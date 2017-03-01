Блоги

Дима Николаенко
Дима Николаенко
Вчера 16:41152

Подвійне громадянство, прихована небезпека та ризики біпатризму

Питання подвійного громадянства (біпатризму) є актуальною темою, оскільки воно гостро стоїть як перед світовою спільнотою, так і перед усім українським народом.

Держави по-різному ставляться до подвійного громадянства своїх громадян (підданих). Одні розглядають його як безпосередню загрозу національній безпеці та впроваджують різні форми боротьби з цим явищем, інші — використовують усі можливі переваги подвійного громадянства.

В умовах викликів і загроз сьогодення, одним з основних питань, яке стосується подвійного громадянства в України, є — чи становить інститут подвійного громадянства загрозу для Української держави та її громадян?

Визначальним у вказаному питанні є поняття громадянства — це правовий зв’язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов’язки. Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та інших прав та обов’язків. Одним з основних обов’язків держави по відношенню до своїх громадян є їх захист незалежно від місця перебування та проживання.

Сумний приклад реалізації взаємних обов’язків між фізичною особою -громадянином та державою ми спостерігали у 2008 році в Грузії, коли президент Російської Федерації виправдав свої дії по введенню військ на тери олію незалежної держави як «захист життя та гідності російських громадян, де б вони не знаходилися».

Аналогічні дії ми дуже добре побачили під час анексії Криму, а потім на Донбасі.

Тоді Російська Федерація активно роздавала паспорти своєї держави жителям східних областей та АР Крим, готуючи підставу для введення військ на територію України та намагаючись в подальшому виправдати це в очах світової спільноти.

Визначаючи подвійне громадянство в умовах «гібридної війни» ми б фактично створили законні підстави для виправдань на міжнародній арені можливих протиправних дій на шкоду територіальній цілісності, суверенітету України з боку країни агресора.

З огляду на події останніх трьох років, даний аспект є особливо актуальним для українців.

Відтак, тільки ревлізовуючи принцип єдиного громадянства забезпечується цілісність та єдність українського народу та держави Україна, а також виключаються неоднозначні підстави для «виравданої» агресії з боку сусідніх держав.

Общество
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.