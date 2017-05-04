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Александр Шутко
Александр Шутко
18.05.2017 09:42607

Мои друзья – сильные мира сего

Да взрасли то мои дружки-корефаны – заматерели. Прямо бурыми стали. В масть.

 

«Сын поварихи и лекальщика,

Я в детстве был хорошим мальчиком..».

(детский шансон).

            А как вспомнишь. Да хоть про этого…, да хоть про Макрошу. Говорю ему, - ну ты это, французьку мову што ли бы, повторил… А то ему, а шо оно: «попсильпрежантеляпасе». А он, как не родной, глазищами так зыркает, ну прямо с картины «Опять двойка», да всё шо то толи Любку с соседнего околотка толи(?) вспоминат. Это же я потом понял шо он всё про Люпеншу, там бормотел. Де мол паскуда она, с пидарасами связалась на полную. Странно… Вроде и баба, - а голубая?! Теперь вон с Володькой якшается! Ну об этом апосля.

            Так вот значиться. Наняли мы ему, нашему Макрику то репетитора – евонную вчительшу по французкому. Ну и полибалось ему. Сначала вроде как бонжур да тужур, а потом уже как до лямуров добрались, так и держись – закружило напрапалую не иначе. А она ж, ну вчительша энна, иво, нашего Макруша почитай то на четвертину века старшенька будет, ну вровень с независимостью Украины недоторканисть свою потеряла видать. Одно и харашо – умруть в один день. Мужики ж, они от баб меньшенько живут!? Ну это если конечно Макрика к мужикам причеслять. Да… Не то шо Трампуша.

            Трампушечка – душечка говорю, - ты б чупрынку то свою окоротил бы что-ли. Ну прямо как бычок ею то бодаешься. Э-э-э, да где там… Неслух он и есть неслух… Но мужик! Вовке он ракетов в Сирию насовал и васще говорит, про Вована – крепкая он де мол печенюшка. Да зубьями своими посмихается. Не шось раздружились они. Раздружились.

            Меркелиха он, ну прям как «Облако в штанах» (Маяковский стих). Как из детского то трусняка вызрела, так в штаны и обрядилась. Ну хоть бы платтячко како бы надела, вон как таже Могериниха иногда. Шо теперь еётот трусняк, уже не детский, сквозь материял просвечивает.

            Она, та Могериниха, ещё в коляске ссалась, а круг ней уже ентот БерлусКОНЬка, так и кружит. Ровно ворон над падлом. Ему, - та она же ищё дытына – немовля, по нашему. А ён, - ни што, - говорит мы своего дождёмся…! – Настойчивый такой всю жисть был. Хотя чё был вон его опять содют. Значить живой!!!!

            Про Вована Путейного и вспоминать в облом. Совсем сбился с рамсы пацан. Раньше по туалетах всё ховалсяпокуревал, как ВолоденькаУ… шо на октябрятской звёздочке выведен. Там видать и поднюхивать да подглядать начал… Потому и проффессию таку выбрал, чы она его…?! Загадка. Говорят шо и там, нетряхКГБушных, его «Окурком» прозвали. Так вроде бывает и ничё, - шибутной. Ну а как дурь накатить – тут тебе и Наполеоша с Ивашкой Грозным и Сталин с Шикельгруберомнапару в себе представлят.

            Да вот така компашка понимаешь. Значит-ся!... Ага про Рюшу-хрюшу вот забыл. Да хоть и вспомнить чё бы было. Так – вымочит краюху хлебца водицей, да сахарком густо притрусит… Сидит себе в уголку хавает. Всё хавает и хавает. Привычка, одним словом, образовалась.

            Да подросли дружочки в люди выбились. Весь мир теперь трясут, да притрушивают!

            Один я, с Гройсмэном в дураках то и остались. Хотя постой, - Мэн то вроде как при базаре да в примьерах числится!??..

            Ну ничё. Вон как этот безсовестный режим с Эвропой выйде. Пачпорт выправлю бредометрический. Так я сразу до вас у гости! Ждите! А как же…

            P.S. Ой, чую, шо будет мне.  Шо Эй-дагона не помянул, да Мана-форта забил (забыл)!!! Имена то какие, как из волшебной сказки:

            дагопы! О-о-о!!!

            Мана (мана) фортэ. Ну-у-у!!!

            А ещё напоминает про «Волшебника Изумрудного Города», ну и там Элли, Урфин. Джуса-КажДУБетыча с Летающими Обезьянами (Военно-космические силёнки аля – рюсь).

            Слава ОРЛА-ндушо эти Минструали не продал им. А то б патопил бы техники Шойга, стоко шо…, ну вобщемженчинам по пояс будет!

            А самый мой любимый и почитаемый – это я когда про

МА-ДУРУ

вспоминаю. Имя то какое! Как машина времени! И прошлого, светлого да радостного такого – Ма-(ма)(чка), да прямо в настоящее ну сами знаете жисть семейная, жона – …опять же…

            Эх-х-х!!! Ой в спину стрельнуло! пойду намажусь…, чем не сообчу!!!

            А то реклама получется.

Покедава.

«Энд соу!!.. Хали-хали.

Ват вил до

пали - пали!»

(Свиит).

            P.P.S. Не ну от шо??!

            Ну надо же шось пожылать. Ну друганам своим, которые «в люди тоже как бы вышли».

            Ну хоть Сашку Захарченку, у которого МАТЬ али бабця в Рек-Явике срок у фашистов тянула (вот бы мне!) Ну хоть левой полужопицей!) Ну шоб занял место этого, уже поднадобздевшего – Жериб-новского.  Хотя, … нет, тот вроде, просто, «со сказу» - дуру лепит!

            Ну Сашок погодь трохы, погодь.

«Напилася я пьяна!

Не дойду я до дому!»

(Песня).

            Ещё добавить хотца!

            Если же такое дело шо у Рекьявиках уже фашисты лагерные обзавелись и нашего Сашка Захеря забижать удумали, ну в смысле матьего, али бабцю, какая разница. То  тогда цидулку я в ООНу выправлю, шоб они там своим судом их так заклеймили. И не просто, а «Строго обеспокоеный» вердикт вынесли!!

            Да вот ещё этот самый Смертный ПУК на них натравлю. Пусть они СП, своими транспарантиками в морды то их фашистские натыкают. А то развелось этой наволочи видимо-невидимо(!?) Прямо тебе фашист на фашисте сидит, да фашистом же и поганяет!

Общество Друзья Значение слова Концепция топ10 Купить-продать Мегавселенная
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