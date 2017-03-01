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Дима Николаенко
Дима Николаенко
Вчера 17:15112

Ідея федералізації України як психотропна зброя РФ

Росія в умовах агресії не полишає спроби штучно посилити проросійські настрої серед місцевого населення та розхитати ситуацію в Україні для чого намагається використовувати потужну пропагандистську машину (телеканали, Інтернет-ресурси, соціальні мережі, блогосферу, тощо) та "брудні" інформаційні технології.

Одним з деструктивних напрямків роботи пропагандистської машини залишається розгортання серед нашого населення ініціатив "федералізації", утворення різного роду вільних економічних зон, економічних автономій, регіонів з особливим статусом, проще кажучи будь-які форми, що несуть в собі загрози для майбутнього України та її територіальної цілісності.

Останнім часом Інтернет-простір заполонили т.зв. "троллі", які з усіх сил намагається інфільтруватись в соціальні мережі під виглядом українських користувачів та звідти активну вести "промивку мізків", в тому числі в напрямку різного роду "федералізації" та "автономізації".

Як приклад, користувачів соціальної мережі "facebook" та деяких регіональних Інтернет-ресурсів останнім часом буквально бомбардує російський "троль" з ніком "Вовна-Шерстюк" інформацією, що містить заклики до "федералізації", зокрема заявами на кшталт "Шостка є сама собі столиця", "Только появление федерализованной Харьковщины, как столицы Слобожаншины, способно сохранить шансы на выживание Сум", "Сегодня Шостка нужна киевской хапужно-олигаршей власти больше, чем Киев Шостке", "Шостка скорее станет столицей Шосткинской области, чем северной столицей Бандерштата".

Цікаво те, що вказаний "троль" як і багато інших знаходяться в "рашці", подаючи себе у власних даних нібито мешканцем України, і під виглядом "свого"  активно спекулює на темах "федералізації" та "автономізації".

Добре, що наші користувачі-патріоти вже вичислили його, довели що інформацію до інших користувачів та адміністрації мережі "facebook" і по повній "забанили". Але ж скільки ще проплачених тролів в Інтернет просторі ще роблять свою брудну справу, під виглядом пересічних українських громадян, намагаючись посіяти розбрат і паніку в нашому суспільстві, розділити і розірвати його на шматки.

Отже, будьте пильними! 

Ідея федералізації України давно стала психотропною зброєю країни-агресора та використовується останнім часом в тих чи інших формах постійно.

Україна єдина! Слава Україні!

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