (о чудо!), даны адреса и телефоны организаций где такое «счастье», вы очень быстро можете отримати. На полном серьёзе, - половина официального письма – банальная реклама!? О как!!!
После прочтения, этой відповіді, всё – мои сомнения, подозрения, гноссиологические выводы, срослось в одо твёрдое убеждение:
4. При «правильном», а главное системном подходе, можно легко завладеть, «контрольным пакетом» акций ОСББ, ну а дальше вопрос техники, ведь «по закону» вы член, этого объединения, не можете не выполнять решения «общего собрания»!
И не тешьте себя надеждой на «свой акредетив» и фін. спроможність, «большинство» вас «утянет» в трясину, как говорится «без шума и пыли» (к/ф «Бриллиантовая рука»). И будете вы, со «своими мильвонами», «плясать», под дуду других, по-сути «хозяев» вашего будинку та прибудинковою теріторії. І фінансувати всі їхні забаганки. По суті, мы возвращаемся к «совковой схеме найма жилья, но на часно-регулируемой основе.
Так то! А вы говорите – прогресс! Меньше будут дурить. Да дурить практически и не будут. Просто заберут всё. И Всё «по-закону».(!)
А вы шо хотели?!
У Эвропу (?) или в - …опу???!
Обостряйте нюх и другие органы чувств. Может вам это поможет.
P.S. «Вещует мне сердце…» (к/ф «Земля Санникова»), шо уже к новому 2017г. и банк, до ентого дела «подвернулся». Системный - системный такой. Та исчо и с полторастамиллиардным долгом?!
Снова про ОСББ...
Профессионал выполняет свою работу всегда, практически в не зависимости от условий «внешней среды», не ниже минимально приемлемого уровня....
Скока живу на этом свете, стока, мне наши можна-владцы, роблють подарки.
Подарки можна сказать царские!...
Сервісний центр по обслуговуванню ОСББ : З нами вже 25 будинків !
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Вийшов друком практичний посібник для об,єднань співвласників багатоповерхових будинків...... 2