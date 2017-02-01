Російські соціальні мережі та їх небезпека Нагадаємо, що з 01.08.2016 РФ вступив у дію так званий антитерористичний пакет законопроектів, який складається з трьох законів – один дозволяє обшукувати громадян лише за першої підозри поліції, другий контролює електроні платежі, а третій контролює обмін інформації в інтернеті. Експерти переконані, що саме закон про інформацію може зашкодити українцям, адже відтепер ФСБ має безперешкодний доступ до приватної переписки українських користувачів. Тільки «ВКонтакте» зареєстровано 20,5 мільйонів українців.

Тепер будь-яке висловлювання проти агресії Росії можна розцінити, скажімо, як заклик до терроризму. «З приводу нести відповідальність, звичайно, вона може наступати, якщо вони свого часу потраплять на територію РФ, на них можуть заводиться будь-які справи», — каже юрист Артур Кіян.

У ситуації, в якій перебуває наша держава, ми повинні бути дуже обережними в плані використання соціальних мереж, оскільки вони стали зброєю в інформаційній війні проти нас. Зараз спеціалісти та навіть спецслужби України закликають наших громадян не реєструватись у російських соціальних мережах, а у випадку, якщо вони там є, то видалити свої сторінки. В цьому заклику є прагматизм і думка про національну безпеку.

Для того, аби ваша активність в мережі не нашкодила країні, дам вам декілька загальних порад:

Будьте обережні до всього, що ви постите та поширюєте. якщо те, що ви бачите на моніторі, має наступні ознаки – блокуйте цю інформацію:

 Прохання про термінове поширення.

 Використовуються найпопулярніші хештеги, але повідомлення їх не стосується.

 Можлива згадка відомої людини, яка нібито щось сказала резонансне.

 Інформація подається декількома ненадійними джерелами. По типу веб-сторінок новоросії, керченського новинного порталу, чи сайту джанкойських новин.

Перереєструйте всі свої профілі в російських соцмережах на поштові сервіси з України. це допоможе уникнути зламу вашої поштової скриньки чи вільного доступу до нього російських спецслужб. для цього ідеально підходить:

mail.ukr.netwebmail.meta.uai.ua

Купіть сім карту українського оператора мобільного зв’язку і зареєструйте на новий номер свої аккаунти в російських мережах.