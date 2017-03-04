Год спустя. Возвращаюсь к написанному: St. idem Ex. Letalis. Вот хто мне сегодня объяснит, - чего сейчас у нас деется? Война ли? Мир? Или мирная война в гибридном толковании этих двух понятий.

Что то на кшталт: полумир, полувойна, полуторгуем, полунет.

Полуненавидим этого Путина с его кликой полу-что?

Вот только руки, ноги, головы и пр. отрывает и калечит по-настоящему, даже когда и наполовину.

Получается, что мы уже какие-то (гибридные) полу-люди, неспособные даже определится в своих чувствах, сиречь эмоциях.

Не зря в Писании сказано: «Кто ты, не холоден и не горяч?» Ходим, все правоту (левоту) свою доказываем? Кому? Таким же «полуторкам» как и сами?

«Кривое никогда не сделается прямым?» По крайней мере, само по себе

(из Писания)

Глядишь, ан человечик полу правдолюбец, который прошлый годок у тебя 6 тыщ взял, за «работу» да и не сполнил, заседает в президиумах по коррупции.

Вы скажете: шесть-то тыщ - эко што? Ирунда какая!

Может. Но все же.

«Неверный в малом, будет неверен и в большом!»

(из того же источника)

Иногда задумаешься (полу) и получается, что мы живем в каком-то умном на половину мире. Одним словом - в ПОЛОУМНОМ!

Потому и дороги наполовину, да и «хлеба краюху и ту пополам…..» (комсомольская песня).

Нет, я не за «чистоту и непобелиимость», простите непоколебимость рядов».

Просто говорю - давайте, что-ли скидку, на эти обстоятельства делать. Да пытаться как-то «не традицийно» поступать. «Не традицийно» - это не в смысле нынешних гендерных «традиций», а просто не полу-умно.

Слышишь. Вот гад Кравчук отдал-таки оружие ядерное. А то бы мы им сейчас! ШО????

Ядерное оружие имеет два неотъемлемых свойства.

I-е. Это убивать тех, против кого оно применено, мгновенно.

II-е. а тех, кто его применяет и зрителей - медленно в зависимости от заранее приобретенных в этом мировом театре билетов.

Широкомасштабная война? Дай-то Бог избежать хоть широкомасштабных катастроф. Это-то при 14 ядерных реакторах, всяческих амиако- и т.д и т.п проводах и пр.пр.пр.

Два года назад мне уже довелось упоминать про такой финал - от Атлантики до Урала. И это еще по легкому…

Про коррупцию могу вспомнить, такой эпизод.

По телеку. Показывают Кучму. Где-то 1994-96 гг., который прорекает де мол, как это, у правоохранителей и иже присно с ними подобных, нет бензина(?) на заправку! А предприниматели на кой?

Вот видно и накаркал, послухались удержу нема теперь. Опять же, боротьбу с него же (коррупцией) и затеяли.

Уполовинили там, теперь половиним здесь.

Недонаказали этих, перенаказали тех. И «отделались в посадках» полу-мерами.

Ко всей этой полу-жизни очень вяжется, часто упоминаемое словцо, как-бы.

«Ох, если бы да кабы, да во рту росли грибы!»

(пословица)

Спросить тока хочется: «А не удавились бы?!»

Ну и завершает наши эпистолярные изыски слово - ЛАФА (ХАЛЯВА - народн.)

О, чего мы жаждем! Да кто ж его знает, что оно такое!

п.с.: Мои заметки от 18 марта 2016 года...