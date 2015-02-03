Чому ми не маємо еліти? У 1996 році Американська психологічна асоціація оцінила вплив спадковості/виховання на рівень інтелекту як 75/25, у 2004 році аналіз декількох десятків наукових робіт в цій області видав 85/15.

Інтелект людини, залежить в основному від спадковості.

У 1996 році Американська психологічна асоціація оцінила вплив спадковості/виховання на рівень інтелекту як 75/25, у 2004 році аналіз декількох десятків наукових робіт в цій області видав 85/15.

Що трапиться із суспільством у якому винищити, носіїв високого інтелекту?

Таке суспільство деградує.

Скільки потрібно часу щоб якась ознака закріпилась за видом?

Наука говорить, що не менше шести поколінь. Таким чином, якщо з якоїсь групи людей ви побажайте зробити високоінтелектуальну спільноту, потрібно їх вчити не менше шести поколінь, якщо ви забажаєте створити з них рабів, також потрібно не менше шести поколінь.

Що трапилось в СРСР?

Я допускаю, що перетворити людей на рабів, такої мети не ставилось. Ставилась мета, перетворити державу на суспільство кероване з одного центру та рівними можливостями для всіх. Та у подібних системах, все вирішує інтелектуальний потенціал та моральні принципи виконавців. На жаль ні інтелектуального потенціалу, ні моральних принципів у виконавців не було, - через об'єктивні причини. Весь інтелектуальний потенціал та моральні лідери були страчені, у кращому випадку вигнані з країни у перші роки існування більшовицької Росії, а потім і СРСР.

А що робить інтелектуально, морально а, у більшості випадків просто не грамотна людина?

Іде шляхом найменшого спротиву. Не маючи можливості на інтелектуальному рівні довести свою правоту та, маючи у руках ні чим не обмежену владу, вона просто знешкоджує загрозу своєму існуванню.

Що і трапилось на теренах Радянського Союзу.

Розпочавши «Червоним терором» більшовики, які у масі своїй були мало, а то і зовсім не грамотні, зуміли поставити на конвеєр, знищення своїх більш грамотних конкурентів. В першу чергу, знищувались кращі: - смілі, сильні, освічені, ініціативні, вільні духом представники суспільства.

Як результат таких дій, спільний рівень інтелекту суспільства значно понизився.

Звичайно мені заперечать, як же тоді індустріалізація, виграна війна, та звання над держави у світі?

Суперечки нема. Хто пам’ятає старі фільми про період індустріалізації, то там досить часто розповідалось про ворога що працює на ворожу розвідку, досить часто, цим ворогом були закордонні спеціалісти. А з відкриттям архівів після розвалу СРСР, ми з подивом дізнаємося що цих фахівців, було десятки та сотні тисяч. Майже все що будувалось, будувалось під керівництвом запрошених із-за кордону фахівців. В тих же самих фільмах зафіксований факт закріплення місцевих фахівців за закордонними, щоб наші вчились як що робити.

Систему знищення інтелекту країни можна розбити на три головні етапи:

- перший – формування тоталітаризму (1917 р. – 1929 р.);

- другий – панування тоталітаризму (1929 р. – 1953 р.);

- третій – стагнація та розвал тоталітаризму (1953 р. – 1991 р.).

Кожний етап, ділився на періоди.

Перший етап:

- жовтень 1917 р. – серпень 1918 р. – період масових репресій та «червоного терору»;

- вересень 1918 р. – 1922 р. – перша хвиля еміграції;

- 1923 р. – 1929 р. – спроба більшовиків перейти до правової держави, приведе до зменшення репресій.

- у другій половині 20-х років репресії до колишніх учасників білого та національних рухів, офіцерів царської армії, опортуністів, селян, старих фахівців.

Другий етап:

- 1929 р. – 1934 р. – геноцид селянства та репресії проти інтелігенції:

- 1935 р. – 1941 р. – великий терор (партійно-державна чистка);

- 1941 р. – 1945 р. – депортація народів та друга хвиля еміграції;

- 1946 р. – 1953 р. – репресії у повоєнні роки.

На останньому етапі – 1953 р. – 1991 р. репресії скорочуються та мають місце6

- проти робітників – Новочеркаськ та інші;

- вільнодумців, майстрів культури – третя хвиля еміграції.

Система знищення інтелектуального середовища суспільства проіснувала у СРСР до його краху та дісталась у спадок Україні. Правда, сьогодні інтелектуалів не страчують а, створюють умови коли вони самі виїжджає з міста та країни – четверта хвиля еміграції та перша для України.

Однак потрібно, розуміти що інтелект можливо виховувати, а якщо це робити системно, як це роблять євреї на протязі тисячоліть, то ситуацію можливо змінити.