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Дима Николаенко
Дима Николаенко
16.03.2017 16:07244

Русская православная церковь на службе Кремля и ФСБ

Давайте вспомним с чего начинались события начала 2014 года когда в Крым прибыли эмиссары Русской православной Церкви с православной святыней «Дарами волхвов».

Причем в составе этой делегации были представители российских спецслужб, которые организовывали мероприятия по вторжению на полуостров «зеленых человечков», блокированию украинских военных частей и раскачиванию пророссийских протестующих, которые впоследствии штурмовали и захватили крымский парламент.

Потом эти самые функционеры с документами представителей РПЦ организовывали аналогичные действия уже на территории Донбасса — распределяли финансы протестующим против украинской власти, инициировали силовой захват административных зданий, а потом и курировали раздачу огнестрельного оружия «казачкам» и сомнительным криминальным элементам.

Сейчас не секрет что в состав той «делегации», которая прибыла со святыней в Крым, был некто иной как Игорь Гиркин, он же Стрелков — один из руководителей так называемой «Новороссии». Намного позже Гиркин — Стрелков вместе с «засланными казачками» на месте организовал вооруженные захваты административных зданий и милиции в городе Славянске, а потом и других городах Донецкой области.

Страшно подумать о последствиях анализируя события наступившие вслед за активностью представителей Московского патриархата в Крыму и на Донбассе.

Новые факты сотрудничества российской армии и Церкви свидетельствуют лишь о более качественном подходе к выбору средств продвижения «Русского мира». Если раньше РПЦ благословляла «добровольцев», то сейчас речь идет об оружии массового поражения, направленного на смерть и разрушения украинских городов.

Неужели освещается оружие, призванное нести смерть? Ведь одна из заповедей «Не убий!» С точки зрения Русской православной Церкви — можно! Позиции РПЦ следующая: война -это плохо, но иногда необходимо.

«Основы социальной концепции РПЦ» (официальный документ, между прочим) гласят: «Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и не желательным, но вынужденным средством».

События на Украине стали этому ярким примером!

Фото
  • В оккупированном Крыму "священство" освячивает САТАНУ (по натовской классификации комплекс С-400 "Триумф"
  • Террористу Гиркину в храме Московского патриархата в Славянске присягает ныне покойный террорист "Моторолла"
  • Такой же "батюшка" освещает стратегический ядерный бомбардировщик
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