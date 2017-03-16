

О чем сказал президент Израиля:

"Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам. Верно и то, что было более 2,5 тысяч праведников народов мира - те считанные искры, которые ярко горели в период темных сумерек человечества. Однако большинство молчали". "Отношения между украинским и еврейским народами сегодня устремлены в будущее, но мы не можем допустить, чтобы история как с ее страшными, так и с ее хорошими событиями забылась" - заявил президент Израиля Реувен Ривлин, выступая в Верховной Раде Украины.

Официальные лица никак не прокомментировали слова Ривлина. В ОУН заявили, что слова израильского президента – это плевок в душу украинцам. "То, что сделал президент государства Израиль в украинском парламенте, можно трактовать однозначно – плевок в душу украинцам. Обвинить ОУН в Холокосте и еще во время парламентских слушаний по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра – это унизить украинскую нацию", – считает глава ОУН и заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Богдан Червак. В свою очередь, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отрицает участие ОУН в Холокосте и отметил, что "чествование памяти жертв Бабьего Яра было бы более искренним без использования мифов". Заявление украинских евреев

Лидеры 29 общин и общественных еврейских организаций из-за попыток искажения истории Украины обратились к общественности страны с открытым письмом.

"Мы хотим выразить серьезную озабоченность и выразить недоверие настойчивым попыткам искажения нашей общей истории, которые в последнее время предпринимаются активистами под эгидой Украинского института национальной памяти (УИНП). Это относится, в частности, к безответственным действиям УИНП и его руководства, которые при помощи других органов и организаций, ряда СМИ, научных институций, пытаются стереть из нашей общей истории трагические страницы связанные с антисемитской деятельностью Организации украинских националистов (ОУН), Украинской повстанческой армии (УПА) и ее лидеров", - говорится в обращении.

"Антисемитская направленность этой деятельности способствовала гибели тысяч украинских евреев и является доказанным историческим фактом, подтвержденным тысячами свидетельств, документов, исследований. И мы, украинские евреи, как народ пострадавший, в том числе от деятельности ОУН и УПА, также хорошо знаем эти факты", - отмечается в письме.

В общинах считают, что попытки переписать историю, замалчивание и отрицание антисемитской идеологии и практики этих организаций являются ни чем иным, как оскорблением памяти более одного миллиона евреев, уничтоженных в Украине нацистами и местными коллаборантами, и, более того, отрицанием Холокоста.

История вопроса

Даже поклонники «трагедии еврейского народа в Бабьем Яру» отмечают полную неизученность проблемы, однако это не мешает им выстраивать собственные фантазийные версии истории Бабьего Яра. В результате, документы, которые сегодня используются как источники информации о событиях тех времен, являются продуктом политической пропаганды и эмоционального художественного творчества - и свидетельствуют не о самом событии, а о его конъюнктурной трактовке последующими интерпретаторами.

Наши еврейские «друзья» в русскоязычной википедии написали по данному вопросу следующее: «Бабий Яр получил всемирную известность как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а такжесоветских военнопленных, осуществлявшихсянемецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами в 1941 году». По оценке ученых в Бабьем Яру количество расстрелянных евреев составило 150 тысяч (жителей Киева, а также других городов Украины, и это количество не включая малолетних детей до 3-х лет, которых тоже убивали, но не считали. Вот так вот оказывается мы истребляли еще и малолетних детей. Согласно Сталинской газете «Правда» считалось, что сначало было расстреляно 50, а потом 100 тысяч человек. Откуда в русской википедии взялась цифра в 150 тысяч человек неясно.

Кстати «Чудом выжившие» свидетели евреи называют орудиями убийства людей в Бабьем Яру кроме всего прочего, дубинки, камни, танки, мины, ручные гранаты, "душегубки", штыки и ножи, молоты, довбни, захоронения живьем, удушение, инъекции, электрошок, отравленную воду. Но им нужно было остановиться на версии съедения жертв арийскими великанами так было бы правдивее, ведь никаких останков в самом яру никто не нашел, даже одежды, так что арийские великаны-людоеды самое логичное объяснение исчезновение 100 или 150 тысяч трупов в Бабьем яру.

