Мои друзья – сильные мира сего

«Сын поварихи и лекальщика,
Я в детстве был хорошим мальчиком..».
(детский шансон).
А как вспомнишь. Да хоть про этого…, да хоть про Макрошу. Говорю ему, - ну ты это, французьку мову што ли бы, повторил… А то ему, а шо оно: «попсильпрежантеляпасе». А он, как не родной, глазищами так зыркает, ну прямо с картины «Опять двойка», да всё шо то толи Любку с соседнего околотка толи(?) вспоминат. Это же я потом понял шо он всё про Люпеншу, там бормотел. Де мол паскуда она, с пидарасами связалась на полную. Странно… Вроде и баба, - а голубая?! Теперь вон с Володькой якшается! Ну об этом апосля.
Так вот значиться. Наняли мы ему, нашему Макрику то репетитора – евонную вчительшу по французкому. Ну и полибалось ему. Сначала вроде как бонжур да тужур, а потом уже как до лямуров добрались, так и держись – закружило напрапалую не иначе. А она ж, ну вчительша энна, иво, нашего Макруша почитай то на четвертину века старшенька будет, ну вровень с независимостью Украины недоторканисть свою потеряла видать. Одно и харашо – умруть в один день. Мужики ж, они от баб меньшенько живут!? Ну это если конечно Макрика к мужикам причеслять. Да… Не то шо Трампуша.
Трампушечка – душечка говорю, - ты б чупрынку то свою окоротил бы что-ли. Ну прямо как бычок ею то бодаешься. Э-э-э, да где там… Неслух он и есть неслух… Но мужик! Вовке он ракетов в Сирию насовал и васще говорит, про Вована – крепкая он де мол печенюшка. Да зубьями своими посмихается. Не шось раздружились они. Раздружились.
Меркелиха он, ну прям как «Облако в штанах» (Маяковский стих). Как из детского то трусняка вызрела, так в штаны и обрядилась. Ну хоть бы платтячко како бы надела, вон как таже Могериниха иногда. Шо теперь еётот трусняк, уже не детский, сквозь материял просвечивает.
Она, та Могериниха, ещё в коляске ссалась, а круг ней уже ентот БерлусКОНЬка, так и кружит. Ровно ворон над падлом. Ему, - та она же ищё дытына – немовля, по нашему. А ён, - ни што, - говорит мы своего дождёмся…! – Настойчивый такой всю жисть был. Хотя чё был вон его опять содют. Значить живой!!!!
Про Вована Путейного и вспоминать в облом. Совсем сбился с рамсы пацан. Раньше по туалетах всё ховалсяпокуревал, как ВолоденькаУ… шо на октябрятской звёздочке выведен. Там видать и поднюхивать да подглядать начал… Потому и проффессию таку выбрал, чы она его…?! Загадка. Говорят шо и там, нетряхКГБушных, его «Окурком» прозвали. Так вроде бывает и ничё, - шибутной. Ну а как дурь накатить – тут тебе и Наполеоша с Ивашкой Грозным и Сталин с Шикельгруберомнапару в себе представлят.
Да вот така компашка понимаешь. Значит-ся!... Ага про Рюшу-хрюшу вот забыл. Да хоть и вспомнить чё бы было. Так – вымочит краюху хлебца водицей, да сахарком густо притрусит… Сидит себе в уголку хавает. Всё хавает и хавает. Привычка, одним словом, образовалась.
Да подросли дружочки в люди выбились. Весь мир теперь трясут, да притрушивают!
Один я, с Гройсмэном в дураках то и остались. Хотя постой, - Мэн то вроде как при базаре да в примьерах числится!??..
Ну ничё. Вон как этот безсовестный режим с Эвропой выйде. Пачпорт выправлю бредометрический. Так я сразу до вас у гости! Ждите! А как же…
P.S. Ой, чую, шо будет мне. Шо Эй-дагона не помянул, да Мана-форта забил (забыл)!!! Имена то какие, как из волшебной сказки:
дагопы! О-о-о!!!
Мана (мана) фортэ. Ну-у-у!!!
А ещё напоминает про «Волшебника Изумрудного Города», ну и там Элли, Урфин. Джуса-КажДУБетыча с Летающими Обезьянами (Военно-космические силёнки аля – рюсь).
Слава ОРЛА-ндушо эти Минструали не продал им. А то б патопил бы техники Шойга, стоко шо…, ну вобщемженчинам по пояс будет!
А самый мой любимый и почитаемый – это я когда про
МА-ДУРУ
вспоминаю. Имя то какое! Как машина времени! И прошлого, светлого да радостного такого – Ма-(ма)(чка), да прямо в настоящее ну сами знаете жисть семейная, жона – …опять же…
Эх-х-х!!! Ой в спину стрельнуло! пойду намажусь…, чем не сообчу!!!
А то реклама получется.
Покедава.
«Энд соу!!.. Хали-хали.
Ват вил до
пали - пали!»
(Свиит).
P.P.S. Не ну от шо??!
Ну надо же шось пожылать. Ну друганам своим, которые «в люди тоже как бы вышли».
Ну хоть Сашку Захарченку, у которого МАТЬ али бабця в Рек-Явике срок у фашистов тянула (вот бы мне!) Ну хоть левой полужопицей!) Ну шоб занял место этого, уже поднадобздевшего – Жериб-новского. Хотя, … нет, тот вроде, просто, «со сказу» - дуру лепит!
Ну Сашок погодь трохы, погодь.
«Напилася я пьяна!
Не дойду я до дому!»
(Песня).
Ещё добавить хотца!
Если же такое дело шо у Рекьявиках уже фашисты лагерные обзавелись и нашего Сашка Захеря забижать удумали, ну в смысле матьего, али бабцю, какая разница. То тогда цидулку я в ООНу выправлю, шоб они там своим судом их так заклеймили. И не просто, а «Строго обеспокоеный» вердикт вынесли!!
Да вот ещё этот самый Смертный ПУК на них натравлю. Пусть они СП, своими транспарантиками в морды то их фашистские натыкают. А то развелось этой наволочи видимо-невидимо(!?) Прямо тебе фашист на фашисте сидит, да фашистом же и поганяет!
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