"Мегавселенная" Шутко снова находит подтверждение

Последние денёчки января (січеня) и первые его – лютого. И в воздухе уже … запах…! Толи переплаченного газка, толи...
На самом деле ни с какими импириками я враждовать не собираюсь. Как это дела столп большевизма-комунизма ВИЛ(Вич). А написать, что...
Всем чиновникам и служивым в право-охре-нительной системе сообчаю, шо их «хорошая жизнь» уже подходит к концу, причём для них же... 1
Читатель! Сегодня хочу затронуть вопросы, которые неухыльно торкаються нас з вами, кожну мыть нашого жыття!
А именно – Нашего З... 1