Если брать за основу коммунистические фальшивки то даже не Бабий Яр — а это примерно 100 тыс. жертв — был «величайшей резней в истории человечества», а Львов - с его 600 тыс. жертв (по отчету Чрезвычайной государственной комиссии от 23.ХII.1944 г.), и еще Крым (мол, фашисты утопили в море 200 тыс. евреев) и Одесса (там, якобы, гитлеровцы заживо сожгли 200 тыс. еврейского народа). Кроме того, якобы, в военном Харькове оккупанты замучили насмерть, застрелили или истребили в душегубках 195 тыс. евреев, а Славута должна была быть местом казни 150 тыс. «советских граждан» и евреев (все это берем из судебного отчета — I том 48-томного сборника материалов Нюрнбергского процесса по дате 14.ХI.45-1.Х.46, изданного в 1947 году). Сейчас эти послевоенные советские «статистические данные», которые были выгодно использованы коммунистами и евреями в Нюрнберге, почти не упоминаются. Все эти безумные истории можно было бы считать обычной военной пропагандой, если бы в них зачеркнуть как минимум три нуля. Потому что до сих пор не найдено никаких массовых захоронений или других доказательств массового убийства евреев на территории СССР или Восточной Европы.

Как создавался этот миф.

После захвата Киева 19 сентября 1941 года в город вовсе не вернулось спокойствие. Как только город был оккупирован, в нем “происходил один взрыв за другим”. 24 сентября в воздух взлетел отель “Континенталь” со всем маршевым штабом 6 армии. 25 сентября город охватили пожары. Заранее заложенные мины уничтожили с приходом немцев почти все официальные здания Киева. До конца сентября немцами была найдена не только советская минная карта, на которой были указаны почти 50 объектов, заминированных радиоуправляемыми фугасами, но и огромные запасы мин, взрывчатки и бутылок с зажигательной смесью - т.н. “коктейлем Молотова”.

Большая часть центра города была сожжена, почти 50 тысяч человек остались без крыши над головой. При тушении пожаров погибли сотни немецких солдат. В городе все еще было много партизан, Киев продолжал оставаться фронтовым городом.

В качестве ответной меры против “поджогов в Киеве”, если верить странному документу Международного военного трибунала (МВТ), в Киеве были арестованы ВСЕ ЕВРЕИ и 33771 человек из их числа были казнены 29 и 30 сентября 1941 года.

Перед эвакуацией в Киеве проживало 175000 или даже всего 160000 евреев. Сообщение № 106 от 7 октября 1941 г. (!) утверждает: “Доля евреев составляет 300 тыс. человек”.

Считается, что был вывешен плакат, призывающий всех евреев собраться со своими пожитками 29 сентября 1941 г. на некоем углу улицы. Оттуда их якобы погнали в Бабий Яр на северо-западной окраине Киева.

Бабий Яр означает буквально “овраг старых женщин”. Но под этим понимается не один овраг, а целая система оврагов, образовавшихся из-за эрозии почвы. Большая западная часть этого комплекса оврагов достигает максимальной ширины 25 м, а глубины - 10 м.

Восточная часть оврага длиной почти 400 м, шириной максимум 10 м тянется с севера на расстоянии 60 м от Еврейского кладбища, размеры последнего около 400 х 300 м. Более широкий рукав оврага лежит около полукилометра западней.

По южной стороне Еврейского кладбища проходит улица Мельникова, а юго-восточнее находится большой военный лагерь, который можно видеть на фотографиях аэрофотосъемки еще от 17 мая 1939 г. Не эрозийный овраг возле Еврейского кладбища называется Бабий Яр, но вся эта более или менее пересеченная оврагами местность!

Именно здесь 29 и 30 сентября 1941 года якобы были убиты бесчисленные, в основном еврейские, жертвы. Но и здесь никто не позаботился подтвердить показания свидетелей детальной криминалистической экспертизой. Потому необходим объективный анализ.

21.10.1941 г. Лондонское бюро Еврейского Телеграфного Агентства (ЕТА) сообщило о том, что издаваемая в Кракове пронемецкая украинская газета “Краківські вісті” написала: “… что после оккупации города (Киева) все евреи, мужчины, женщины и дети всех возрастов были изгнаны из своих домов и согнаны в обнесенное колючей проволокой место на окраине Киева.. Оттуда их пешком погнали в неизвестном направлении".

Копию оригинального источника - т.е. самой газеты - так до сих пор и не нашли.

