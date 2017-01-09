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Александр Шутко
Александр Шутко
Вчера 15:29173

"Мегавселенная" Шутко снова находит подтверждение

Во все мире продолжают потихоньку признавать/подтверждать/обосновывать то, о чем я написал в своей мировоззренческой концепции "Мегавселенная" еще четыре года назад

Во все мире продолжают потихоньку признавать/подтверждать/обосновывать то, о чем я написал в своей мировоззренческой концепции "Мегавселенная" еще четыре года назад.
В который раз предлагаю сравнить то, о чем говорю я и что якобы "открывают" ученые по всему миру.
Я имею ввиду последние публикации на самых разных ресурсах информации о том, что "Английские учёные признали Вселенную голограммой" (вот ссылка на статью http://rsute.ru/287735-anglijskie-uchyonye-priznali-vselennuyu-gologrammoj.html).
 
И в который раз приглашаю вас изучить/разделить/оспорить мои размышления и умозаключения по ссылке http://www.megavselennay.io.ua/
 
Опять же, иллюстрации, которые сегодня дают ученые из разных точек земного шара очень четко повторяют мои рисунки, иллюстрирующие Мегавселенную. Вы можете легко в этом убедиться сами http://megavselennay.io.ua/s2301860/megavselennaya_v_risunkah_i_poyasneniyah_k_nim
 
Общество Английские ученые Голограмма Мегавселенная
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