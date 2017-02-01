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Иван Мариченко
Иван Мариченко
Вчера 13:16210

Ми не раби – раби не ми? Чи тарифна окупація.

Німеччина після об’єднання, протягом 20-років енерго модернізувала (утеплення, заміна інженерного обладнання, фактично капітальна реконструкція) 96% відсотків побудованого державою, за часів комуністичного правління, житлового фонду.

     Німеччина після об’єднання, протягом 20-років енерго модернізувала (утеплення, заміна інженерного обладнання, фактично капітальна реконструкція) 96% відсотків побудованого державою, за часів комуністичного правління, житлового фонду.

     Що наша влада зробила, у цьому плані в Україні? Нічого, крім розмов.

     Влада «вибирається» народом щоб вона захищала його інтереси. У наших реаліях яка проблема що зачіпає буквально всіх - тарифи на комунальні послуги. При цьому як ми всі розуміємо тарифи на комунальні послуги, перед усім на опалення, це проблема для всієї північної частини планети. І по тому як ця проблема вирішується можна простежити відношення влади до свого народу.

     У всьому соціалістичному таборі, держава будувала майже однотипна, та однієї якості житлові споруди, до того ж у Варшавському блокові, будували краще чим у СРСР. Та в цілому гірше чим на Заході. Розуміючи це, що робить влада Німеччини? Перед усім на державному рівні вирішує питання зменшення комунальних платежів, через енерго модернізацію енерго не ефективних будинків.

Що в цьому плані робить влада України на протязі 26 років Незалежності? Лише розмовляє про необхідність такої модернізації, та приводить приклади такого досвіду за кордоном. Чому  так?

     Головна причина в тому, що майже весь великий бізнес головним джерелом прибутків має від споживання населенням комунальних послуг: газ, електроенергія, вугілля, тепло, гаряча вода … Якщо розпочати енерго модернізацію, то ці доходи зникнуть, а на розвиток нормального бізнесу інтелекту нема.

     З іншого боку, народ за роки проживання у СРСР через репресії привчили до покірності. Як би гірше, не було. У нормальному суспільстві, навіть найменше погіршення якості життя приводить до протестів народу. У тій же самій Вірменії, підвищення тарифів на електроенергію привело до Майдану та народних протестів до тих пір поки підвищення не було скасоване. Нам підняли у СІМ РАЗ і ми прийняли це як необхідність.

     Навіть більше, замість того щоб енерго модернізувати житловий фонд, влада виплачує субсидії, що добре як тимчасове рішення, та петля на шиї держави у майбутньому, тому що питання не вирішується по суті.

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