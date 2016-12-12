Брехня В наше время давать псисиместические прогнозы самое то… Не то шо в XX веке. Веке «подъёма» науки и техники, браурных маршей («Энтузизистов») и пр.пр.пр.

- «А вдоль дороги… мёртвые

с косами стоять…! И тишина…» -

- Брехня…-я… -

(Из к/ф «неуловимые мстители»)

В наше время давать псисиместические прогнозы самое то… Не то шо в XX веке. Веке «подъёма» науки и техники, браурных маршей («Энтузизистов») и пр.пр.пр.

И было тогда на примете два будующих. Одно – коммунистическое. Это когда братская (правда наш институтский комсорг уверенно выговаривал в этом слове вместо рэ – ноту ля) общность - советский народ (всея Земли) - наевшись (на халяву) в спец. распределителях и начитавшись опять же в спец. библиотеках книжек всяческих, двинет всей своей откормленной энергией в глухой (глубокий) космос. Альфу-Центавру или, скорее, Аль-де-Барана покорять. И тутачки как кому повезёт. Одним лохоний с мутонием добывать, чтобы потом где-то на Цирцее местное светило перезапустить. Мёрзнут уж больно ихние обезьянки. Ану как прогресс среди них мутогенный пройдёт и выродятся они, эти макаки, в форменное человеческое существо?! А их, этих существ, тоже кому-низму надобно приобщить. А как же?!

Других с чудовищами невиданными в Собачьем созвездии (Пса) стражаться (щоб поменьше гавкали и ком. регламент сполняли). А иным,так ваще задаченька из задач - с Чай о Чагасами да олигархатом инопланетным за население тех инопланет радеть. Люди же всё же. Такие как мы в Украине. Только к нам сюда никто с этой Не-честью бороться не прилетает. Так бывают какие инопланетцы, то бабу где снасильничают, то опыты над мужиками поставят. Потом голова на половинки распадается, во рту «эскадрон ночевал», а с души - ой как воротит!.. А то фермеру какому пашаницу так запутают-перепутают, что потом ни одним «джон диром» её, эту поросль, не рассупонишь. Натворят делов и сховаются. Пиридурки какие-то!.. Хотя может у них в межгалактических дурдомах тоже каникулы случаются?!

По человечески их (ино-) понять-то конечно можно. За такое враз годков на 8-10 световых, на крытку зачалишься. А там окорот свой. Ж….у, или шо там у них, по самые псевдоподия, на немецкий крест, да под лавку к законтаченым чужие пайки подъедать!

После проведённой глубокой декомунизации остаётся только второй сценарий – капиталистический. Тот попроще. Через тернии так сказать к звезданутым войнам, называется. Это когда космофлот имперский(?) голо-граммой этого императора (не потомками путина часом?) к вам на орбиту приперается. И так строго говорит: «Вы «за» - или…??!».

Им бы этим инопланетцам, да и сказать – «таки «Да»». Тот флот бы, ну шо, ну покружлял бы покружлял на орбите, да и куда подальше, типа по-немецки «дранг нах остен», токо с руским звучанием «драг на х…» и урылся бы. А они же тупые отвечают – «если таки «Да», то таки же «Нет»! Повстанцы одним словом!!! Прямо Алепо, какое-то получается. А шо им с энтим ампиратором делить, когда одни водорасттю болотной питаются, другие камни грызут, а этих вообще Сила неведома по звездам таскает.

Ну тут правда по силе различать надобно: если белое кимоно выдяли – то светлая. Ну а как на морду железну маску одели, шо твоё дыхание астматическое, пол галактики слышит! Тут уж не обыжайся – то тёмна Сила тебе выпала (про это ещё Дюма в одноимённом романе написал – жил там один в ЖМ да в темнице). Хотя и те и эти вроде как из жидаев будут, и реквизит схожий – мечи-фонарики. Которыми если шустро размахивать то чё хош отбить можна – да хочь каменюку или мину запрешённую 82 калибра!, (учитывая бесконечность, во времени, минских угод).

Жабы, правда поумнее. Ничем таким не размахивают. Сядут рядочком за защитным полем, и ну себе квакать. Выводят «имперский флот» со всех нервов – не заснуть!

Так я про шо так-то из далека начал (как поручик Ржевский, в известном анекдотце). А начал я за брехню, которой нас как посажёный картофель, так мягко окучивают.

Первая брехня – это демократическое общество, где все равны перед Законом!

Конечно равны(?!). Токо законы выписаны так, что применяются они к разным социальным и имущественым группам по разному. Отсюда «останавливающее действие», и правоприменение этих законов, разнится на порядки. Это если ещё не брать в расчёт (её) коррупцию.

Кто из вас может привести с собой на судилище 9 адвокатов??! Да хоть 1-го толкового?

Истина же гласит другое – «Кому больше дано, с того больше и спросится».

