России похоже пришел конец. Последняя война. Россия заканчивает подготовку к своей последней войне.

Случившиеся за последнее время события на России позволяют с высокой вероятностью подтверить уверенность, что страна готовится к войне.

Фактов указывающих на завершение подгоровки России к войне со всем миром множество:

1. После недавно завершившихся учений «Кавказ-2016», была утверждена новая схема управления, согласно которой российские губернаторы, а также органы местного самоуправления краев, областей, автономных республик и городов федерального значения в военное время перейдут в подчинение командованиям военных округов министерства обороны РФ.

Такая схема призвана обеспечить поддержание режима военного положения, бесперебойную мобилизацию граждан, предприятий и заводов, а также «территориальную оборону».

Важно отметить, что в данной программе важным пунктом выделена задача «о недопущении массовых беспорядков».

2. 40 миллионов граждан, 200 тысяч спасателей, 50 тысяч единиц техники приняли участие в общероссийских трехдневных учений по гражданской обороне, которые начались утром 4 октября по распоряжению главы МЧС Владимира Пучкова.

Главная цель учений: «наладить взаимодействие различных структур: спасателей, полиции, врачей, простых граждан» на случай «массированной атаки на различные объекты российской инфраструктуры».

Проверены были также защитные сооружения - в частности, бомбоубежища.

Активно проверялись средства «индивидуальной защиты», что свидетельствует о том, что граждан РФ готовят к войне с вероятным применением ядерного или химико-биологического оружия.

3. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 октября утвердил продовольственные нормативы в случае начала военных действий.

Жителям Петербурга гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней. Гарантированная 20-дневная норма обеспечения горожан хлебом вводится впервые.

Чисто теоретически 20 дней это ни о чем. Осада Петербурга в данное время невозможна, На какой же период рассчитвает мерия Питера? 20 дней после ядерного удара? А потом что? Новый урожай?

На самом деле в этой новости важно другое: запасы в Питере сократят до минимума осадного Ленинграда, что как раз свидетельствует о том, что город собираются сдавать, и для затруднения передвижения сил противника в городе уничтожают стратегический запас припасов!

4. МВД закупило огнеметы. Зачем полиции огнеметы? Исключительно только для того, чтобы разгонять граждан, которые что-то начали понимать и вышли на улицы!

В общем, после того как Путин доказал своим плутониевым ультиматумом, что санкции работают и удушают Россию. А также, после того, как мировая общественность прекратила отворачиваться от реального положения вещей в Сирии, признав, все того же Путина кровавым палачом.

России похоже пришел конец. Причем вариант просто закрыться и устроить в стране КНДР2 никого не устраивает.

Подняв высоко над головой ржавый чемодан с ядерной кнопкой Третий Рим, приближая Апокалипсис, готовится принять последний бой.

Бой, после которого хлеб не понадобиться никому. Ни на следующий день, ни через 20 дней.

Если конечно, кто-то или что-то Путина не остановит.а следующий день, ни через 20 дней.

Если конечно, кто-то или что-то Путина не остановит.

Originally posted by lorddreadnought at Россия заканчивает подготовку к войне.

http://lorddreadnought.livejournal.com/119815.html