О кристалах времени Мегавселенная продолжает находить подтверждения в разных научных исследованиях ученых по всему миру. Сегодня о кристаллах времени

Существование кристаллов времени, о которых можно прочитать здесь: https://charter97.org/ru/news/2017/1/29/239187/ или же других ресурсах, возможно потому что наша Мегавселенная существует покадрово, то есть прерывисто, и квантово, то есть в каждом кадре имеется четкая причинно-следственная взаимосвязь.

Кроме того наличие подобной «формы материи» говорит о том, что начиная с самого маленького субъекта все сложные формы это интегральная форма состоящая из мельчайших частиц, которые могут отделять Я от неЯ, т. е. имеющие свою душу отображенную в Wi-Fi поле, т.е. инфополе.