Вторая брехня – что органы (управления) и реализации властных полномочий должны быть независимыми (от кого?).

Это как, если собрать автомобиль не закрепив детали к кузовщине! Органы эти должны быть исправными и обязательно закреплёнными на конструкции аппарата. А если суверен, у нас – народ. То и подконтрольны эти органы ч/з плебесциты должны быть народу.

Народ, опять же ч/з свои представительские органы (не ВР), должен выписывать и менять регламенты и процедуры, работы как ВР так и гос. аппарата!

Брехня третья – гендерная ривнисть. Я не буду углубляться в физиологические особенности и различия м/ду муж. и жен. Не буду приводить примеры, типа у жен. мозг (за счёт «серого вещества»), по весу, в среднем на 125 гр. уступает мужскому, а так же указывать на цикличность женского настроения и эмоц. реакции. Умолчу о разнице в хромосомном наборе – муха роднее. Скажу лишь, что в соответствии с «правилом «золотого сечения»» одна треть жен. и 2 трети мужчин способны к рационалистическому образу мышления, хотя по уровню самоценна и не признания своих ошибок женщины всё равно пока впереди.

А истина заключается, в том что женщина (жена создана Творцом, как помощница человеку (мужу). В этом нет ничего обидного. Как гончар создаёт горшеки, один для высокого (стола) употребления, другой для низкого (например в коморе на полу), из одной и той же глины (из Св. Писания). Но это не значит, что они на 100% взаимозаменяемы. В библейских преданиях не однократно упоминается «о неправильном употреблении женщин»!

«Хитрые» люди-ки» разрушив первородство, в т.ч. гендерное «обезглавили» сначала семью, теперь общество, а «в перспективе» хотят «обезглавить» Церковь.

Не верьте, что гуманизм, интернационализм, мультикултурализм и т.п.проч. – есть продолжение Заповедей Господних.

Господь учил любить ближнего (которого видишь и можешь реально принять, в его судьбе участие).

Но и на это мы едва способны. А, что бы радеть да за весь интернационал?!.. Это брехня и брехня четвёртая.

Не верьте тем, кто говорит, что ядерное оружие – оружие сдерживания… На самом деле, по большому счёту, его в расчёт ник-то не берёт. (Разве что только Сев. Корея). Потому, что последствия применения такого вооружения – Пиррова победа, и то, это мягко сказано.

На самом деле отрабатывается (ч/з терроризм), другое оружие массового поражения – наши страхи, живущие в наших умах и сердцах. Запустив их (страхи), ч/з теракты, создавая очаги мотивированной паники, в местах скопления, транспортных узлах, развязках, усилив воздействие панических настроений электро-магнитными колебаниями в до радиоволновом частотном диапазоне, можно легко добиться создания встречных людских и транспортных потоков, с последствиями, где Ходынка покажется комариным укусом, не более.

Возможны и другие сферы применения ОВ, бак. оружия и радиологического, «отравив» водопровод, любого нас. пункта, «до последнего краника» навсегда.

Подняв, в любом мегаполисе, 200-300 аэростатов и распылив из их контейнеров легковоспламеняющееся, либо бризантное вещество, можно создавать, от «объёмных взрывов», до штормовых пожаров невиданной силы.

Et. set., et.set., et.set…

На самом деле, нас (излишнее народонаселение) хотят уконтрапубить достаточно «простыми» и «естественными» способами. А всеобщий «демократический рай», это брехня пятая.

Не верьте, что есть некая развитая, опять же демократическая экономика.

Вся развитая человеческая экономика сводится к производству и перераспределению высокотехнологических предметов комфорта и роскоши, а так же обязательно вооружения, за счёт паразитирования, ч/з финансы и их институции, над сотнями «неразвитых» экономик.

Не верьте, что формализация нашей жизни, деятельности и труда, ч/з электроннопроцессорные устройства, создадут для человечества долгожданную свободу. На самом деле это последний этап закабаления человека, ч/з анонимизацию управления» и распоряжение его ресурсами (деньгами и майном).

И вот ещё, что. Самое для нас (народонаселения Укоаины) важное. Помните, что все народы, которые спокусились на стеклярусные бусы, «огненную воду», зелёные бумажки и даже высокотехнологические изделия, в общем на продажу своей земли, очутились либо в резервациях, либо о них уже никто ничего не помнит!!!

P.S. Смущает, однако, шо дело про эти «ЗВ» уже разбито на эпизоды. Ну там: атака клоУнов или помста п-сикхов. А энта Чупака-бр-р-а ихняя, што по всем эпизодам соучастником проходит, уж больно своей перфолентой ч/з плечо, матроса Железняка напоминает(?)!

Может ком. сценарий нашего завтра, пока ещё откладывать рановато?

И вот ещё. В контент «демократических реформ» хорошо укладывается известная американская пословица:

«Кто украл курицу – должен сидеть в тюрьме!

А кто украл железную дорогу – в Сенате!!!»