"Мегавселенная" Шутко снова находит подтверждение

Во все мире продолжают потихоньку признавать/подтверждать/обосновывать то, о чем я написал в своей мировоззренческой концепции "Мегавселенная" еще четыре года назад.

В который раз предлагаю сравнить то, о чем говорю я и что якобы "открывают" ученые по всему миру.

Я имею ввиду последние публикации на самых разных ресурсах информации о том, что "Английские учёные признали Вселенную голограммой" (вот ссылка на статью http://rsute.ru/287735-anglijskie-uchyonye-priznali-vselennuyu-gologrammoj.html ).

И в который раз приглашаю вас изучить/разделить/оспорить мои размышления и умозаключения по ссылке http://www.megavselennay.io.ua/