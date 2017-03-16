Если взять за точку отсчета основание Рима (753 г. до н. э.), то примерно на протяжении шестисот лет мораль была строгой, патриархальной. Крайне сильной была власть отцов и вообще старшего поколения, идеалом женщины выступала Лукреция — римлянка, убившая себя после изнасилования. Примерно в середине II века до н. э. наступил перелом, вызванный знакомством Рима с моралью восточных эллинистических государств. Свобода нравов за короткий срок становится повсеместной, временами переходящий все границы настолько, что римские императоры вынуждены были издавать указы, запрещающие патрицианкам заниматься проституцией. И в этот момент появляется христианство, которое было полной противоположностью римскому обществу.
Однако признание науки, уменьшение влияния церкви, переход от аграрного общества к индустриальному, привели к изменению сознания людей. «Библейские истины» подверглись сомнению, женщины почувствовали себя равными мужчинам.
В конце XIX века — начале XX века, в основном в Великобритании и США, получило распространение движение суфражисток, целью которого было предоставление женщинам избирательного права наравне с мужчинами. Логичным продолжением движения стал феминизм.
Также над этим вопросом работал В. Райх, в результате чего в 30-х годах XX века он написал книгу «Сексуальная революция». Райх был не только учёным, но и общественным деятелем. Его программа включала следующие основные моменты:
· Интенсивное образование в области контроля рождаемости. Предоставление контрацептивов всем желающим.
· Разрешение абортов.
· Разрешение разводов.
· Сексуальное образование как средство профилактики венерических заболеваний и сексуальных проблем.
· Обучение сексуальной гигиене врачей и учителей.
· Отказ от наказания преступников, совершивших преступления на сексуальной почве; лечение таких преступников на основе психоанализа.
Уменьшилась роль семьи, возросла самостоятельность женщин. Они больше не стремились во что бы то ни стало выйти замуж. Уменьшился риск случайной беременности, связанной с сексом ради удовольствия. Это же дало большую свободу и мужчинам. Сексуальная революция тесно переплелась с феминизмом. Возросло распространение заболеваний, передающихся половым путём.
В 1970-х годах прочно встала на ноги индустрия порнографии. Также эти годы были отмечены съемками в западных странах рекордно большого количества за всю историю кинематографии откровенных фильмов эротического содержания.
Сексуальная революция в корне изменила взгляды общества на секс, на брак, на отношения между мужчинами и женщинами. Сравнивая современное общество с тем, что описано в начале статьи, видим противоположные картины:
· Женщина стала пользоваться такими же гражданскими правами, как и мужчина.
· Брак, один и на всю жизнь, в массе более не считается единственно допустимым решением.
· Контрацепция общедоступна, аборты во многих государствах законны.
· Оральный и анальный секс перестали быть «табу», особенно среди молодёжи.
До сих пор происходят перемены общественного мнения по поводу так называемого «нетрадиционного секса». К одним из них (например, к зоофилии) отношение за последние десятилетия изменилось очень слабо, хотя дестигматизация всё же есть; другие рассматриваются совсем не так, как раньше и вообще. Например, с 1997 года гомосексуальность не считается болезнью в России. Растет число стран, где гомосексуальное поведение признается обществом (проводятся гей-парады, заключаются однополые браки).
Также, по мнению некоторых, последствием сексуальной революции, происходящими в наши дни, является острый демографический кризис из-за отказа рожать детей, массовых абортов, разводов и т. п.
Возможность получить сексуальную услугу везде и всегда, а главное, пропаганда подобного поведения и преподнесение его как нормы ведёт к распадам семей, что, в свою очередь, является тяжёлой травмой для детей.
Закономерным результатом стала трансформация установок и динамики сексуального поведения: снижение возраста сексуального дебюта, эмансипация сексуальной мотивации от репродукции, рост числа разводов, добрачных и внебрачных зачатий и рождений, повышение интереса к эротике, ресексуализация женщин.
Консервативная часть общества считает последствиями сексуальной революции: глобальные тенденции: снижение рождаемости, поздние браки, распад семьи. Соответственно политике и экономике, сексуальная свобода обернулась аномией и анархией. Вместо индивидуализации, приватизации и интимизации сексуальности, происходит её деромантизация, коммерциализация и тривиализация.
