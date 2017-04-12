Мегавселенная: новое подтверждение из Америки

Открытие американских астрофизиков, что наша солнечная система находится вв некой замкнутой капсуле, как нельзя лучше соответсвует концепции "Мегавселенная", где в точке визуализации мы "просматриваем" быстро протекающие (как кинопленка) покадрово разбитые фотоснимки.
Благодаря консолидирующему свету нашего солнца, которое находится в фокусе схождения первичного (реликтового) света, этот просмотр и возможен.
Больше о "Мегавселенной" написано в ранних публикациях. Вся информация о ней собрана на сатйе Мегавселенная
megavselennay.io.ua
И вот ссылка на материалы, опубликованные в открытых источниках, касательно последних заявлений американских ученых
https://phys.org/news/2017-04-cassini-voyager-missions-picture-sun.html
http://zanews.ru/2017/04/25/uchenye-nasa-solnechnaya-sistema-nahoditsya-v-gigantskom-puzyre.html
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