«Зайві люди» - проблема чи «точка росту»? Що таке, людина взагалі? Це соціально-економічний ресурс, яким можна: - не використовувати, використовувати не ефективно, використовувати ефективно. Іншого не дано.

Останнім часом трапляються матеріали про проблему «зайвих людей». Що це за проблема? Мій мозок не бажаю розуміти, тому що це проблема не зайвих людей, це проблема не компетентного керівництва.

Що таке, людина взагалі? Це соціально-економічний ресурс, яким можна: - не використовувати, використовувати не ефективно, використовувати ефективно. Іншого не дано.

Проблема «зайвих людей» з’являється на межі: - не використовування та не ефективного використовування людських ресурсів. А це уже проблема якості влади, точніше не компетентності людей які її представляють та нею користуються.

Кожна людина, є потенціалом можливостей, задача влади допомогти їх реалізувати.

Якщо виходити з бажання капіталізувати людину протягом її життя, з метою отримання прибутку, то у сучасному світі це можливо. Існують безліч світових фондів які виділяють кошти на запобігання абортів, стимулювання приросту народжуваності, ефективного розвитку та виховання дітей, фінансування навчання, розвитку особливих можливостей дитини, фінансова та матеріально допомога для навчання обдарованих дітей, фінансова та матеріальна допомога для реалізації ідей та проектів обдарованих фахівців, професійна та соціальна допомога фахівцям через систему професійних спілок, допомога при виході на пенсію та багато іншого. Крім того, ще Маркс і не тільки він, помітив що сама людина виступає джерелом отримання прибутку для бізнесмена що її наймає (експлуатує). Проблема в тому що одна, окрема людина як правило не в змозі простежити, тим більше користуватись цими можливостями. Задача влади організувати сервіс для надання такої допомоги членам своєї громади.

Якщо інтелекту не хвата, то влада має можливість піти іншим шляхом, організувати службу по працевлаштуванні членів своєї громади за межами міста чи країни, до того часу, доки у місті ситуація зміниться на краще.

Що необхідно зробити щоб людина, громада, суспільство, місто, область розвивались?

Перед усім признатись собі що ми не такі розумні, як хотілось би. Тому потрібна допомога суспільства у вирішенні проблеми розвитку. Потрібна система пошуку та використання спільного інтелекту громади. На сьогодні, цивілізація не придумала нічого кращого, чим конкурс ідей, проектів.

Міському голові, цьому чи наступному потрібно оголосити подібний конкурс ідей, проектів по розвитку міста, міської громади, окремих її сегментів. Місто у відповідь допоможе переможцям фінансово, матеріально, інтелектуально. Зрозуміло що усім допомогти фінансово не можливо, однак виділити декілька квадратних метрів для робочого місця де буде збиратись команда проекту, чи для проведення заходів щодо реалізації проекту думаю місту під силу. Не повинно бути проблем по використанню міських комунікацій та можливостей апарату управління містом для пошуку потенційних інвесторів, ринків збуту та іншого.

При цьому, переможцями будуть всі хто створить хоча б декілька робочих місць з достойною заробітною платою.

Особливу увагу необхідно приділяти розвитку інтелектуальних сфер бізнесу. У нашому випадку, тільки таким чином ми зможемо змінити ситуацію на краще.