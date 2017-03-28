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Миропольский Геннадий
Миропольский Геннадий
28.03.2017 15:412391

Знайка шел гулять на речку перепрыгнул через овечку

Шорт-рид

Текст "В алом венчике из роз. Очерк революции в г.Сумы" опубликован в сетевом издании Дискурс. 

Поскольку я покинул фейсбук, приходится пользоваться подручными средствами для продвижения своих околополитических эпических произведений.

Политика

Комментарии

Денис Вязов
ДенСумы
Вчера 20:11

Прочитал...Многое согласен, но "Я вижу только одно рациональное объяснение этому: у газеты есть или был определяющий судьбу городских выборов читатель." Я вас умоляю..ГМ платил и обращался не только в Панораму. Но в последней редактор мог позволить себе написать то, что у других считается нарушением этики и т.п. К тому же у Положия всегда гибкие цены, а если верить Минаеву тот еще и шантажировал его, заставляя платить.И не "Підпіздець" а "Підпис здесь" именно потому что не хохол Гена) а "Линейка" разве за рост? Он глубину ям с линейкой бегал проверял после чего и получил данное прозвище. А вот с "С 2014 года ни в местном самоуправлении, ни в инфраструктуре города не произошло ничего. Не появилось никаких планов и перспектив. В городе пока есть избыток денежных средств и ресурсов. Он просто свалился с неба. Нет никаких институциональных препятствий для изменений. Хочешь – строй. Хочешь – бей морды кому хочешь."согласен на 100%. В целом утомительное чтиво) Tongue

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