В Киеве к началу войны жили от 160 до 170 тысяч евреев, согласно сообщению 106 даже 300 тысяч. Организованный сбор и движение столь огромных масс людей должно было быть замечено бесчисленными свидетелями. Они все сообщали бы о “переселении народов” со всеми пожитками. Почему таких свидетелей нет?

В сообщении не указаны дата и место. В нем утверждается, что евреи пошли в неизвестном направлении из окруженного заграждениям места, но вовсе не то, что они были убиты “на окраине Киева”.

2. 13 ноября последовало сообщение секретного радиопередатчика польской подпольной организации во Львове, ретранслированное Варшавой и повторенной 17 ноября через 819 Селим (секретную польскую радиостанцию в Стамбуле): “немцы и украинцы убили тысячи евреев: в Киеве были расстреляны 35 тысяч, около 3 тысяч детей были убиты украинцами дубинками".

История об убийстве дубинками не была опубликована польским правительством в изгнании. Как можно было расстрелять евреев в Киеве, если согласно первому сообщению они двинулись в неизвестном направлении? Почему, несмотря на важность сообщения, в нем тоже не указаны ни дата, ни место?

3. ЕТА 16 ноября 1941 г. передало следующее таинственное сообщение:

“Где-то в Европе (...) согласно надежному источнику беспощадно и систематически были казнены 52000 мужчин, женщин и детей (...) в соответствии с хладнокровной нацистской политикой уничтожения".

От этого сообщения волосы поднимутся на голове, но информация в нем не имеет никакого практического значения. Но, несмотря на это, оно смогло поднять шум во всем мире. Почему и здесь нет ни места, ни даты, ни уточняющих сведений? Знало ли Еврейское Телеграфное Агентство о “хладнокровной нацистской политике уничтожения” раньше, чем о ней узнали нацистские бонзы, ответственные за “окончательное решение”, проинформированные о ней в самых общих чертах лишь на конференции в Ванзее 20 января 1942 года?

4. 31 декабря 1941 года ЕТА опубликовало:

“... последнее сообщение из Киева, поступившее к нам по тайным каналам, передает ужасную картину того, что постигло евреев этого города во время нацистской оккупации. Сообщение разоблачает, что кроме казни почти всего мужского еврейского населения Киева под предлогом, что оставшиеся в Киеве евреи якобы являлись “шпионами и диверсантами”, военное командование нацистов приказало загнать тысячи евреев на заминированные кладбища. Жертвы, в основном женщины, погибли на взрывающихся минах, выжившие были расстреляны немецкими солдатами из пулеметов. (Предыдущие сообщения оценивали число погибших евреев в первые дни после оккупации в 52 тысячи человек".)

и в следующем абзаце:

“... вооруженные силы нацистов в середине декабря издали приказ, потребовавший от всех евреев, оставшихся в Киеве, зарегистрироваться в определенный день в немецкой комендатуре. Так как было известно, что приказ означает новую резню евреев, многие еврейские матери убили своих детей и сами совершили самоубийство, а пожилые евреи прыгали из открытых окон, чтобы так найти свою смерть”.

Совершали ли военные такие зверства?

В этом сообщении расстреливали мужчин. Где? Когда? Женщины погибали от мин на кладбище. Что произошло с детьми?

Потребовались бы десятки тысяч противопехотных мин нажимного действия, которые, однако, намного нужнее были на фронте. Кроме того, минирование требует большого труда и много времени. И как убирались трупы с заминированной местности?

Как соотносится история об оставшихся в Киеве евреях с другими сообщениями? Насколько вероятны убийства детей и массовые самоубийства? И есть ли свидетели этого?

5. 6 января 1942 года Вячеслав Михайлович Молотов, нарком (министр) иностранных дел СССР сообщил союзным правительствам:

“Большое количество евреев, включая женщин и детей всех возрастов, было согнано на еврейское кладбище в Киеве. Перед расстрелом с них содрали одежду и избили. Первых из предназначенных к расстрелу людей заставляли лечь лицом вниз на дне рва, после чего в них стреляли из автоматических винтовок. Затем немцы засыпали их землей. Потом на них сверху ложилась другая отобранная группа и расстреливалась, и так далее".

Чтобы собрать одежду с десятков тысяч людей и избить их, нужны много помощников и много времени. А сколько нужно времени, чтобы заставить такое число людей, которое соответствует населению среднего города, по очереди группами ложиться для расстрела на дно рва? И сколько нужно людей, чтобы засыпать каждую очередь трупов землей?

