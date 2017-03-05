Звернення жителів Конотопщини до блокувальників Шановні представники «Штабу блокади торгівлі з окупантами».

Ми, мирні жителі сіл,селищ та міст Сумської області чисельністю понад 1.5 млн., реалізуючи своє право на місцеве самоврядування у відповідності до Конституції України та Закону України » Про місцеве самоврядування в Україні», вважаємо за необхідне донести вам свою позицію з приводу ваших дій на території нашої області.

По-перше, ваші дії вже, на жаль, призвели до проголошення націоналізації українських підприємств, внаслідок чого прогнозується недоотримання в бюджет щонайменше 1 млрд.200 млн. доларів щорічно, а для нас це — підвищення цін і тарифів, неотримання пенсій та інших видів соціальних виплат, знов підвищення курсу доллара і т.і., що звісно несе загрозу нашому життю;

По-друге, ми так само як і ви обурені торгівлею на крові під час бойових дій, які призводять до загибелі наших солдат і мирних мешканців Донецької та Луганскої областей, однак нас дивує чому ви не вимагаєте усунення першопричини їх загибелі-припинення кровопролиття та встановлення миру?

По-третє, ми так само як і ви хочемо звільнення усіх військовополонених, однак торгівельна блокада і їх звільнення- це зовсім несумісні речі!;

По-четверте, у відповідності до Конституції України жителі сіл, селищ та міст Сумської області здійснюють свою владу безпосередньо і їх спільні інтереси представляє Сумська Обласна рада, де немає представників партії «Об’єднання Самопоміч», а нардеп В.Парасюк є представником не Сумської, а Львівської області;

По-пяте, окремі райони Донецької та Луганської областей і де-юре і де-факто є під юрисдикцією України, це наші території і там мешкають наші громадяни. Відтак, реалізуючи своє право на місцеве самоврядування як його первинний субєкт, усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє України і її територіальну цілісність, прагнучи миру та припинення кровопролиття як чинника руйнації держави, виходячи з того, що базисом державності є економіка,мир та верховенство права , з метою забезпечення економічних і соціальних прав жителів нашої області та інших регіонів, демонструючи на справах гасло » Україні єдина», пропонуємо вам:

1. щодо торгівлі на крові- з метою недопущення подальшого кровопролиття відмовитися від тактики торгівельної блокади, яка не усуває причину загибелі українців та пристати на нашу пропозицію : вимагати разом з нами від влади миру та припинення бойових дій. Впевнені, що потрібно вимагати припинення кровопролиття, а не торгівлі на крові! ;

2. щодо звільнення військовополонених- з метою недопущення полону як такого та звільнення існуючих заручників, відмовитися від тактики торгівельної блокади,яка не усуває причину їх не звільнення та пристати на нашу пропозицію: разом з нами вимагати від влади виконання Мінських Угод в частині обміну військовополоненими та вимагати миру; вимагаємо від вас:

негайно припинити торгівельну блокаду на території нашої області, так як ваші дії несуть загрозу нашому життю та здоровю, а також мешканцям інших регіонів, з якими ми єдині; сподіваємось,що: ви не свідомі того, що ваші дії несуть загрозу життю та здоровю українців і руйнації державності ;

попереджаємо, що: у разі невиконання наших вимог з метою самозахисту ми заблокуємо вас;

віримо,що: ви переглянете свою тактику, пристанете на наші пропозиції як переважної більшості та будете з народом!