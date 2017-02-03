О кристалах времени

Существование кристаллов времени, о которых можно прочитать здесь: https://charter97.org/ru/news/2017/1/29/239187/ или же других ресурсах, возможно потому что наша Мегавселенная существует покадрово, то есть прерывисто, и квантово, то есть в каждом кадре имеется четкая причинно-следственная взаимосвязь.
Кроме того наличие подобной «формы материи» говорит о том, что начиная с самого маленького субъекта все сложные формы это интегральная форма состоящая из мельчайших частиц, которые могут отделять Я от неЯ, т. е. имеющие свою душу отображенную в Wi-Fi поле, т.е. инфополе.
«Помни о смерти И вовек не согрешишь…»...
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