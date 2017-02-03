Блоги

Александр Шутко
Александр Шутко
Сегодня 10:1075

О кристалах времени

Мегавселенная продолжает находить подтверждения в разных научных исследованиях ученых по всему миру. Сегодня о кристаллах времени

Существование кристаллов времени, о которых можно прочитать здесь: https://charter97.org/ru/news/2017/1/29/239187/ или же других ресурсах, возможно потому что наша Мегавселенная существует покадрово, то есть прерывисто, и квантово, то есть в каждом кадре имеется четкая причинно-следственная взаимосвязь.

Кроме того наличие подобной «формы материи» говорит о том, что начиная с самого маленького субъекта все сложные формы это интегральная форма состоящая из мельчайших частиц, которые могут отделять Я от неЯ, т. е. имеющие свою душу отображенную в Wi-Fi поле, т.е. инфополе.

Общество Кристалл времени Мегавселенная Наука

По тематике

Александр Шутко
МЕГАВСЕЛЕННАЯ Смерть – Жизнь

«Помни о смерти И вовек не согрешишь…»...

Александр Шутко 03.02.2017 10:20
Александр Шутко
"Мегавселенная" Шутко снова находит подтверждение

Во все мире продолжают потихоньку признавать/подтверждать/обосновывать то, о чем я написал в своей мировоззренческой концепции "Мегавселенная" еще четыре года назад...

Александр Шутко 31.01.2017 15:29
Александр Шутко
РУГАНЬ. И НЕ ТОЛЬКО (Борису Анатольевичу посвящается)

Последние денёчки января (січеня) и первые его – лютого. И в воздухе уже … запах…! Толи переплаченного газка, толи...

Александр Шутко 31.01.2017 15:09
Александр Шутко
Материализм и … ИМПЕРИИ кретинизм

На самом деле ни с какими импириками я враждовать не собираюсь. Как это дела столп большевизма-комунизма ВИЛ(Вич). А написать, что...

Александр Шутко 09.01.2017 13:55
Александр Шутко
МудаН-дзян

Всем чиновникам и служивым в право-охре-нительной системе сообчаю, шо их «хорошая жизнь» уже подходит к концу, причём для них же... 1

Александр Шутко 08.12.2016 14:58
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
«Джеки» Пабло Ларраина (Чили, Франция, США, Гонконг, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 12:35 19:10
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
«SuperАлиби» Филиппа Лашо (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:30 18:30 20:15 22:00 23:15
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
«Конг: Остров черепа» Джордана Вот-Робертса (США, Вьетнам, 2017)
Кино Космос
14:45 – 40 грн. 18:50 – 50 грн. 21:00 – 50 грн.
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
«Голос монстра» Хуана Антонио Байоны (США, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 15:00 16:15
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
«Золото» Стивена Гейгана (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:15 16:50
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
«Логан» Джеймса Мэнголда (США, 2017)
Кино Дружба
12-10 - 40 грн. 21-10 - 50 грн.
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
«Инфоголик» Валентина Шпакова (Украина, 2017)
Кино Космос
12:55 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.