Россия обязалась выплачивать израильтянам страховые пенсии по инвалидности, старости, а также потере кормильца. При этом, судя по утверждению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, российские пенсии будут получать на первых порах более 30 тысяч граждан Израиля – выходцев из СССР. Кроме того, также порядка 30 тысяч человек должны выйти на пенсию в ближайшие годы. Уже 60 тысяч.

Всего же, по оценкам чиновника, российские денежные средства будут получать около 90-100 тысяч израильтян. Но касается это не только эмигрантов из СССР, но и жителей собственно России (РСФСР), которые перебрались на свою историческую родину до 1992 года и гражданства самой Российской Федерации не имели.

Стоит отметить, что Россия еще до заключения этого соглашения выплачивала пенсии 17 тысячам израильских пенсионеров. Однако все эти люди имели на руках российский паспорт. Теперь же российское государство посадило себе на шею эмигрантов, которые отказались жить в стране, которая теперь делает им такую благость.

Уехав из СССР 25-30 или более лет назад, все эти 30-60 или более тысяч человек, получивших, кстати, хорошее советское образование, развивали израильскую науку, промышленность, медицину. Служили в армии, трудились в сфере госуправления, двигали вперед культуру. Израильскую, а не российскую. Чем же они тогда заслужили российские пенсии, на которые, как цинично ответил не так давно крымчанам глава российского кабмина, денег в стране нет? Оказывается, деньги есть. И немаленькие. Но только не для крымчан, а для израильтян.

Так, согласно подсчету российского финансового ведомства, только в 2017 году Россия как щедрая душа потратит на безбедную старость израильских пенсионеров 5,4 миллиарда рублей. И всё бы ничего, если бы в то же самое время российские пенсионеры жили безбедно, были обеспечены хорошими и недорогими лекарствами и отдыхали на лучших российских курортах.

Однако вместо этого наши старики продолжают считать копейки под бодрые реляции власть держащих о прохождении «кризисного дна». «Ноги о нас вытирают!» – откровенно сказала пожилая женщина приехавшему в Крым Медведеву. И не просто вытирают, а цинично унижают, направляя так нужные пожилым людям дополнительные средства на иностранных граждан, ничего для России за свою жизнь не сделавших. А наши ничего, потерпят.





