МЕГАВСЕЛЕННАЯ Смерть – Жизнь «Помни о смерти И вовек не согрешишь…»

«Помни о смерти.

И вовек не согрешишь…»

Это на взгляд обывателя несколько «зловещее» высказывание, на самом деле при вдумчивом и не предвзятом осмыслении является для всякого человека ободряющим, организующим его земное существование «лозунгом» (если этот термин уместно употребить).

Читателю Мегавселенной известно, что душа (любого объекта, субъекта) — есть память о последнем состоянии его тела (плотного), которая расположена в инфополе (Wi–Fi поле) и соединяется в общевселенском кадре с этим телом в Точке визуализации, то есть нашем видимом мире. Считывая информацию (всю) с этого тела, в том числе и привнесённого характера, с тем чтобы в Точке инициации на «3D-принтере» послойно вмонтировать, опять же слои этого тела, собирая его в единую конструкцию как телесную (отграниченную срезами), так и общую покадровую зарисовку всей видимой вселенной. При этом слои как тел, так и сред будут образовывать «платы квантового компьютера». А собранные (плата) воедино (в кадр) и сам кадр будут являться неким мегаквантовым компьютером с немыслимой скоростью разрешения (согласно последним научным воззрениям пара электронов даже разведённые на вселенские расстояния «чувствуют» друг друга одномоментно).

В кадре в этом мегаквантовом компьютере (МКК) и происходят (разрешаются) все взаимодействия, изменения, дополнения и прочее, происходящие во вселенском сценарии и сценариях (судьбах) всех объектов и субъектов в нём (кадре) присутствующих.

Каждое тело, как пазл, должно занимать своё и только своё местов этой «киноплёночной» структуре. А в случае, если тело начинает менять свои конфигурации, то возникает состояние погрешности кадра (греха), который частично может быть компенсирован средами либо за счёт возникновения деффектов пазла и его окружения, что мы способны видеть в окружающей нас действительности.

И вот то, что приводит к таким последствиям (ошибочным вмешательствам в окружающую среду/ы) и называется во всех (практически) религиях грехом. При этом, опять же, все религии говорят о том, что сам грех зарождается в душе и осуществляется через её структуры.

Выражение «кривить душой» - есть буквальное и последствия, когда мы многократно её (душой) кривим, в конце концов, отображаются на «построенном» по её (души) программе теле (нашем пазле). «Камень на душе» оборачивается его «натурализацией» в теле. «Нестабильность» волевых процессов души - «разжижением и движением» плоти, вобщем, всем тем, что мы называем болезненными проявлениями, которые, как паруса у потерявшего контроль корабля, начинают «хватать» различные, «дующие в инфополе «ветры» (духи) и по сути пускают это тело «в разнос».

Некоторым стабилизирующим фактором, не дающим наши пазлы разрушить сразу, есть «заводские настройки», которые имеются в Точке Инициации. Они, эти настройки, соответствуют «идеальному» состоянию тела согласно сценарного развития и возрастных изменений.

Наибольшую «пользу» для «ремонта» наших тел предоставляет сон. В этот период многие инфо-ветра и другие воздействия на тело и душу минимизированы. А снящиеся нам сны и есть поиск решений задачи исцеления организма, а также поиск правильного применения свободной воли.

Итак, если человек начинает осознавать, что именно кривление душой – ложь, и кривит и безобразит всё тело, то тогда он способен правильно трактовать, что есть «элексир молодости» - истина, которая, увы в нашем мире не достижима в силу уже вошедшего в неё (в нашу жизнь) греха, который растёт и множится опять же, увы, с каждым сказанным нами словом (делом). «Каждый творит свою правду».

Ибо ответить придётся «за каждое даже пусто сказанное слово».

Прочтите внимательно(!) Законы Божьи. Сказанное в них - есть прямое указание на то, что есть грех и как его избежать.

На сколько это возможно для нашей слабой человеческой души убегайте от пустозвонства, сплетен, оговоров, насилия (берёте чужую ответственность на себя), не говорю о волховстве, колдовстве, чародействе, воровстве (коррупции), памятнозлобии (камни на душе и в теле), трусости, лицемерии и лицедействе.

