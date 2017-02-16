Come back to... Взгляд обывателя Хотелось бы вернуться к моим записям трехлетней давности, которые как никогда становятся актуальными

«Нам нужен мир, но только весь….!»

Компартия СС

Вспоминается одна повесть времен перестройки, где старик объяснял молодому принцип работы НКВД - «Вот мы, к примеру - пока зимой в погребе крупная картошка, то ее выбираем, а потом, ближе к весне и до мелкой добираемся….» так то….

Вроде бы обывательщина, да и только, ни тебе стратегии, ни геополитики…., так «бытовуха».

Вот выступает депутат некий, сильно смахивающий на «человека, который смеется», без ёрничества всякого говорю, просто, когда вижу, вспоминается соответствующее произведение литературы из 60-х, конца так сказать.…Говорит геополитически и что надо «всем работать», вот бы договаривал только на кого, а так все правильно…..

«Будем,- говорит - действовать со всеми (с кеми?) строго по закону, только по закону и никак иначе…Правильно говорит, только не договаривает кто же эти «законы» устанавливает и так сказать «запроваджує у життя». А вот к жене его, если кто заявится, то она уже их ждет с ружжом заряженным (ох, не забалуешь) и ни тебе – «стой, кто идет», ни «стой стрелять буду!», контрольный, т.е., есть предупредительный в воздух - нет, так завалит, а это уже обывательщина.

Вот и разбери, где в этих головах геополитика, а где бытовуха заскорузлая.

Женщина с телеэкрана, напоминающая персонаж из приключений Пиннокио (Буратино по-нашему), обиженная такая - вот возьму и войду в.., то есть в веду положение в…. «этой стране». Если стране, то это, наверное, геополитика, а если со зла да в виду, то это уже обывательщина.

Не хочу уже затрагивать седовласых старцев и других э…. «моральных» авторитетов, которые тоже все «по процедуре» да «у судовому порядку». Наверное это нужно воспринимать, как стратегию. А вот, что говорится все это, на твоем же загривке сидя, то это наверное обывательщина. И так как ни крути, никуда мы от нее от обывательщины не денемся, а страх как хочется до нее , до этой геополитики дотянуться,

Если в Украине находится (если не изменяет память) полтора десятка атомных энергоблоков, да и вообще куча мала объектов всяческих, за которыми глаз, да глаз, то с ней, наверное, надо считаться, как со страной унитарной такой, это я так думаю, стратегия. Техногенная катастрофа такого пошиба получится, знаете ли…. А вот федерализация, «відокреммование», присоединение, даже из соображений филателистических – собирание землицы русскай- это все равно обывательщина.

С точки зрения обывателя- кому нужен в земле Моксель, донецкий уголь, да еще немалое число амбициозной «элиты» в придачу.

Ну и слобожанские «рысаки», если не уедут на историческую родину, то скорее всего отправятся до окрестностей Биробиджана - своих таких в землях Московии пруд-пруди. Обывательщина, да и только.

Как ни раскинь, а «элите» нашей без соборной и унитарной только под монастырь или в «інши загратовані місця». Это конечно не геополитика, но стратегия такая прорисовывается . А с точки зрения обывателя кто-же будет собирать саранчу с чужих полей, да кидать в свой собственный приусадебный участок.

Россия нам поможет!?

Нет, Америка уж точно «допоможе».

С точки зрения геополитики мы для тех и других все - таки территория, которая либо удлиняет «время подлета» ОЛО (вполне определенных летающих объектов), если запускать их над ней, либо значительно укорачивает, если эти ОЛО запустить с восточных рубежей этой самой территории. Хозяин территории - «Властелин времени». Опять же книжка такая есть. Да и различные объекты для всяческой там - радиоэлектронной разведки, лучше в Карпатах расположить. Пункты раннего оповещения, а может и ….., на выкупленных, через аффилированные структуры, землях расположить, территориально, по-соседски так сказать. Под это можно стройку, какую, либо грандиозную (спортсооружений) на Бендеровщине затеять или еще чего, хотя это уже обывательщина - «вот мы вам…»

Крым отделить, конечно, можно, геополитически так сказать. А вот вспомнить, по обывательски, что со времен османов, да и того же Очакова, Крым на ихних картах цвет еще не менял…. Так, что в лучшем случае Черноморскому флоту далеко ходить уже не придется, а разве, что плавать по поверхности одноименного моря распугивая афалинов ….этих самых.

«Якби ви вчились, так, як треба»….»- казав Т.Г. Шевченко. Та хто ж його читав? Памятники, юбилеи, это да, а так…. Опять обывательщина какая-то, да и только.

Про Бендеровцев в СМИ с утра до вечера и на наших и на Российских телеканалах, да и только. Почему не говорят о власовцах, казаках, которых Гиммлер их фашистский приравнял к арийцам, целая область чиста русская, при этих самых немцах на самоуправление была – молчок. Про 29-ю гренадерскую Русскую Национально освободительную армию (СС), вообще никто не вспоминает. А ведь эти самые фашисты руководство, этой РОНА расстреляли…за зверства…. А была еще и РННВ. А вот не вспоминают же русские если ни про это, ни про то. Так были «гады» всякие, но вот Бендера….. Что это стратегия или все, же геополитика.

Со штыками можно делать, все, что угодно, но на них нельзя сидеть - так говаривал Бонопартий и ох как был прав! ...

Вспоминаются газетные заголовки опять же 60-70-х, прошлого столетия. А там только и писано, то «военная хунта», то «черные полковники», то какие- то, по нынешним временам называемые силовиками, захватили власть и глумятся, так сказать над народонаселеньем и над «элитою» в придачу.

По правде сказать, подобный исход даже обыватель вполне предположить может без всяких там геополитических экивоков.

Как обыватель прошу - схамениться бо буде не в перевертки всім!. А більше всього тім кого вони зараз поки що «захищають»

Ох, нужен мир!

Но только всем…!-

Обывательщина

Или «децимация» -геополитика.

P.S. И ИСЧО…….

Если Ты вышел на Майдан, хоть мне, обывателю, это ох как хлопотно, неудобства всякие, да и что потом будет? ... - это все таки твоя жизненная стратегия, геополитика если хотите….

А если тебя привезли под Мариинский, на «Маданек», живым щитом «поработать», то это обычная люмпенизированная бытовуха. Тоскливо как-то это для восприятия даже рядового обывателя, знаете ли.

Тот, кто валит Украину, на самом деле разваливает Россию.

Конспирологияэто, наверное, геополитика. Настоящий заговор варят по бытовому, как борщ, согласно рецептуре и пожеланию едоков, добавляя, когда потребно ингредиенты, тщательно перемешивая, на «среднем» огне, соль и пряности по вкусу….

п.с. Мои заметки от 9 февраля 2014 года