В период второй волны левых революций и разрушения более фундаментального европейского порядка (имеется в виду большевизм и шире – марксизм), на первых порах коммунисты безусловно были в восторге от того, что им удалось захватить бывшую Российскую Империю. Однако затем на востоке Европы, а также в Германии, они понесли сокрушительное поражение. Они были разгромлены в Венгрии, не смогли экспортировать революцию в Польшу, поскольку это фактически представляло собой вторжение Красной армии, которые было отражено сплочённым польским народом. Таким образом видно, что они проиграли повсюду. Но возникает вопрос почему так произошло.

Марксистские интеллектуалы выдвинули идею о том, что проблема состоит в самой культуре. Традиционная европейская культура привела к тому, что те самые рабочие и крестьяне, которых они хотели поднять на борьбу за дело коммунизма, все они в принципе не поддержали большевистскую революцию в силу своих культурных установок. Произошло это по целому ряду причин. Во-первых, имели место некоторые моральные нормы касательно частной собственности, грубо говоря нельзя брать чужое. Во-вторых, сама культура иерархична; даже на уровне обычной семьи, бытового жизнеустройства уже проявляется иерархия. Родители главнее, чем дети, мужья в традиционной семье главнее, чем жёны. Плюс опять же вопрос собственности. Человек, который желает передать своё наследство детям, вряд ли заинтересован жить в обществе, где вообще нет такого понятия, как частная собственность. Т.е. на самом базовом уровне социального уклада традиционный способ жизни совершенно не сочетается с марксизмом. Соответственно, марксисты пришли к логичному выводу: вместо того, чтобы совершать коммунистическую революцию, в странах Европы необходимо разрушить сами культурные основания жизни человека; в первую очередь разрушить семью, традиционную иерархию и традиционные ценности. Именно в этом и кроется понятие собственности, индивидуальных свобод и многие другие моменты.

Марксисты поработали над этими идеями достаточно основательно, сформулировав теорию и методологию. И в 1960-х годах они перешли в наступление, впоследствии нанеся колоссальный удар по европейской цивилизации в культурной сфере. В Западной Европе и в США это произошло как раз в 60-е годы.

Что же представляла собой эта атака “культурных марксистов” на основы европейской цивилизации. Это время, когда под угрозой впервые оказывается сам институт брака, потому что до 60-х годов люди хоть и разводились, но разводы никогда не были массовым явлением. Это был некоторый шок или как минимум очень нестандартное событие. В тот же период массово подымается так называемая вторая волна феминизма. Если первая волна требовала формального равенства с мужчинами, например права голосовать на выборах, то вторая волна представляет собой уже радикальный феминизм именно в современном понимании этого слова, который весьма агрессивно выступал против так называемой патриархальной культуры. Весь маразм, связанный с квотами для женщин, с тем, что женщина должна иметь не просто формальные политические права, но и обязана работать, а не быть домохозяйкой. Опять же, промывание мозгов, которое является стратегией культурного марксизма, это тоже феминизм второй волны. Плюс на фоне всего этого разрешаются и аборты, происходит так называемая сексуальная революция, новая волна массового распространения марксистского интернационализма и прочие явления.





Можно сказать, что эти события поначалу словно проломили трещину в плотине, т.е. те вещи, которые до этого были просто немыслимы, порой даже запрещены и преследовались государством, для начала просто разрешили. Но культурные марксисты не были бы таковыми, если бы они не попытались продолжить свою революцию и в конечном итоге установить тоталитарный режим. Чем они и занялись в последующие десятилетия. Сейчас мы присутствуем при достаточно неприятном моменте, когда они уже фактически вышли на этап полной реализации своих планов. В последующие десятилетия после 1960-х годов нормальным традиционным нормам хоть позволяли существовать, но они уже не пользовались защитой и даже поддержкой государства. Однако, и это было всего лишь временным явлением.





Вероятно, после того как распался Советский Союз, мировая система, где объединялись интересы левых неомарксистских движений и транснациональной олигархии, подошли к следующему этапу установления мирового порядка. И то, что мы сейчас видим, это уже принципиально новый качественный этап в их борьбе за более плотное порабощение. По сути мы имеем перспективу прямого геноцида, который уже происходит в отношении людей европейского происхождения. Если, например, в 70-х, 80-х годах ещё хотя бы сохранялась возможность поддерживать консервативный образ жизни, но уже вопреки государству, которое уже тогда защищало права разного рода неадекватных меньшинств, то сейчас мы имеем уже прямую тоталитарную диктатуру политкорректности. С этой точки зрения интересна тема легализации однополых браков в различных странах. Вроде бы факт малозначительный, гомосексуалисты и так сожительствуют, но теперь будут лишь расписываться, вступая в формальный брак. В том и проблема, что факт совсем не малозначащий, потому что эта кампания совпала с мощным прессингом против тех, кто был не согласен. Под лозунгом защиты прав меньшинств сейчас по всей Европе и в США начинаются прямые преследования людей, которые выступают против подобных явлений.

Культурный марксизм, как уже говорилось, разрушая культурные нормы (иерархию, мораль, нормальные отношения между людьми), в первую очередь особый упор делал на разрушение семьи. И как раз гомосексуальные браки играют в этом огромную роль. С точки зрения массовой психологии они подрывают и дискредитируют сам институт брака. Возможно многих это удивит, но на основании конкретных исследований социологов, с чёткой методологией и однозначными цифрами, выявилась ясная корреляция между тем, насколько внедрены в государстве гей-браки, и статистикой абортов. Казалось бы, это совершенно разные вещи - гомосексуалисты расписываются, а женщины делают аборты, но, как выяснилось, это связано напрямую. Там, где были введены гомосексуальные браки, был нанесён и мощный удар по престижу самого института брака, резко увеличилось число гетеросексуальных пар, которые не спешили оформлять свои отношения. При этом существует очень чёткая и очевидная корреляция между тем, состоит женщина в браке или нет, и тем, будет она прерывать беременность или нет. Т.е. большое количество девушек, живущих с мужчинами, но при этом не состоящих в формальном браке, гораздо чаще делают аборт, чем женщины, находящиеся в официальном браке. При этом число внебрачных беременностей также растёт при легализации однополых браков. Несмотря ни на какую эмансипацию, эта статистика демонстрирует однозначные и очевидные результаты как в Западной Европе, так и в США.

Таким образом, гей-браки являются мощнейшим ударом по институту брака как такового. Для культурных марксистов, брак является первоочередной мишенью. И в первую очередь брак патриархальный, потому что именно в нём всё действует в соответствии с естественными природными ролями. Семья это школа иерархии. Иерархия это основа нормального традиционного уклада, на основе которого европейские народы жили даже не тысячи, а десятки тысяч лет. Культурный марксизм пытается подкосить этот уклад, и как раз сейчас грядёт вероятно решающая битва между европейскими народами и между теми силами, которые пытаются их поработить и уничтожить. В авангарде этих разрушающих сил стоит культурный марксизм, который бьёт наши народы в самую душу. Это необходимо понимать и соответственно бороться за нашу культуру и наши ценности.

Источник: http://lorddreadnought.livejournal.com/81407.html

Originally posted by lorddreadnought at Культурный марксизм. Ключевая причина упадка белых народов.