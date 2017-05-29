Безвіз не для кожного

Довгоочікуваний безвіз нарешті дочекалися й українці. Проте, не кожен зможе скористатись цим правом. Заборона виїзду за кордон так і залишиться для тих, хто не сплатив свої борги. Так, протягом 2017 року державними виконавцями Зарічного відділу державної виконавчої служби м.Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області направлено до суду 20 подань про обмеження в праві виїзду за кордон боржника, більшість з яких судом задоволено.

Найприкріше, коли жаданий відпочинок за кордоном закінчиться, так і не розпочавшись, оскільки працівники паспортного контролю перед перетином кордону,нагадають про невиконані зобов’язання. Отже, плануйте свою відпустку заздалегідь, пересвідчіться, що у Вас відсутні борги, і нехай на відпочинку Вас чекають лише приємні «сюрпризи».