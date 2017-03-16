Как работает новая технология вбросов в украинские СМИ Российские технологи активно внедряют новые виды вбросов - теперь им недостаточно фейковых аккаунтов в соцсетях и актеров, играющих на камеру.

Новая придумка пропагандистов - создавать информационные поводы а Украине при помощи интернет-технологий, чтобы потом эта информация могла быть использована российскими СМИ.

Одна из технологий, которую несколько последних месяцев внедрили в Украине - петиции с призывами "во что бы то ни стало восстановить экономические отношения с Россией, чтобы спасти экономику Украины".

Технология очень проста, но действенна. Создается иллюзия, что украинские граждане о чем то просят, собирают необходимое количество электронных подписей и просят власть решить ту или иную насущную проблему, потом это раскручивается в украинском медиа-пространстве, делается так сказать "актуальным" и потом уже активно подхватывается российской пропагандистской машиной.

Очевидно, что надо было создать впечатление, будто рядовые украинцы, депутаты, промышленники, аграрии прямо жить не могут без экономических связей с Россией.

Но если копнуть глубже, выходит, что инициаторами таких петиций выступают вообще люди с выдуманными данными или такие что вообще живут не в Украине. Электронные подписи под петицией зачастую сделаны с фейковых "аккаунтов-однодневок".

Тематики использования таких электронных петиций могут быть самыми разными - от создания в областях экономических автономий до поддержки языков национальных меньшинств, от призывов восстановить экономичесике отношения с Россией до необходимости изменения административно-территориального устройства.

Смысл только один - обрабатываются все новые и новые технологии, которые направлены на раскачивание ситуации в Украине в угоду развязанной агрессором "гибридной войны" против нашего государства с использованием всего арсенала грязных "информационных" приемов.

Как работает данная технология во вред Украине более детально можно ознакомится на сайте www.detector.media по ссылке www.detektor.media/medialife/article/121718/2016-12-23-my-bez-rosii-propadem-kak-rabotaet-novaya-tekhnologiya-vbrosov-vukrainskie-smi.