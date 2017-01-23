Владимир Путин. Иуда земли русской. Экономический крах и нищета. 13% населения, по данным центра «Левада» не имеет достаточно денег даже на еду. Это откровенная нищета и голод. У 87% населения нет средств на покупку простой бытовой техники. Это бедность. Если киловатт-час обходится российским потребителям в 3-4 рубля в зависимости от региона и типа счетчика, а Китаю мы продаем электроэнергию по 1 руб. 50 коп.

Уничтожение российской армии.

В СССР армия составляла около 5 миллионов человек, после краха советской империи, армия РФ составляла 2,9 млн., но при Путине ее сократили до 770 тысяч. В 1991 году России от СССР перешло 55 атомных подводных лодок стратегического назначения, и все они к 2015 году сняты с боевого дежурства. С 1990 по 2007 год в России не было построено ни одной атомной подводной лодки стратегического назначения.

Разница в военных потенциалах между армиями России и НАТО катастрофична. Совокупная численность стран армий блока НАТО в сумме составляет около 3 миллионов человек. На направлениях главных ударов НАТО сможет создать количественное превосходство над Вооруженными Силами РФ в 8–12 раз! На Европейском направлении превосходство НАТО подавляющее. Танки: ВС РФ – 1450, ВС НАТО – 13 000 (соотношение 1:9), артиллерийские системы: РФ – 3200, НАТО – 15 000 (1:4,67), боевые самолеты: РФ – 750, НАТО – 3800 (1:5), боевые корабли: РФ – 59, НАТО – 360 (1:6,1), крылатые ракеты морского базирования: НАТО – 1300–1500, Россия – несколько десятков.

Если экономический потенциал стран НАТО и Варшавского договора отличался в пользу Запада не более чем в 2 раза, то сейчас ситуация намного хуже. Страны Западного альянса (НАТО) вместе с Японией со своим общим ВВП примерно в 50 трлн долларов и населением в 1 млрд. человек во всех отношениях сильнее России, ВВП которой составляет 1,2 трлн долларов, а население всего 140 млн. человек. Но главное, что сейчас у России вообще нет военных союзников, все ее соседи и страны бывшего советского блока находятся в прямой или завуалированной конфронтации с РФ.

Офицеры-ветераны писали Путину о том, что армия не в состоянии эффективно защитить Россию на всех театрах военных действий, она способна развернуть оборонительные действия в сумме только на 800 км, а наступательные — и вовсе на 400 км, в то время как общая протяженность сухопутных границ России — 22 тысячи км. Они писали, что в противовоздушной обороне России зияют огромные дыры, граждане давно не защищены с воздуха.

В период нахождения Путина В.В. на должности Президента РФ, а именно 23 марта 2001 года была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане орбитальная станция «Мир». Одновременно с этим Россия по своим технологиям построила для потенциального врага такую же станцию, в результате чего наша страна потеряла возможность осуществлять разведывательную деятельность, беспрепятственно контролировать все космические программы других стран, и дала такую возможность потенциальному врагу.

Совершенно очевидно, что станция «Мир» была уничтожена в интересах Соединенных Штатов Америки в ущерб интересам России. «Мир» (и продолжение собственной пилотируемой программы) был уничтожен в условиях, когда Штаты в одностороннем порядке вышли из знаменитого договора по противоракетной обороне и заявили о возвращении к программе «Звездных войн», заявив о своем «праве» уничтожать любой орбитальный объект, выведенный в космос без спецдосмотра США. При этом уничтожение «Мира» было совершено в непосредственной координации с НАСА, на американском военно-космическом полигоне в Тихом океане и широко освещалось западной прессой.

Россия создала по своим технологиям для Соединенных Штатов Америки МКС (Междунаро́дную косми́ческую ста́нцию), представляющую собой точную копию станции «Мир». Несмотря на то, что принадлежавшая нашей стране орбитальная станция «Мир» не имела аналогов в мире (на ее борту было выполнено более 23 тыс. научных экспериментов и исследований по российской и международным программам) и она позволяла беспрепятственно контролировать из космоса все космические программы и страны, указанные документы были подписаны российской стороной, и по технологиям советских ученых была построена, а потом и запущена МКС.

После этого для установления монополии на космос американцам оставалось только уничтожить российскую станцию и переключить остатки российской космической отрасли обслуживать свои программы – в том числе и военные. Так и произошло.

