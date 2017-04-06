МЕГАВСЕЛЕННАЯ. Приметы Учитывая нашу «мятущуюся» человеческую сущность. Не могу обойти вниманием вопрос «о доверии», либо «не доверии» так называемым «случайностям» (про которые даже материалисты говорят, что они (случайности) есть непознаные закономерности), а именно о приметах. Опять же буду рассматривать этот вопрос с позиции уже изложенной мной концепции «Мегавселенная».

«Мы успели! В гости к Богу, Не бывает опозданий!»

(В. Высоцкий)

Учитывая нашу «мятущуюся» человеческую сущность. Не могу обойти вниманием вопрос «о доверии», либо «не доверии» так называемым «случайностям» (про которые даже материалисты говорят, что они (случайности) есть непознаные закономерности), а именно о приметах. Опять же буду рассматривать этот вопрос с позиции уже изложенной мной концепции «Мегавселенная».

Господь говорил, упрекая спрашивающих его о признаках последнего времени, что они лице неба и земли (погоду, в частности) различают, а приметы последнего времени не могут! Кроме этого следует вспомнить и ещё одно изречение Господа о том, что невозможно не прийти искушениям, но горе тому, ч/з кого они проходят!

Что для нашего понимания означает, прежде всего, что наша с вами жизнь есть цепь испытаний, благодаря которым мы проходим «самотестирование» с целью определения и устранения по прохождению церковных таинств, ошибок (грехов), имеющихся в наших душах, а соответственно, отражённых нестроениями (болезнями) в наших телах.

Как я писал ранее, у каждого объекта (субъекта) в этом вселенском сценарии имеется своя роль, своё (и только своё) место, свой миг рождения и смерти, а соответственно и своя, последовательность (череда) испытаний-искушений. Которые, к примеру, астрологи выделяют по групповому характеру. Исходя из совпадения (не случайности) мига этого рождения с каким-либо небесным «телом» (а). Которое/ые, учитывая, что общевселенская картина печатается («на 3D-принтере») в точке инициации, послойно, присоеденяясь к общему кадру, а все объекты и субъекты лежащие в этой плоскости либо приближённых плоскостях, будут иметь сходный миг рождения (зачатия и т.п.), а следовательно и участвовать в сходной «ролевой функции», либо связке, этой «ролевой функции». Т.е. иметь сходную судьбу, либо принимать прямое участие в ней (судьбе).

Поэтому учитывая детерменированость и квантовую связь всего сущего в едином кадре (который мы видим и осязаем (в Точке Визуализации), можно с уверенностью прослеживать эти связи (примеры) в окружающем нас мире. Единственно, что необходимо помнить, что наша «линейная логика», чаще всего не будет «срабатывать», в правильности видения этих взаимосвязей. Чаще всего мы замечаем исполнение примет, связанных с последствиями воздействия на нашу свободную волю, со стороны князя мира сего. Которого ещё часто называют «мысленным волком». Он, хорошо зная, строение и механизмы работы нашей Мегавселенной, имеет возможность, влиять на ситуации, ч/з окружающие нас объекты (субъекты), их поведение («Чёрная кошка»), наше восприятие этого поведения, да и на ход наших мыслей вообще (наплывы страстей, похотей, гордыни), которые существенно изменяют как оценку окружающей действительности, так и самооценку. И в конечном счёте руководят нашими поступками и поступками окружающих. Этот факт провоцирует многих говорить о существовании «параллельных миров» и т.п. Хотя, на самом деле, с целью упреждения, либо выравнивания сценария, изменённого в результате действия свободной воли, происходит «включение» компенсаторов, которые мы тоже можем воспринимать как приметы.

Например молодой человек идя на встречу к своей девушке может встретит, некую женщину («баба под руку»), которая ему очень нравится, но не отвечает взаимностью. И как раз, по наущению (кмс.), она вдруг ему (не ему?) улыбается и подмигивает «загадочным» образом. В это время (кмс.) несколько изменяет восприятие юношей, этого действа, приводит его «чусвственные идеи» (из к/ф «Формула любви»), в «мечтательное состояние». А его девушка идя, на встречу, была «не в духе», плохо подкрашенная, и вообще «выглядела «не так», да к тому же на пути попалась бабка с пыстым ведром. Вот вам и сюжет для размолвки, а то и последующего разрыва, учитывая, что без любви (искренней) и терпения, любая связь между полами (людьми вообще) обречена. Её разорвёт «мысленный волк», что называется «в клочья».

Так, что же в сухом остатке. Верить, т. ск. или воздержаться?

Церковные каноны и люди ставшие Преподобными (Господу), говорят о том, что придавать значения так называемым «приметам» не имеет смысла и привносит в духовную жизнь суеверия, уводящие человека от Истины. А при «застревании» человека на вспоминании о каком-то происшествии, либо сне и т.п., лучше искренне молится и соблюдать церковные таинства.

Иными словами любая примета - это повод к покаянию и исправлению души.

N!B! Добавлю лишь:

«Благословляйте врагов своих».

Ведь только врагу и возможно протестировать вас с головы до пят. Уязвив даже за то, что вы считаете своими достоинствами!