Но кто же стоит за сексуальной революцией, порнографией и разложением белых народов Европы и Америки. Кто создал эту парадигму разврата и разложения. Везде, где на этой планете вещают глобальные СМИ, происходят сексуальные революции. Глобальные СМИ, которые находятся в собственности евреев, превращают людей в сексуально озабоченных животных.
В традиционной западной культуре секс возвышен и облагорожен идей семьи, детей, глубоким и священным уважением к любви между мужчиной и женщиной. А институт брака прекрасен и даже немного священен. Замечательным примером такого отношения к материнству, супружеской верности и чистоте являются бесчисленные произведения искусства, посвящённые Деве Марии или как её ещё называют на Западе — Мадонне.
Даже мусульманский Коран, защищает Ииусуса и Деву Марию от клеветы еврейского Талмуда, который утверждает, что «Мария была шлюхой, а Иисус — ублюдком». Мне очень жаль, что приходится цитировать эти слова.
Сегодня имя Мадонны привели в соответствие с талмудической клеветой. Теперь это образ дегенеративной суперзвезды — шлюхи, занимающейся групповым сексом и издевающейся над распятием Христа. Один из последних медиа проектов — Леди Гага. Задуманная как идол для подростков, она внедряет в их сознание групповой секс, садизм, мазохизм и другие извращения под свою трендовую музыку. Эта новая звезда раскручена глобальными СМИ, которые контролируются евреями, в том числе и MTV, владельцем которого является Самнер Редстоун, настоящее имя — Ротштейн.
Западные СМИ, а значит СМИ большей части мира, стали оружием в уничтожении самых возвышенных человеческих ценностей. Человечество за это заплатило очень дорогую цену — сотни миллионов семей были разрушены. Сегодня большинство детей растут без отцов. Распространяется эпидемия венерических болезней, а также гепатиты и папилломы вируса, СПИД — изначально болезнь половой распущенности уносит с собой в могилу миллионы жизней. Миллионы людей стали бесплодными и теперь никогда не познают радость материнства или отцовства. Многократно увеличились случаи насилия и растления детей. Сцены садизма, мазохизма являются сегодня привычными благодаря СМИ, также как и картины насилия, убийства и пыток — всё это круто замешано на сексе.
Бог-отец сексуальной революции — Зигмунд Фрейд. Фрейд был радикальным еврейским нацистом, который яростно ненавидел европейские христианские традиционные ценности. Он, не европеец, представлял себя в роли завоевателя Европы, сравнивал себя с Ганнибалом, карфагенским полководцем, завоевателем Рима. Я понимаю, что для многих из вас это звучит неправдоподобно, да и СМИ никогда не говорили вам не о чём таком, но я могу подтвердить свои слова цитатами из книг и писем, собственноручно написанных Фрейдом. Некоторые учёные знают об их существовании, но вам об этом знать не полагается.
Фрейд не таился в своих мыслях — цитирую: «Ганнибал был моим героем ещё со школы. Уже тогда я начал понимать, что значит принадлежать к чужой расе …». «Этот семитский полководец стал для меня идеалом. Для моего взрослеющего сознания упорство Ганнибала и сопротивление Рима символизировали конфликт между еврейством и католической церковью …».
Фрейд недвусмысленно излагает свою супернацистскую точку зрения в письме к еврейской женщине, которая хотела родить ребёнка от нееврея, чтобы его рождение могло сгладить разногласия между евреями и неевреями. Он писал, цитирую: «Должен признаться, что ваша фантазия о рождении Спасителя в смешанном браке совсем чужда мне.» «Господь, во времена еврейских гонений, позволил Спасителю родиться только в высшей еврейской расе.». Год спустя эта женщина родила ребёнка от представителя этой, цитирую, «высшей еврейской расы». Фрейд ответил: «Как вы знаете, я излечился окончательно от своего пристрастия к арийству, и хотел бы надеяться, что если у вас мальчик, то вы воспитаете из него верного сиониста. В любом случае, он или она — ребёнок должен быть темноволосым, и никаких блондинов, никаких русых. Пусть исчезнут все эти беспутные!».