Для расстрела людей из автоматов, нужно как минимум вдвое больше патронов, чем жертв. 100 тысяч винтовочных пуль весят 1280 кг. Так как свинцовая сердцевина сохраняется почти вечно, то было бы очень легко найти пули и стреляные гильзы. Почему не были проведены поиски? Почему никто из жителей Киева не сообщал о винтовочных залпах, которые слышны на большое расстояние?

Что за автоматические винтовки?

Чтобы засыпать 50 тысяч трупов нужны около 30 тысяч кубометров земли. Кто и когда их выкапывал? Даже при глубине массовой могилы в 5 м она заняла бы площадь в 6000 квадратных метров. Проведение таких работ нужно было бы обезопасить от диверсий подпольщиков. Это все потребовало бы очень много времени. И почему на очень точных аэрофотоснимках не видны никакие следы земляных работ?

Названное Молотовым место расстрела не совпадает с местами, указанными в других сообщениях.

6. Сообщение ЕТА от 15 марта 1942 года:

“240 тысяч евреев были казнены Гестапо (...) на большом участке земли близ Киева еврейские жертвы были зарыты немцами, даже еще живыми (...) земля колебалась волнами...”

Патек пишет об этом так:

“С. Бертранд Джакобсен, главный уполномоченный американского комитета “Джойнт” цитировал одного венгерского солдата, который видел, как земля на большом участке вблизи украинской столицы Киева колебалась волнами. Немцы (...) закопали здесь свои жертвы, которые еще не умерли».

Место? Дата? Орудие убийства? Волнообразные колебания почвы из-за захороненных живьем людей? Допускались ли свидетели к месту казни, например, венгерские солдаты?

7. 20 июля 1942 г. подпольная пресс-служба Варшавского гетто утверждала: “В Киеве не осталось ни одного еврея, так как немцы утопили в Днепре все еврейское население Киева".

Из десятков тысяч евреев никто не умел плавать? Такой метод убийства испортил бы воду в Днепре, что угрожало бы водоснабжению собственных войск и спровоцировало бы эпидемии - ужас для любого войскового командования.

Трупы течением снесло бы вниз, что заметили бы многие свидетели. Но таких свидетелей нет.

8. 28 октября 1942 ЕТА сообщало:

“Убийство еврейских жертв на территории бывшего кирпичного завода Зайцева в Киеве, после которого трупы на тележках свозили к Днепру и бросали в воду".(4)

Снова новый вариант места и метода убийства.

9. В том же издании упоминается другая версия убийства:

“32 еврейских ребенка-сироты были выведены в лес, после чего немцы преднамеренно направили на них танки и раздавили. Затем они заставили сопровождавших 118 нееврейских сирот похоронить погибших".

Неужели немецким военным нечего было больше делать, кроме как проводить опыты по убийству людей танками в лесу? Тогдашние танки вермахта были слабо моторизованы, ехали медленно и совершенно не приспособлены для действий в лесах. Гусеницы были лишь 30 см в ширину, а клиренс (дорожный просвет) высотой 45 см... Ближний обзор из танка был совершенно неудовлетворителен.

Где свидетели из числа 118 нееврейских детей-сирот? Насколько вероятно, что убийцы разрешили 118 свидетелям (детям!) посмотреть на место казни?

10. У.Х. Лоуренс сообщает из Киева:

“50000 евреев убиты, как сообщается”

Вместо данных о месте, дате, орудиях убийства и дальнейших доказательств, в газете “Нью-Йорк Таймс” написано: “Имеющиеся доказательства весьма немногочисленны".

11. Вечером 28 февраля 1944 года Московское радио сообщило о немецких зверствах в Киеве:

Тут упомянут еще один способ убийства.

“Более 195000 советских граждан были в Киеве во времена оккупации замучены до смерти, расстреляны или отравлены в машинах-”душегубках”.

Дата? Место? Число жертв возросло до почти двухсот тысяч, что должно было бы еще сильнее облегчить задачу сохранения вещественных доказательств. Почему этого не сделали?

“Душегубки” (“газвагены”) - очень сомнительное орудие убийства, в позднейших источниках они никогда больше не упоминаются.

Аэрофотосъемки Бабьего Яра не подтвержают холокостную версию событий.

