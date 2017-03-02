Поліція нова - схеми старі. В Глухові начальник поліції розгортає корупційні схеми

В місті Глухові Сумської області на посаду начальника поліції призначено «ділка» - мешканця міста Кролевця підполковника поліції Бібіка Леоніда Івановича. Інтернет спільнота вже давно обговорювала цю людину з не найкращого боку. Зазначалось, що у 2010 році Бібік Л.І. пішов на пенсію з посади начальника Кролевецького відділу поліції та що приводом до пенсії стало надмірне, улюблене зайняття Бібіка Л.І. вимагання та отримання хабарів від осіб, котрі проходили по кримінальних справах та просто осіб, котрих можливо було «розвести». Даний керівник не цурався нічого, незалежно від статі та майнового стану людей, з метою власного збагачення. Мешканці Кролевця святкували звільнення деспота.

Далі відбувається реформа МВС. Багатьох "професіоналів" звільнено з ОВС, а наш «герой» знову повертається до «улюбленої справи» і призначається на керівні посади Національної поліції в Сумській області. В той же час у громадянина Бібіка після призначення його начальником Глухівського відділу поліції відбувається фінансова благополучна реформа. Тобто Леонід Іванович за перші два місяці свого керівництва стає власником автомобіля «SKODA Superb» за 15000 доларів. При цьому в родині горе керівника це вже другий автомобіль престижного класу. Недавно також стало відомо про наявність у Бібіка квартири в елітному будинку м. Суми.

З цього виникають питання до керівництва Національної поліції, невже Ви не бачите, кого призначаєте на керівні посади, як відбуваються перевірки перед призначенням. З таким «підходом» до роботи, як прості люди можуть довіряти та звертатись за допомогою до поліції.