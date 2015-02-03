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Иван Мариченко
Иван Мариченко
Сегодня 17:26103

Чому ми не маємо еліти?

У 1996 році Американська психологічна асоціація оцінила вплив спадковості/виховання на рівень інтелекту як 75/25, у 2004 році аналіз декількох десятків наукових робіт в цій області видав 85/15.

     Інтелект людини, залежить в основному від спадковості.

     У 1996 році Американська психологічна асоціація оцінила вплив спадковості/виховання на рівень інтелекту як 75/25, у 2004 році аналіз декількох десятків наукових робіт в цій області видав 85/15.

     Що трапиться із суспільством у якому винищити, носіїв високого інтелекту?
     Таке суспільство деградує.

     Скільки потрібно часу щоб якась ознака закріпилась за видом?
     Наука говорить, що не менше шести поколінь. Таким чином, якщо з якоїсь групи людей ви побажайте зробити високоінтелектуальну спільноту, потрібно їх вчити не менше шести поколінь, якщо ви забажаєте створити з них рабів, також потрібно не менше шести поколінь.

     Що трапилось в СРСР?
     Я допускаю, що перетворити людей на рабів, такої мети не ставилось. Ставилась мета, перетворити державу на суспільство кероване з одного центру та рівними можливостями для всіх. Та у подібних системах, все вирішує інтелектуальний потенціал та моральні принципи виконавців. На жаль ні інтелектуального потенціалу, ні моральних принципів у виконавців не було, - через об'єктивні причини. Весь інтелектуальний потенціал та моральні лідери були страчені, у кращому випадку вигнані з країни у перші роки існування більшовицької Росії, а потім і СРСР.

     А що робить інтелектуально, морально а, у більшості випадків просто не грамотна людина?
     Іде шляхом найменшого спротиву. Не маючи можливості на інтелектуальному рівні довести свою правоту та, маючи у руках ні чим не обмежену владу, вона просто знешкоджує загрозу своєму існуванню.

     Що і трапилось на теренах Радянського Союзу.

     Розпочавши «Червоним терором» більшовики, які у масі своїй були мало, а то і зовсім не грамотні, зуміли поставити на конвеєр, знищення своїх більш грамотних конкурентів. В першу чергу, знищувались кращі: - смілі, сильні, освічені, ініціативні, вільні духом представники суспільства.

     Як результат таких дій, спільний рівень інтелекту суспільства значно понизився.

     Звичайно мені заперечать, як же тоді індустріалізація, виграна війна, та звання над держави у світі?

     Суперечки нема. Хто пам’ятає старі фільми про період індустріалізації, то там досить часто розповідалось про ворога що працює на ворожу розвідку, досить часто, цим ворогом були закордонні спеціалісти. А з відкриттям архівів після розвалу СРСР, ми з подивом дізнаємося що цих фахівців, було десятки та сотні тисяч. Майже все що будувалось, будувалось під керівництвом запрошених із-за кордону фахівців. В тих же самих фільмах зафіксований факт закріплення місцевих фахівців за закордонними, щоб наші вчились як що робити.

     Систему знищення інтелекту країни можна розбити на три головні етапи:
- перший – формування тоталітаризму (1917 р. – 1929 р.);
- другий – панування тоталітаризму (1929 р. – 1953 р.);
- третій – стагнація та розвал тоталітаризму (1953 р. – 1991 р.).

     Кожний етап, ділився на періоди.

     Перший етап:
- жовтень 1917 р. – серпень 1918 р. – період масових репресій та «червоного терору»;
- вересень 1918 р. – 1922 р. – перша хвиля еміграції;
-  1923 р. – 1929 р. – спроба більшовиків перейти до правової держави, приведе до зменшення репресій.
- у другій половині 20-х років репресії до колишніх учасників білого та національних рухів, офіцерів царської армії, опортуністів, селян, старих фахівців.

     Другий етап:
- 1929 р. – 1934 р. – геноцид селянства та репресії проти інтелігенції:
- 1935 р. – 1941 р. – великий терор (партійно-державна чистка);
- 1941 р. – 1945 р. – депортація народів та друга хвиля еміграції;
- 1946 р. – 1953 р. – репресії у повоєнні роки.

На останньому етапі – 1953 р. – 1991 р. репресії скорочуються та мають місце6
- проти робітників – Новочеркаськ та інші;
- вільнодумців, майстрів культури – третя хвиля еміграції.

     Система знищення інтелектуального середовища суспільства проіснувала у СРСР до його краху та дісталась у спадок Україні. Правда, сьогодні інтелектуалів не страчують а, створюють умови коли вони самі виїжджає з міста та країни – четверта хвиля еміграції та перша для України.

     Однак потрібно, розуміти що інтелект можливо виховувати, а якщо це робити системно, як це роблять євреї на протязі тисячоліть, то ситуацію можливо змінити.

Общество Інтелект Репресії СРСР
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