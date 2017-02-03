МЕГАВСЕЛЕННАЯ: Машинное мышление На самом деле, хотелось в заголовке, изменить а на ы, в слове машинное.

На самом деле, хотелось в заголовке, изменить а на ы, в слове машинное. И сейчас попробую объяснить почему. Всякий объект (субъект) нашего Вселенского сценария (судеб), отражён в инфополе (Wi – Fi) памятью о последнем состоянии этого тела (субстанции), которая называется его (объекта, субъекта) душой и есть «матрица» для воссоздания (покадрово и послойного) образа и отпечатка этого (объекта, субъекта) в Точке Инициации на «3-Д принтере». А сам «3-Д принтер» собирает все слои воєдино в «плёночный кадр», который «прокручиваясь», через «бобины» анти-вселенной (область тьмы) в область (света) нашей вселенной (см. предыдущие публикации), являет нам изображение в Точке Визуализации. Смена кадров в Т. В. воспринимается как течение времени.

Так вот, если исходить из того посыла, что «собирая» тела (объекта, субъекта) в Точке Инициализации послойно, «3-Д принтер», формирует из каждого слоя «плата» мега-квантового-компьютера, и они (плата-слои) окончательно собираются в кадр. Но будучи отграничены средами. Процессы принятия решений в этом МКК протекают как консолидировано, (но поуровнево), так и в каждом отдельном (объекта, субъекта) теле (ограниченом средами).

Т.е. душа (память) всегда задаёт посыл на сохранение статусности тела (плоти) и «правильной» реакции на изменения в кадре. Отсюда рождается мысль и непрерывный её поток – мышление.

Мышление тем сложнее, чем более структурирована плоть и она, эта плоть, интегрирована во Вселенский сценарий своей ролевой функцией.

Учитывая, что всё окружающее нас по сути, является частями этого МКК, то наши малые ПКК, будут «работать» на основе его (МКК) принцыпа, где кроме «Да» и « Нет» (0-1), (двоичного кода), существует ещё третье состояние ответа – сомнение!

Вот это-то третье состояние и порождает так называемую «свободную волю» и относительную непредсказуемость решения.

В нашем (человеческом) случае основной посыл, заложенный Творцом, есть – подготовка души, через тело, для обретения Царствия Небесного и познания Истины! Все остальные (функциональные) посылы (мысли), в т.ч. о Самосохранении, «отрабатываются» практически автоматически (автоматизм мышления) и проявляются виде простых и сложных инстинктов, автоматических реакций и т.п. прочее. И лишь, малая толика действительно свободного выбора, между Светом и Тьмой, кроется в этом познании Истины.

И это практически всё, что отличает наше, от мышления других плотных тел и др. (объектов, субъектов).

Читатели «фантастических произведений 50-80-х годов, должны помнить, что в той литературе очень часто делались попытки решения проблем «машинного мышления» и его взаимоотношения с человеком. Выписывались так называемые «три закона робототехники», дабы и машины не смогли нанести вред человеку» и тут же находились пути, в обход этих законов. «Создавались» сообщества машин», где машины производили машины и не кому не нужную продукцию и т.д и т.д. и т.д. И, увы, исходя из законов Мерфи – «всё плохое сбывается» - мы с диким упорством, лезем в эту «кашу» ММ (машмыш) и преподносим это как очередное «благо цивилизации».

Скажите уберегло ли «знание Закона Божьего», «христолюбивых» королей, царей, духовенство от убийств и всевозможных «крестовых походов»?

Какую же парадигму необходимо вложить в «машинное мышление» основанное на ПКК, где есть элемент сомнения, что бы она «не навредила человеку», «заботилась о его благе» и т.д.

Ведь нужен для этой же формальной логики, подкреплённой сомнениями на этапах её (многоуровневой логической цепочки) построений, создать такой посыл (дух), в этом ММ, чтобы она машина, не приняла «благое решение» - уничтожить поголовье всех свиней, дабы уменьшить риск заболевания, болезнями обмена, у всего человечества, к примеру!?

Я уже не говорю о предотвращении машинами человеческих преступлений и вмешательства машин в другие процессы жизни!

Если даже наше «продвинутое» и периодически освещаемое остатками совести мышление, ведёт нас во Тьму, то куда способно завести нас «продвинутое» ММ??

Не о этих ли слугах Антихристовых (Машинах.), говорится в Откровениях Иоанна? «Которые будут приставлены» к «объектам распределения» «всех благ» и будут крайне жестоки и неумолимы!?!

«Благими намерениями – дорога в АД выстлана».

(мудрое изречение).