МЕГАВСЕЛЕННАЯ. Парадигма «…с эллинами как эллин, с иудеями как иудей…» (Здесь и в дальнейшем использованы изречения из Св. Писания)

Выше приведённые слова, как никогда, может быть ранее, необходимо вспоминать в наши «перегруженные» технологиями времена. Когда за мишурой «научных открытий» и «тех. прорывов» у человечества окончательно исчезло осознание миссии своего пребывания на нашей грешной земле.

И во многом это связано с языково-лексическими и понятийными «мутациями» происшедшими в нашем сознании, опять же связанные с «развитием» технологий и «ускорением прогресса» (В чём?)

И всё это свето-шумовое «воздействие, вместе с пропагандой «новых экономических возрений", «сексуальной вольницей», психо-эмоциональным напором мас. культуры, оттесняет, оттирает человека от поиска истины. А для «твердолобых» подбрасывается пустышка, вроде – «все религии (не тоталитарного толка!?) нужны, все религии важны», ибо «учат хорошему», «у каждой своя мораль» и «ПОЗИТИВ». Последнее слово служит неккой смычкой с «Технологическим ПОЗИТИВОВ» и так. наз. ПОЗИТИВНЫМ МЫШЛЕНИЕМ.

Ну а, что было и «уже устарело» мы будем помнить «как некий «багаж веков», «послание из древности», «обветшалые» ценности и т.п.

Вот поэтому-то «Мегавселенная» как концепция, пытается вернуть человека к диалогу с этой «древностью», толкуя Библейские Истины с современных рационалистических позиций, объясняя «механизм работы» нашего мироздания (не углубляясь в непознаваемый акт Творения).

Объединяет все известные научные, эзотерические, религиозные, оккультные и т.п. практики обозначая, истоки и механизм их возникновения.

ИБО: «Мудрость мира сего – безумие перед Творцом».

И, увы, и наоборот.

И поскольку человеческое мироосознание уже уведено достаточно далеко от этой самой Истины, в силу выше обозначеных причин умножающих нашу гордыню, лень, похоть и всепоглощающую «любовь» к комфорту, то необходимость толкования, сказанного в Библии, «в свете» современных «воззрений» (заблуждений) возрастает многократно.

Итак:

О том, что пусть бутет среди вас «Да-да», «Нет-нет», а что сверх того, то от лукавого.

Эти слова хорошо сочетаются с тем, что Творцом везде положены пределы, которые проявляют и обозначают суть любой вещи, объекта (субъ-), либо дела, выявляют конкретику без ужимок и отклонений (погрешностей) и дают возможность к Истиной оценке положения вещей.

Кроме того, это выражение несёт и сопутствующую смысловую нагрузку, о том, что, чем длиннее словесные построения, тем больше ошибок все они содержат в т.ч. и в совокупности (даже, если это «точнейшие» математические выкладки). Вспомните Акт Творения, - «Да будет Свет!»

2. «И сказал, что это Хорошо!»

Господь (Бог) будучи Всеблаг, т.е. тем, у кого нет житейский потребностей, нет начала (тварного) и нет соответственно творца, наставника, сюзерена, нет высшего оценщика Его действий. Только Его воля и Его понимание(!) мироздания и мироустройства есть истинным, Святостным (единственно верным), нерушимым, и это ХОРОШО для всего сущего.

На этом и основаны принципы построения и работы всех процессов в нашей Мегавселенной:

1) неотвратимости и

2) необходимости.

2 – когда необходимо вносить коррективы, во Вселенский сценарий в связи с деятельностью «свободной воли», человека (особенно действуемого по наущению «духов злобы поднебесной»)

В «своей» Мегавселенной я, стараюсь «обходить» непознаваемое, связанное с духовной составляющей её.

Прежде всего по тому, что ставлю своей задачей развенчать, все эти «загадочности» и «непонятности» происходящие в нашем видимом мирке (НЛО, инопланетцы, полтергейсты, колдовство, волховство, чародейство пиро- и т.п. кинезы), которые вполне объяснимы исходя, из ранее преведённых схем структуры построения М. и механизма их (структур) взаимодействия (см. «Мегавселенная в рисунках»).

Необходимо упомянуть о князе мира сего – первоангеле, который возгордившись (своим знанием о мироустройстве) решил поставить свой престол выше престола …» (Творца). А будучи низвергнут, стал «врагом рода человеческого», всячески уводя его (человечество) от познания Истины, действуя ложью, обманом, обольщением (властью, богатством, роскошью, - комфортом, похотью и т.д.) в т.ч. и «непознанными» процессами уже упомянутыми выше поисками несбыточного, чрезмерным любопытством, пустыми мечтаниями.

Хочу упомянуть ещё одни слова Акта Творения Мира – «плодитесь и размножайтесь». Эти слова имеют весьма «объёмную» направленность и касаются не только буквально понимаемого размножения среди «живых» существ, но и посылом для всего сущего, в том числе о нашей «деятельности» и её последствий.

Всё, что твориться Зло (Не Добро), Добро имеет множительный эффект (в развитии процесса) и «конечный результат» для начальника этого процесса.

Достаточно, вспомнить чудо, по Благословению Господню, раздела хлебов и рыб Господом среди 5 тыс. и 7 тыс. человек, когда меньшее количество еды, разделённое на большее количество нуждающихся в пище, дало больший результат. Было накормлено большее к-во людей (а с ними женщин и детей) и собрано большее к-во остатков, так, что бы «ничего не пропало».

Т.е. «воздаяние» всегда умножается и никуда «не пропадает» В известной мере, выше сказанное отображено в ряде «открытых» человечеством «законах» природы».

То, что наш мир детерменирован и отграничен пространственно-временным континиумом (кадром) говорит изречение: «ответишь за каждое, даже пусто сказаное слово». Т.е. даже «пустое сотрясение» воздуха (как среды) приводит ко вселенским изменениям в кадре с дальнейшим умножением (см. выше) деяния. (Часто упоминаемый «эффект мотылька»).

Думаю, что каждому полезно, так же, хотябы ознакомиться с житейской мудростью (именно на потребу дня) изложеной в Ветхозаветном Эклизиасте. И прежде всего с тем, что ничего нет нового в этом мире. Всё новое, есть «обновлённая» устроенная технологиями до неузнаваемости атрибутика, уже пережитых человечеством ситуаций (испытаний нашей жизнью).

А также: «много мудрости – много печали». Умудрённый опытом человек осознаёт свою (прежде всего) греховность, и греховность окружающего его мира. Понимает его (мира) конечность и неотвратимость воздаяния за содеянное.

На последнем, хочу приостановить повествование, понимая непростую ситуацию, в которую попадают «неофиты», которые ранее Библиистикой не интересовались.

P.S. И ещё: написан Вселенский сценарий (Творцом). Расставлены и утверждены акты, сцены, явления, актёры, роли. Но в силу, данной исполнителям ролей (свободной воли) права на импровизацию, про время окончания спектакля, достоверно не известно никому, кроме Главного Сценариста, Режиссёра, Модератора, поскольку Он живёт в другом, вневременном мире и его (этого мира) критериями, же и измеряются.

P.P.S. В последнее время люди будут:

1) всегда учится и ничего (толком) не постигать;

2) выбирать себе учителей каждый по своей прихоти.

Совет из Эклизиаста: неверный в малом будет не верен и в большом!

И помните, что все в нашем мире, и мы сами есть фотооптические - информационные системы, в том числе и «чудеса», происходящие вокруг.