Теперь вы знаете, что самый знаменитый еврей в современной европейской истории на самом деле был ненавистником гоев, еврейским нацистом. Почему документальные фильмы о Фрейде опускают эти важные факты? Конечно, Фрейд был только вестником «покорения Рима чужеземной расой». Сегодня их господство в СМИ поразительно, а порочность СМИ — в самом расцвете…
Нил Габлер (Neal Gabler), уважаемый еврейский журналист: «Сегодня американское сознание трансформировано тёмной стороной Америки, которую создали еврейские иммигранты из восточной Европы, но это не настоящая Америка — это их версия настоящей Америки. В последнее время эта тёмная Америка, её образы и ценности разрушают настоящую Америку.».
Голливуд и огромная индустрия развлечений и новостей — такие же еврейские, как и гефелтифиш (Примечание: гефелтефиш, гарфиш — еврейский деликатес, что-то типа тушёных рыбных котлет), а содержание этих индустрий такое же отвратительное, как и вкус этого «деликатеса». Некоторые из вас не понимают, насколько плотно евреи контролируют СМИ. Что ж, я процитирую еврейские источники и публикации, чтобы вы знали об этом. Например, вот что сказал медиа магнат Джоэл Штейн (Joel Stein) в интервью газете Los Angeles Times — которая, кстати, ему же и принадлежит. Штейн похваляется, что, цитирую: «… Голливуд под абсолютным контролем евреев.» Он приводит факты и цифры, подтверждающие тотальный контроль евреев над индустрией развлечений. Он также говорит, цитирую: «Я звонил Эби Фоксману (Abe Foxman), президенту ADL… Он сообщил, что недавние опросы, которые он провёл, показали, что 59 процентов американцев считает, что руководство Голливуда не разделяет религиозные и моральные ценности большинства американцев, а 43 процента — что индустрия развлечений объявила войну религиозным и моральным ценностям Америки.»
Спасибо, что есть такие евреи-хвастуны, как Штейн, которые тыкают нас носом в то, что для евреев нацизм — это нормально. Может быть, это побудит вас наконец встать на свою защиту.
Штейн совсем обнаглел — цитирую: «…Но меня не волнует, что думают американцы по тому поводу, что СМИ, Голливуд, Уолл-стрит и правительство — еврейские. Мне только нужно, чтобы так продолжалось и дальше.»
Еврейские историки с такой же педантичностью отмечают свою выдающуюся роль в работорговле в Европе и Африке, с какой евреи описывают не менее выдающуюся роль в деле навязывания гоям порно хардкора. Jewish Quarterly, журнал, весьма уважаемый еврейскими интеллектуалами, поместил статью еврейского профессора Натана Абрамса (Nathan Abrams) «Тройная инородность» («Triple-exthnics»), где он похваляется ведущей ролью евреев в распространении порнографии. Цитирую: «…Невозможно отрицать тот факт, что светские евреи играли и продолжают играть доминирующую роль в американской порноиндустрии.» «Евреи начали распространять порнографию в США очень давно, и они добились того, что порнокультура стала ведущей культурной компонентой современной Америки.» «Это высшая каста евреев, «голубая кровь». Существуют две сферы деятельности в порноиндустрии, в которой иногда совмещаются друг с другом производители порнографии и порнозвёзды.»
«Несмотря на то, что евреи составляют только 2% жителей Америки, огромное их число работает в порноиндустрии.» Далее Абрамс показывает, насколько важным фактором является заражение неевреев бациллой порнографии для разложения и уничижения гойских и христианских моральных ценностей. Цитирую: «Существует ли более глубокая причина, кроме прибыли, ради которой евреи участвуют в порноиндустрии?». Эл Голдштейн (Al Goldstein), порнограф, основатель порножурнала Screw, отвечает, цитирую: «Единственной причиной, по которой евреи занимаются производством порнографии, является то, что мы считаем, что Христос — отстой, католицизм — отстой. Мы не верим в авторитаризм. Так, порнография становится инструментом разложения христианских ценностей, она просачивается в самое сердце американской культуры и отравляет тех, на кого и направлена — белых англосаксонских протестантов, и степень её разрушительности становится всё выше. Расширяя тему разрушения, скажу, что деятельность евреев в порнографии оказалась настолько успешной, что мы можем смело назвать её победой над белым англосаксонским обществом Америки.».