В действиях руководства Роскосмоса, а также Президента Путина В.В. явственно видны признаки нанесения существенного ущерба государственным интересам и безопасности, и эти действия требуют проведения тщательного расследования.

В данном случае имеет место не тайная работа на иностранное государство, а открытое обслуживание иностранных интересов в ущерб национальным.

Действия по ликвидации российских разведывательных баз в Камрани и Лурдесе.

В конце 2001 г. по указу Президента Путина В.В. были расформированы российский радиоэлектронный центр (РРЦ) - центр электронной разведки в Лурдесе (Куба) и российская военная база Камрань во Вьетнаме.

Российская наземная станция радиоперехвата в Лурдесе передавала три четверти всех разведданных из США, отличавшихся высокой степенью достоверности. Станция в Лурдесе позволяла отслеживать сообщения из Центра НАСА во Флориде, а также перехватывать практически все телефонные разговоры, сообщения, факсы и электронную почту. Чрезвычайно выгодно расположенная военная база Камрань во Вьетнаме была передана СССР в безвозмездное пользование сроком на 25 лет после вьетнамской войны - до этого она использовалась американским военно-морским флотом. На базе отслеживалась и перехватывалась информация китайских служб в Южно-Китайском море.

Согласно официальной точки зрения, главные причины отказа от РРЦ на Кубе состояли в устарелости используемых там технологий и высокой стоимости арендной платы. Хотя в реальности эти суммы по меркам российского бюджета и экспортных доходов были копейками. С учетом того, что даже в кризисном 2009 г., с середины марта до окончания года руководство страны перевело в валютные резервы около 60 млрд., денег было более чем достаточно. Кроме того, Куба было должна россии колоссальные суммы и вопрос можно было решить взаимозачетом.

С помощью экономии средств, расходуемых на центр электронной разведки, предполагалось пополнить скудные расходы на российские вооруженные силы. Согласно Аналитическому докладу Центра стратегических оценок и прогнозов «Вооруженные силы России: год 2010», деньги в стране есть. Даже в кризисном 2009 г., с середины марта до окончания года руководство страны перевело в валютные резервы около 60 млрд. долларов, т.е. около 2 трлн. рублей — это объем финансирования еще 1,5 таких армий, как российская. Но финансирование российских ВС в необходимых масштабах не производится.

Действия Президента Путина по закрытию центра электронной разведки в Лурдесе (Куба) и российской военной базы Камрань во Вьетнаме мы также считаем государственной изменой. Закрытие станции электронного слежения в Лурдесе (Куба) уменьшает количество разведывательной информации, получаемой Россией и Кубой от США, что безусловно увеличивает безопасность США, то есть этот шаг вполне можно трактовать как помощь иностранному государству.

Действия по переводу золотовалютных ресурсов на Запад.

Действия по вложению денежных средств Стабилизационного фонда РФ и золотовалютных резервов в облигации иностранных государственных агентств и центробанков, ценные бумаги международных финансовых организаций и долговые обязательства иностранных государств.

В американский ипотечный рынок ЦБ вложил почти 2,5 трлн. руб. – более 37% общей суммы средств по статье «Ценные бумаги иностранных эмитентов». Причем большая часть – 1,5 трлн. руб. – была инвестирована в 2007 году, когда в США уже разыгрался ипотечный кризис. В 2009 г. треть золотовалютных резервов России Центробанк вложил в гособлигации США. Валютные резервы существуют исключительно в виде безналичных депозитов в США, Японии и Европе. Получается, что наши золотовалютные резервы — это прямое вложение денег в экономики других стран. Объем золотовалютных резервов РФ, размещенных за рубежом, настолько велик, что в 2 раза превышает объем денег в рублях, находящихся в обращении внутри страны (при текущем курсе ЦБ). Этот объем резервов в 7 раз превышает необходимый минимум. Вместо того чтобы вкладывать лишние деньги в национальную экономику, мы за счет наших денег увеличиваем американские активы. Упущенная экономическая выгода от избытка золотовалютных резервов у Банка России составляет около $2 миллиардов в год. Кроме того, структура золотовалютных резервов ухудшилась, так как в ней увеличилась доля элементов, способных быстро обесцениваться, и уменьшилась доля элементов, устойчивых к обесценению. Из триллиона иностранных активов, которыми владеют резиденты РФ, доля ЗВР около 42%. Наши власти сами выводят деньги из страны, и 456 млрд. долларов ЗВР работают на другие страны.

