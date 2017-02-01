Радикальний рятівник Лідер радикальної партії Олег Ляшка ось уже вкотре не може втриматися від дешевого самопіару.

На цей раз він відвідав Сумщина та вирішив "врятувати рятувальників" від низьких зарплат та браку рятувальної і пожежної техніки, кинув всі справи у Києві і приїхав щоб передати центру ДСНС у м. Ромни спеціально обладнану техніку.

Багато хто з Сумчан подивившись цю подію по телевізору звичайно по думають, що дану техніку О.Ляшко придбав на власні заощадження вказані ним у багатомільйонній декларації або зекономлені кошти при купівлі будинку у Києві (на який він по даним ЗМІ останній витратив не багато ні мало 15 мільйонів гривень).

Дійсно, чого тільки не зробиш заради рятувальників Сумщини.

Але якщо відійти від палким промов та як кажуть "гляну и правді в очі" то виходить все досить банально і просто - "радикальний лідер" вкотре приїхав попіаритись на передачі центру ДСНС у м. Ромни спецтехніки придбаної за рахунок бюджетних коштів (доречі виділених Верховною Радою України ).

Ось так і виходить -одні в цей складний для країни час Вітчизну боронять, а інші за їх синами - "радикально" рейтинги нарощують та ще й бюджетним коштом.