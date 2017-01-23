В этом случае вряд ли у кого-то найдутся аргументы осудить летчика за отправку Путина на свидание с убитым им Лехом Качинским и десятками, сотнями тысяч людей, чья кровь на руках диктатора. Но на борту будут и пару десятков других людей, кроме Путина.

Мы считаем, что Путин де-факто уже признан бандитом в Испании, убийцей Литвиненко в Лондоне и детей школы в Беслане. Поляки пока не довели расследование до конца, как и голландцы, а Украина находится только в начале пути по признанию Путина военным преступником. Тем не менее, лица в окружении Путина обязаны понимать, что работают на кровавого убийцу и сознательно помогают ему творить противозаконные действия. Это обстоятельство делает их соучастниками путинских преступлений и они должны понимать, что рано или поздно возмездие за свои преступления Путин обязательно получит, а его форма может быть различной, в частности – уничтожение самолета.

Исходя из этого адвокаты любой страны довольно легко найдут аргументы для оправдания пилота, прихлопнувшего толстый крысовоз, ибо своими действиями, пусть и формально преступными, он прекратил преступление куда более масштабное и опасное. Думаю, что летчик исчезнет в программе защиты свидетелей и будет жить долго и счастливо в шикарном особняке на берегу теплого моря или океана.

Другое дело, если боевой самолет, после удачной миссии, приземлится в Польше. Наверняка, пилота будут чествовать как героя, отомстившего за Качинского. Его именем будут называться улицы и площади, а студенты университетов будут просить его рассказать на бис, как он влепил серию снарядов в брюхо огромного самолета, с недомерком на борту.

Но если у самолета не хватит керосина дотянуть до Польши, то пилоту достаточно катапультироваться над Бескидами (Карпатами) и просто приземлиться. Даже если у него будет отвратительный московский акцент, его примут как настоящего бандеровца и гарантированно не выдадут никому, даже собственному правительству. Такой человек может твердо рассчитывать на то, что до конца жизни его будут кормить, поить и одевать бесплатно. Его просто поставят на всенародное довольствие. Самоорганизация уже настолько высока, что люди за неделю построят ему дом, со всем необходимым, пригонят файну тачку с дойчланда и даже выправят паспорт с бойковской или лемковской фамилией. Еще очередь будет стоять, чью фамилию ему дать.

Вот там ему точно будет рай до конца жизни. Стоит только заикнуться о том, что он тот самый летчик, и перед ним откроются любые двери. Что важно, если кто-то в России решит поквитаться с героем, в Карпатах им будет ой как сложно. Всякого рода совковых спецов еще советского, настоящего разлива, там похоронили столько, что Говерла нервно курит в стороне. Если что – похоронят еще столько же. Причем, сделают это обычные, приветливые люди. Так что лес, грибы, рыбалка и настоящее уважение – гарантировано.