При этом валютные активы России будут вложены в долговые обязательства иностранных государств за смехотворные 3-4 % годовых в иностранной валюте, а наша страна выплачивает по своим долгам порядка 8% годовых.





Действия по передаче российских территорий и российского имущества другим странам.

Передача любого, даже небольшого участка земли другому государству происходит без учета мнения истинного хозяина территории страны — ее народа, создает прецедент на предъявление России все новых и новых территориальных претензий, а российское правительство показывает готовность эти претензии удовлетворять.

Очень показательным является «Дополнительное соглашение между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе на ее восточной части», подписанное 14 октября 2004 г., явившееся фактически соглашением о передаче Китаю российских островов на Амуре. Cогласно данному соглашению, произошла передача территории общей площадью 337 квадратных километров. Оно было подписано 14 октября 2004 года в Пекине министрами иностранных дел России и Китая Сергеем Лавровым и Ли Чжао Сином в присутствии глав обоих государств (в рамках официального визита Владимира Путина в КНР), позже документ ратифицировали парламенты обеих стран (Российская Федерация ратифицировала настоящее Соглашение Федеральным законом от 31 мая 2005 г. N 52-ФЗ. ), а 2 июня 2005 г. министры иностранных дел Китая и России на встрече во Владивостоке обменялись ратификационными грамотами.

В соответствии с этим документом Китаю полностью отошел остров Тарабаров, остров Большой на реке Аргунь в Читинской области и наполовину – остров Большой Уссурийский, находящийся в непосредственной близости от центра Хабаровска, в пределах прямой видимости. Именно Большой Уссурийский считался перспективным направлением развития Хабаровска, на нем находились не только воинские части, но и дачи хабаровчан. Хотя незадолго до этого тогдашний полпред президента в ДВФО Константин Пуликовский публично подтверждал бесспорную российскую принадлежность спорных территорий, а хабаровский губернатор Виктор Ишаев активно способствовал развитию Большого Уссурийского как части Хабаровска. Массовые протесты местных жителей игнорировались властью и замалчивались СМИ.

Китайцы также активно занимаются скупкой земель, самый простой способ – создание в России «внучек» иностранных фирм. Так статья 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" позволяет иностранному юридическому лицу зарегистрировать на территории России юридические лица со 100 % иностранным капиталом. Указанные юридические лица, созданные по российскому праву, вправе учредить еще одно юридическое лицо на территории Российской Федерации. Это юридическое лицо, приобретая на праве собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения, уже не столкнется с правовыми барьерами, установленными ст. 3 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, руководствуясь положениями Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", не найдет оснований для отказа в государственной регистрации.

Стоит побывать в Приморье, чтобы убедиться: в этом регионе овощи для оптовой продажи уже давно выращивают китайцы. Недаром наше Приморье китайцы уже называют Хэй-Хан-Ше, что в переводе, говорят, означает «Северная провинция».

Крах ядерного щита.

По данным Аналитического доклада Центра стратегических оценок и прогнозов «Вооруженные силы в России: год 2010», к январю 2009 г. РФ имела 3909 боеголовок на 814 стратегических носителях, США - 5576 боеголовок на 1198 носителях.

Доктор технических наук, сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ (Арзамас-16) И. Никитчук утверждает, что «сокращение Россией количества ядреного оружия не является для США актуальной проблемой. России-то и сокращать нечего. Из-за выбытия отслуживших ракет количество российских носителей естественным образом за год с небольшим сократилось с 809 до 639. Более того, существует серьезное отставание фактической численности российских стратегических ядерных сил от договорных лимитов. Это связано, как уже отмечалось, с массовым выбытием ракет советского производства и мобильных ракетных комплексов «Тополь» без адекватной замены. В настоящее время у нас производится около 30 баллистических ракет в год, однако этого явно недостаточно».

Можно ли будет этим количеством носителей преодолеть глубокоэшелонированную ПРО США к тому времени – очень серьезный и большой вопрос.

Особую проблему для боевого потенциала составит намеченный на 2016-2019 годы вывод по ресурсу 58 тяжелых советских ракет Р-36М2, каждая из которых несет по десять боезарядов. Это сразу сократит число развернутых боезарядов РВСН почти вдвое. В результате развернутыми останутся не более 260 носителей с 626 ядерными зарядами.

А после аннексии Крыма и потери мощностей Украинского «Южмаша», который обслуживал стратегические ракетные носители РФ, крах ядерного щита россии становиться просто неизбежным.