Начиная с 1939 г., немецкие самолеты-разведчики постоянно фотографировали стратегические объекты Киева: мосты, железнодорожные станции и тому подобное. В свободном доступе в интернете можно найти аэрофотографии Киева и окрестностей, сделанные Люфтваффе 26 сентября 1943 г., причем в количестве и качестве, достаточном для воспроизведения тогдашнего вида Бабьего Яра (от улицы Дорогожицкой до улицы Фрунзе).

Сначала эти фото находились на сайте Государственного музея пропаганды Холокоста (США). Но потом снимки были убраны оттуда, так как они полностью опровергают существующий миф о Бабьем Яре.

В Бабьем Яру никаких захоронений не обнаружено.

В оврагах и отрогах самого Бабьего Яра не обнаружено ни одного захоронения. Хоронить людей на дне оврагов, где текут ручьи - является полным безумием, на которое не способны ни нквдисты, ни немцы. Ведь природные ручьи, наводнения и дождевые стоки из Бабьего Яра текут прямо в Днепр, находящийся совсем рядом. Расположение массовых захоронений под ручьями поставило бы под угрозу водоснабжение огромных территорий и вызвало бы значительную опасность эпидемий, стало бы кошмаром для любой администрации - военной или гражданской. Трудно представить, что помешанные на гигиене педантичные немцы совершили бы такую глупость, которой никогда не делал на протяжении тысячелетий ни один народ в мире.

После войны вокруг Бабьего Яра и в нем самом много лет проходило интенсивное строительство - строили дороги, жилой квартал, телебашню, телецентр, позже станцию метро. В процессе всех этих работ не откопали ничего, что могло бы послужить доказательствами уничтожения такого большого количества людей, хотя все находки, связанные с жертвами нацистов, находились на контроле ЦК КПУ. Институт археологии Академии наук Украины проводил шурфование территории Бабьего Яра на глубину более 5 м и показал там отсутствие захоронений и человеческих остатков.

Какое оружие использовалось в Бабьем Яру.

«Чудом выжившие» свидетели и историки-ортодоксы орудиями убийства в Бабьем Яру называют пулеметы, автоматы, автоматические винтовки, винтовочные приклады, дубинки, камни, танки, мины, ручные гранаты, "душегубки", штыки и ножи, молоты, довбни, захоронения живьем, удушение, инъекции, электрошок, отравленную воду - однако это свидетельствует лишь о лжи, ведь нет никакого материального доказательства использования таких орудий. В самом яру не найдену ни пуль, ни гильз.

Бабий Яр на Нюрнбергском процессе.

Местность Бабий Яр на процессе упоминалась лишь один раз - советский обвинитель полковник-прокурор еврей Лев Смирнов бездоказательно заявил: "В Киеве более 195 тысяч советских граждан были замучены до смерти, расстреляны и отравлены в душегубках, в частности в Бабьем Яру более 100 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков." Также он безуспешно пытался навязать трибуналу сфабрикованные «письменные показания» евреев относительно сжигания трупов в Бабьем Яру, однако эти «свидетельства» выглядели просто как откровенные фальшивки, не имели доказательной силы и никак не могли быть учтены в процессе, несмотря на все старания обвинителей . При отсутствии доказательств, судьи, преимущественно американские евреи, в частности Мурр Бернис и Давид Маркус, не приняли дело Бабьего Яра к рассмотрению, поэтому в обосновании приговора Бабий Яр даже не упоминается.

Однако официальная историческая наука РФ и Израиля продолжает возлагать на Украинцев обвинения в массовом истреблении евреев и участии в холокосте, по которому вопросов не меньше чем по Бабьему Яру. Но больше всех конечно подымают вопли еврейские СМИ и голливуд, который давно превратился в информ рупор сионистов.

Ииусус Христос говорит иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас. Безумные и слепые! Что больше: золото, или храм, освящающий золото? Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! (Евангелие от Матфея глава 23). И дальше: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Евангелие от Иоанна 8:44).

Хотя я верю, что правительство Украины найдет в себе силы провести раскопки и объективную криминалистическую экспертизу в месте предполагаемого расстрелы десятков и сотен тысяч евреев, чтобы раз и навсегда заткнуть жидов и их пропаганду.

Оригинал взят у lorddreadnought в Израиль официально обвинил Украинских националистов в соучастии в холокосте.