Мегавселенная: новое подтверждение из Америки Продолжаем находить все новые и новые открытия, гипотезы ученых со всего мира, которые очень точно иллюстрируют мировоззренческую концепцию "Мегавселенная"

Открытие американских астрофизиков, что наша солнечная система находится вв некой замкнутой капсуле, как нельзя лучше соответсвует концепции "Мегавселенная", где в точке визуализации мы "просматриваем" быстро протекающие (как кинопленка) покадрово разбитые фотоснимки.

Благодаря консолидирующему свету нашего солнца, которое находится в фокусе схождения первичного (реликтового) света, этот просмотр и возможен.

Больше о "Мегавселенной" написано в ранних публикациях. Вся информация о ней собрана на сатйе Мегавселенная

megavselennay.io.ua

И вот ссылка на материалы, опубликованные в открытых источниках, касательно последних заявлений американских ученых

https://phys.org/news/2017-04-cassini-voyager-missions-picture-sun.html

http://zanews.ru/2017/04/25/uchenye-nasa-solnechnaya-sistema-nahoditsya-v-gigantskom-puzyre.html