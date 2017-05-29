Блоги

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
25.05.2017 12:09523

Безвіз не для кожного

     Довгоочікуваний безвіз нарешті дочекалися й українці. Проте, не кожен зможе скористатись цим правом. Заборона виїзду за кордон так і залишиться для тих, хто не сплатив свої борги. Так, протягом 2017 року державними виконавцями Зарічного відділу державної виконавчої служби м.Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області направлено до суду 20 подань про обмеження в праві виїзду за кордон боржника, більшість з яких судом задоволено.

     Найприкріше, коли жаданий відпочинок за кордоном закінчиться, так і не розпочавшись, оскільки працівники паспортного контролю перед перетином кордону,нагадають про невиконані зобов’язання. Отже, плануйте свою відпустку заздалегідь, пересвідчіться, що у Вас відсутні борги, і нехай на відпочинку Вас чекають лише приємні «сюрпризи».

Право Безвіз не для кожного
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.