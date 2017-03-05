Что же вы друзья наделали? Письмена по мотивам произведения Чернышевского «Что делать», где отображены в частности «Сны Веры Павловны», которая прозорливо, аж у 4м сне, разглядела светлое будущее (пролетариата). Но поскольку (пролетариат) – «Это не актуально Сеня!», как говаривал известный герой из к/ф «Бриллиантовая рука», то в рамках «своего» «Что же вы друзья наделали?», опишу не сны, а «Явь 2020», о будущем судопроизводства в нашей стране.

Письмена по мотивам произведения Чернышевского «Что делать», где отображены в частности «Сны Веры Павловны», которая прозорливо, аж у 4м сне, разглядела светлое будущее (пролетариата). Но поскольку (пролетариат) – «Это не актуально Сеня!», как говаривал известный герой из к/ф «Бриллиантовая рука», то в рамках «своего» «Что же вы друзья наделали?», опишу не сны, а «Явь 2020», о будущем судопроизводства в нашей стране.





Итак. Сцена 1.

Комната судебных заседаний, обложена кафельной плиткой, разделена на зоны «Чистая», «Стерильная». Ва зале расставлены мед. Кушетки, автоклавы для стерилизации Оборудования и инструментария. Штативы для капельниц. Другая мед. Аппаратура.

Эпизод 1. В зарешёченном блоке для подсудимых, привычно идёт операция.

- Скальпель!, - Тампон!, - Сушить рану., Кислород!!! Ещё, … ещё!

При восклицании хирурга - ,Он от нас уходит!? –

Из инвалидных каталок пытаются подскочить два охранника с автоматами. Приклады их автоматов скреплены скотчем.

Сцена 2. Там же, те же.

Эпизод 2. Явление 1.

В зал судебных заседаний заползает, закатывается, гремя костылями вваливается разночинный народ, некоторые в окровавленых повязках, свеженаложеных «гипсах» и шинах Крамера. Иные подключены к аппаратам «искусственная почка» и активной вентиляции лёгких. Шумят, толкаются.

Слышны возгласы, - «Тебя сдесь не стояло!», «Я знавал покойника ещё с детства!» и т.п. прочее.

Эпизод 3. Сцена та же. Явление 2.

Вдруг. – Осторожно! Суд идёт!!! – слышиться, через лающий кашель и схаркивание, голос однорукого секретаря.

В зал , ч/з дверь в совещательной комнате, заводят мужчину в саване. Одна рука его лежит на плече у болезненного вида мальчика – сироты, другая размахивает лыжной палкой, в попытке, определить объёмы окружающего пространства. На глазах у судьи чёрная повязка. На судейском столе стоят рычажные весы и среднего вида молот с наковальней.

Эпизод 4. Явление 3.

В зал судебных заседаний на каталке заезжает моложавая женщина со следами свежее прооперированного аппендицита.

- Пустите! Мне надо…!!! – периодически всхлипывает она. Я донор пациента, ну в смысле адвокат подсудимого!

- Это не очевидно! – резюмирует судья промахнувшись, усаживаясь мимо своего кресла.!

Эпизод 5. Теже, там же. Явление 4.

В зале заседаний, очень шумно. Перекрикивая кого-то в телефонной трубке, заваливается глухой прокурор, за ним семенят два немых свидетеля, по пути выразительно жестикулируя руками, норовя попасть в глаза окружающему люду!

Прокурор- за такое надо убивать! – (из к/ф «Бриллиантовая рука»).

- ну на худой конец я его, после суда, выпорю! –

- Всё, Марь Ивановна! У меня тут заседание начинается! – заканчивает телефонный разговор прокурор.

Эпизод 6.

Судья с помощью мальчика – сиротинушки и однорукого секретаря, наконец-то занимает своё кресло. Берёт в руки молоток и сильно бьёт по наковальне… Но промахивается… И попадает по руке однорукого секретаря…!

- «Ё…б Вашу мать? Началось!! – провозглашает секретарь.

- Это не очевидно!... – резюмирует судья, и опять ударяет молотком.

- Тишина в зале! – фальцетом, сквозь набежавшие слёзы, кричит секретарь.

Судья продолжает потрясать молотом и лыжной палкой. Зал затихает.

Эпизод 7.

- Что Вы можете сказать по существу! – говорит судья, обращаясь к глухому прокурору.

- Не понял! – парирует прокурор.

- Тогда я!... – встряёт с каталки адвокатша!, -

- Мы с оперируемым посовещались и можем добавить ещё 10 тысяч! –

- Это не очевидно – произносит судья!

- Ну тогда 20?!!. – И потом, пациент, ну в смысле, мой клиент ни, в чём не виноват! Разве может мужчина, который 2 ды на день исполняет супружеский долг, вот пожалуйста видеозаписи и комментарии свидетелей,… - Не то что некоторые, - адвокатша выразительно смотрит в сторону прокурора.

- Я Ваши аргументы не воспринимаю! – парирует прокурор, пытаясь вставить в ухо слуховой аппарат.

- Так вот я, говорю, - продолжает адвокатша – разве может такой хороший мужчина (тихо вздыхает), сделать, что-то плохое, для нашей страны. Ведь она (страна) тоже, знаете ли, женского рода! Я кончила!

- Я тоже – оживился всхлипывая секретарь!

- Я требую, что-бы вывели из зала малолетних и детей! – Доказательства надо внимательно изучить! – прокричал прокурор требуя повторить видеозапись,

- Это не очевидно – произнёс судья, снимая с чаши весов 20 тысяч.

- Я уже усцы – юсь, т.е. уже совещаюсь – размахивая лыжной палкой, стремительно выскакивает в совещательную комнату (судья) Это всё по-тому, что, увы судебная реформа, из-за того что поправку (хотя некоторые депутаты, всё же успели, поправиться за колонной ВРУшки), «большинство» из женской мести, и сображений гендерной ривности,за превентивную установку катетера в мочеиспускательную систему судей – простатитчиков. не проголосовало

Эпизод 8. Но судя по всему не последний…..

- Встать (кто может)! Суд уп…, ушёл…! Наконец-то! – растеряно произнёс секретарь, прижимая к телу единственную, уже перебинтованную руку!

- Хвала – небесам!... – прошептал, пришедший в сознание, подсудимый!

-Ну вот и истекли 72 часа! – прокричал прокурор – Нет я его всё же выпорю! – закончил прокурор и направился домой.

Сцена 3. Явление последнее.

Улица. Две каталки едут рядком по направлению к «Скорягам».

- Я с нетерпением буду ждать Вашего выздоровления – нежно шепчет адвокатша, оживающему на глазах клиенту!

- До встречи в Монако! – обнадёживает клиент!

- Счастья Вам и добра люди в 2020 году – это я от себя.

Дали будэ.