На последнем хочу остановиться особо, ибо им мы грешим постоянно, когда примеряем не свойственную нам «маску». Даже поём либо произносим не свойственные нам (нашему полу) тексты.

Мужчина напевает женские арии или наоборот. Произносимые тексты ущербный, либо противоестественны. Всё это, увы, так или иначе искривляет наше сознание, а в последствии душу – тело.

Яркий пример долголетия преподносят нам народы, где выше перечисленные риски искривления души минимальны в силу отсутствия такой необходимости. Либо индивидуумы «порвавшие» с цивилизацией, такие как Поль Брег и т.п.

Однако смерти избежать никто из рождённых на Земле не смог.

Именно поэтому выражение, взятое в эпиграф, и имеет для нас, обывателей, некое «зловещее» значение.

«Что же мне теперь и не жить».(?)

Т.е. в переводе на понятный язык не врать (слегка), не …. и т.д. и т.п. Да и сама мысль о смерти повергает в уныние и некую безысходность.

Нет и ещё раз нет.

В целом ряде молитв вы можете слышать слова (просьбы) о даровании молящемуся смерти «непостыдной», «безболезненной», «своевременной». Именно «задумывать» и «желать» себе такой смерти и призывает вышеозначенный «лозунг». А сама смертная память о желаемой «благодатной» смерти позволит уберечься от искусов житейских такую благодать исключающую.

Ибо сказано: «бери всё, но за всё плати».

Т.е. мир наш настолько детерменирован, что каждая крупица взятая либо потраченная, сверх отпущенной нам меры, будет «искать» свою плату! Глупо надеяться на другое.

Даже проходя чин соборования и покаяния, принося пожертвования, «долги» не «смываются» до конца, а требуют молитвенного труда и не только молящегося, но и заступников (святителей), которые, имея «большой запас прочности», могут искупить наши погрешности своим подвижничеством. Им дано право модерировать наши судьбы, каждому в своей ипостаси и пределах.

Ещё хорошо помнить, что все слова, фразы и тому подобное имеют свойство «быстро» перезаписывать «базовые настройки организма», если их употребление часто сочетается с эмоциональными всплесками и страстями.

Эмоции повышают «уровень записи» (как на плёночном магнитофоне).

Вспомните речитативное, «безэмоциональное», ведение церковных служб, кроме праздничных восклицаний и приветствий.

Поэтому овладевшая нами страсть, «непереборимая» привычка, зависимое поведение – это уже болезнь души следовательно и тела.

Известен так называемый Закон Рибо, когда у пожилых людей «обостряются» воспоминания детства, юности и пр. (впадают в детство»), т.е. человеку даётся ещё один, последний, шанс для покаяния и «устройства» своей смерти «непостыдной и безболезненной», а так же «жизни будущего века».

И напоследок хочется сказать, что всю свою земную жизнь все субъекты (человек) и объекты общевселенского сценария стоят перед выбором (свободным и не свободным) и в решении этого выбора основную роль играет – Мысль.

Мысль непрерывно исследует ситуацию и соответствие поведения (объекта, субъекта), сложившейся и «задуманной» обстановке. Мысль «материальна» и протекает в виде процессов в плотных структурах, мини компьютерах – телах и она тем «разумнее» и «длиннее», чем более структурирован мозг объекта или субъекта.

Не желая касаться «машинного интеллекта», скажу лишь, что основной функцией мысли есть текущее упорядочение и сохранение статус Quo (объекта, субъекта) в изменяемой обстановке, согласно интуитивно (через Wi-Fi «прорывы») осознаваемого своего сценария (судьбы).

Поэтому очень важно, кто и какие параметры вкладывает в процесс мышления, в том числе. и машины(!).

И вот эта-то «нестыковочка» не даёт возможности «переноса человеческого сознания» в компьютерные лабиринты, исходя из несоответствия (да и не знания) поставленных перед мышлением задач.

Подводя некий итог написанному, хочу повториться:

Думайте о смерти, «представляйте» её благодатной, такой, какой «себе пожелаете». И эти мысли помогут вам правильно сориентироваться в окружающей действительности, во многом избежать греховных коллизий и тяжких хворей.