Основные контрольные пункты ДПС при крупных городах на наших внутренних магистралях закрыты практически по всей стране. К нам поступают сообщения, что иностранная военная техника свободно курсирует по дорогам России. И ее никто не останавливает и не контролирует. На окраине каждого города стоят огромные ангары иностранных супермаркетов, скрыть там любую военную технику - легко. Несмотря на массовые протесты, президент Путин создал «площадку подскока» для армии НАТО в Ульяновске. Мы оккупированы армией НАТО!

И странно смотреть, как телевидение сообщает населению о том, что НАТО воюет на Украине против ополченцев, но не сообщает, а что спровоцировало появление там натовских военных. Отрицать присутствие российской армии на Украине уже смешно, мы по телевидению видим нашу боевую технику на полях Украины. Так, в видеорепортаже Г. Филиппса из района «дебальцевского котла» в кадре оказались новейшие российские танки Т-72БЗ, используемые «ополченцами». Поставки этих танков в российскую армию начались лишь с 2012 года, в Украину они не поставлялись, а значит, они не могли быть «отбиты» у украинцев. Демонстрировался по телеканалам и сюжет об учениях «ополченцев» на полигоне ЛНР, где принимали участие бронеавтомобили БПМ-97 (КАМАЗ-43269 «Выстрел»), которые стоят на вооружении в России и никогда на Украину не поставлялись.

Сейчас — все ясно как божий день. Россию добивают как страну и народ, в то время, как армией командует человек под именем Владимир Путин, профессиональный агент под прикрытием, внешность которого парадоксально не совпадает с внешностью Путина в 2000-2004 годах, даже форма черепа — совершенно другая, другой голос и отсутствие навыков свободного владения немецким, как это было в его первоначальном варианте. Очень похоже на почерк западных спецслужб, подставляющих двойников.

Таким образом, В.В. Путиным были совершены действия, создающие угрозу внешней безопасности и обороноспособности Российской Федерации, поскольку российская экономика была поставлена в зависимость от экономик иностранных государств. Это выразилось:

1. В прямом вложение денег в экономику стран-участников НАТО в виде покупки валюты этих государств. При этом в развитие жизненно важных отраслей экономики России деньги не вкладывались. Объем средств, размещенных в Федеральной резервной системе США, Европейском центральном банке и Банке Японии, превысил размеры, необходимые для снижения рисков собственной экономики, в 7 раз.

2. В создании условий, при которых постоянно растет совокупный национальный долг РФ перед странами — участницами НАТО. Предложенные российским предприятиям более благоприятные условия кредитования в этих странах и отсутствие достаточного количества финансовых ресурсов внутри РФ привели к тому, что совокупный национальный долг этих предприятий с 2006 г. по 2008 г. вырос в два раза. Известно, что долг - это кабала, позволяющая кредиторам ставить условия стране. До начала реформ российская экономика была самодостаточна, а во время правления Путина и Медведева Россия впала в зависимость от экономики иностранных государств.

размещение средств Стабилизационного фонда в государственные облигации иностранных государств осуществлялось в тот момент, когда российская экономика испытывала острую необходимость в финансовых вложениях. Срочные вложения требовались основным фондам, недовложения в которые прямо вели к разрушению предприятий и целых отраслей промышленности, в том числе в оборонную промышленность. Вместо этого российские финансы служили развитию экономики страны — вероятного противника, извечного исторического конкурента России — США.

Путин способен запугать цивилизованный мир только тогда, когда он формулирует конфликт в своих терминах: «Вы рискнете начать третью мировую войну, чтобы защитить Эстонию?» «Ответ на это (в большинстве западных столиц) — очевидное «нет», но это ответ на неправильный вопрос. Путин — агрессор, но не безумец. Он может бряцать своим ядерным оружием, но в любом реальном конфликте с Западом он обречен на провал», — считает Лукас.



Путинский режим крадет десятки миллиардов долларов ежегодно у российского народа. Но он не хранит эти нажитые нечестным путем доходы в своем подгнившем королевстве. Он вкладывает их в хорошо налаженные инвестиционные механизмы на Западе. Утечка капитала из России близка к 100 млрд долларов в год, поэтому Путин гораздо больше боится Запад, потому что там его деньги.

Источник: http://lorddreadnought.livejournal.com/73122.html

Originally posted by lorddreadnought at Владимир Путин. Иуда земли русской.