Обращаясь исключительно к еврейской аудитории, Абрамс откровенно пишет о животной ненависти еврейских порнографов к нам, и о своей цели разрушить нашу высокоморальную американскую культуру. Цитирую: «Участие евреев в порноиндустрии — результат животной ненависти к христианской власти… Они пытаются ослабить доминантную культуру Америки подрывом морали. Астир вспоминает, как его гоняли в начальной школе, потому что он был евреем. Вероятнее всего, его порнокарьера — это его ответный «fuck you» обидчикам.»
Естественно, СМИ ничего не говорят о том, что движущей силой огромной порноиндустрии является «животная ненависть» евреев к гоям. Вам даже не позволяют знать, что евреи хвастаются своей, цитирую, «животной ненавистью» по отношению к нам.
Далее Абрамс раскрывает источник еврейской атаки на европейские ценности, цитирую: «Евреи стояли в авангарде сексуальной революции 1960-х — Вильгельм Райх (Wilhelm Reich), Герберт Маркус (Herbert Marcuse) и Пол Гудман (Paul Goodman) пришли на смену Марксу, Троцкому и Ленину, труды которых стали культовыми. Пачеко (Pacheco), еврейская порнозвезда, зачитывался книгами Райха (Reich), которые представляли собой интеллектуальный сплав Фрейда и Маркса.». «Зачем нам стыдиться нашей еврейской роли в развитии порноиндустрии? Нам, может, это и не нравится, но роль евреев в порноиндустрии была огромной, и настало время написать об этом всерьёз.».
Заметьте, что все, кого мы назвали — Райх, Маркус, Гудман, Маркс, Троцкий, Ленин, и бог-отец этого всего — Фрейд — все евреи. От Гудмана до Фрейда. Все они представляют еврейскую революцию против традиционных европейских ценностей и морали. Излишне сейчас говорить, что порнография является отличительным признаком исключительно еврейских СМИ. Почти всё, что сегодня выдают обычные СМИ, есть порнография в полном смысле слова, которая разрушает миллионы молодых жизней.
Посмотрите на фильмы, которые создаются для молодёжи Европы и Америки — они прививают сексуальное поведение обезьянок, а не поведение любящих человеческих существ и создание крепких семей. Они в ударных дозах пропагандируют алкоголь и наркотики. Они пропагандируют среди нас насилие и даже садизм и мазохизм.
Кого из вас, мои слушатели, обошли стороной проблемы с наркотиками, алкоголем, сексуальными расстройствами или болезнями? Сколько ваших родственников и друзей уже пострадало от них? Чего вы ждёте — чтобы уничтожили ваших собственных сыновей и дочерей? — перед тем, как начать борьбу с подрывной деятельностью подконтрольных СМИ?
Родителям в одиночку чрезвычайно тяжело бороться с такой всеподавляющей идеологической обработкой. Миллионы уже проиграли эту войну. Ужасно, но факт — из-за еврейского влияния на СМИ, на общественные нравы и на правительство производить и распространять самую отвратительную порнографию, растлевающую мужчин и женщин, считается вполне легальным, даже модным занятием. Мы живём в мире еврейского супернацизма, в то время когда во многих странах даже самая грязная порнография легальна, но за смелое слово об источнике этого бедствия вас могут засадить в тюрьму, обвинив в разжигании ненависти.
Защита нашего общества и наших детей не является разжиганием ненависти — это высшая форма любви к нашим детям. Настоящие ненавистники — это те, то ненавидит нееврейский мир так сильно, что они целенаправленно разлагают и разрушают его. Помните слова Абрамса о том, что движущей силой еврейских порнокоролей является, цитирую, «животная ненависть»? Те из вас, кто достаточно смел, чтобы слушать меня сейчас, должны осознать, что мы действительно теряем наши устои, наше наследие и наших детей. Многих из нас уже коснулось разлагающее действие этой «новой морали».
Те, кто ощущает в себе внутреннюю борьбу со злом, должны очистить свою жизнь и своё сердце от этого порока. Вы должны совершить подлинную революцию в собственных сердцах и умах, и помочь сделать то же самое тем, кто вокруг вас. И верьте — наступает время перемен. Вы уже понимаете, что правильно, вы уже знаете, что прекрасно, и вы знаете, что действительно зло уродливо. Стань сильней, защити своё наследие, защити своих людей и помоги изменить этот мир!
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