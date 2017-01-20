Засудження російської агресії проти української пам'яті Українсько-російські відносини мають довгу і суперечливу історію, яка нараховує сотні років. Основним її змістом є прагнення Московії та її спадкоємців – Російської імперії, Радянського Союзу та Російської Федерації – унеможливити становлення незалежної держави Українського народу – повноправного члена європейської співдружності націй.

Набуття Україною незалежності у 1991 році у результаті розпаду СРСР від початку розглядалося і розглядається російською елітою як прикре історичне «непорозуміння», яке повинно бути якнайшвидше виправлене. За визначенням В.Путіна цей розпад – «найбільша геополітична катастрофа ХХ століття». Події 2014-2015 років довели, що така точка зору знаходить широку підтримку у всіх прошарках російського суспільства. Навіть у січні 2016 року згідно з результатами соціологічних опитувань 64 % росіян підтримують агресію проти України.

У свідомості кремлівського керівництва і значної частини населення Росія оточена ворогами, які прагнуть захопити російські природні ресурси. Провідну роль у цій «глобальній змові» відіграє Захід на чолі зі США. Для того щоб вистояти у фантомному протистоянні, Росія, на переконання керівництва РФ, повинна за будь-яку ціну відновити контроль над втраченими територіями СРСР і «соціалістичного табору». Ключовим завданням є захоплення України, яке повинно кардинально збільшити російські демографічні, політичні, економічні, військові та інші ресурси.

Зважаючи на події, що відбуваються на Сході України, опозиційні сили проросійського спрямування використовуючи власні фінансові та людські ресурси всіляко підриває реформування України, яка іде шляхом до Європейського майбутнього.

Вшановуючи Героїв, які полягли на Захисті нашої держави український народ встановлює меморіальні дошки учасникам антитерористичної операції на Сході України для висловлення своєї любові та гордості за синів своїх.

Нова форма гібридної війни у вигляді пошкоджень або знищення різного роду пам'ятників, меморіальних комплексів, історичних захоронень У час неоголошеної війни московії проти України ворогів і зрадників української нації треба судити за законами воєнного часу. І вражою злою кров'ю волю окропіте! ( Т. Шевченко). Смерть ворогам України!

Шановні співвітчизники! Закликаю Вас мобілізуватися задля збереження духовно-цінних державних та регіональних надбань та недопущення їх знищення, адже це наша історія і це наше майбутнє!

Слава Україні!!!