Кто такие ватники. Ватники - это группа населения на Донбассе и более чем многочисленная группа населения в России. "Ватники" - это совокупность ура-патриотичного пророссийского жлобья, которое во все времена являлось необходимым послушным стадом всех российских правителей. Мотивация: #знайнаших , #дедывоевали , #братскиенароды ,#наторукипрочь , #путинмужик , #смертьбандеровцам ,#давайнакатим ! и прочее. Идеология этих людей - безумный микс из взаимоисключающих идей и концепций, напрочь лишённый какой-либо логики и рациональности.

Во-первых, всё, абсолютно всё мировоззрение этих людей сводится к системе определения "свой"-"чужой". То, что "своё" - это хорошо, то, что "чужое" - это плохо. Под "своим" понимается достаточно обширный круг понятий и символов: георгиевская ленточка, группа ЛЮБЭ, водка, Йосиф Сталин, православие, советское кино, танк Т-34 и прочее. Под "чужим" - всё то, что как-либо связано с Внешним Врагом: Майдан, звёздно-полосатый флаг, геи, НАТО, демократия, УПА, Джордж Буш, католики, Гитлер и прочее. В понимании "ватников" тот, кто.использует и уважает первый набор символов - тот друг, кто второй - тот враг. Промежуточного состояния нет, а с врагом диалог невозможен по определению - никакие аргументы не в силах переубедить идейного "ватника". Это в своём роде секта.

Знаменитая "ватник"-бабка из Симферополя - на Донбассе такие же Путин - президент мира!

Во-вторых, эти люди чрезвычайно патерналистичны. Они напрочь лишены инициативности, индивидуализма и критичности мышления. Этим людям всегда нужен Вождь, который будет ими править, скажет им что делать, накормит их и будет нести ответственность за их действия и жизнь: Иван Грозный, Пётр Первый, Йосиф Сталин. Для украинских "ватников" раньше таковым Хозяином был Виктор Янукович, но теперь "Батя" вследствие позорного бегства потерял роль альфа-самца, и взоры отечественного быдла теперь обращены с надеждой на Владимира Путина.

В-третьих, в условиях отсутствия каких-либо устремлений, целей в жизни, личных успехов "ватники" отчаянно нуждаются в том, чтобы Государство обеспечило им чувство того, что в их жизни есть что-то прекрасное и великое, к чему они непосредственно причастны, а не только серые унылые будни их скучной действительности. Они в этом мире никто, ничего не добились и не добьются - но им так приятно высказать какому-то немцу "славно мы вас в 1945-м сделали" или свысока смотреть на какого-нибудь швейцарца, чья карликовая страна не имеет ядерных ракет. Эти люди сейчас имеют возможность выбирать между РФ и Украиной - и многие из них уверенно выбирают первую. Объективности ради, для "ватника" быть жителем РФ сейчас действительно лучше, чем гражданином Украины: Путин постоянно присоединяет новые земли и увеличивает размеры страны, спортсмены исправно поставляют олимпийские медальки для пущей радости хомячков, к тому же вечерком по новостям постоянно слышишь о новых успехах и достижениях Государства, а не о проблемах и их причинах. Никчёмность собственной жизни заменяется успехами Государства - чувство сопричастности к чему-то великому в виде радости у телеэкрана не даёт спиться от депрессии. Такой расклад устраивает и Кремль, и покорное население - к сожалению, многие украинские "ватники" по своей воле готовы влиться в это огромное российское болото.

"Ватник" из российских ебеней услышал краем уха, что на Донбассе кто-то посмел притеснять русских, немедленно взял отпуск и поехал сюда повоевать интервью добровольца из России на блокпосту в Луганской области

Также стоить отметить, что среди "ватников" самой распространённой подгруппой являются "совки". "Совки" - это непрерывно ностальгирующие об СССР старики, готовые продать душу за то, чтобы вернуться во времена исторического материализма. Увы, поддерживая сепаратистов, эти люди готовы разменять будущее своих внуков на иллюзию возвращения своей молодости. Самое смешное, что "совки" искренне верят, что если создать ДНР или присоединиться к России, то опять вернётся какое-то подобие СССР и всё станет так, как было в годы их молодости. Коммунистов, в смысле искренних приверженцев каких-либо оригинальных идей Маркса и Ленина , среди них почти нет - они скорее ностальгируют по "застойным" 1970-м годам Брежневской эпохи, нежели по бурному поиску дальнейшего пути 1920-х годов.

По моему мнению, особо гнусным подвидом ватников, являются бывшие титушки и антисоциальное быдло в Донецкой и Луганской области.

Беспредельщики: местные люмпены, бывшие зэки, наркоманы, алконавты и прочее антисоциальное быдло. Пожалуй, самая безмозглая категория боевиков.

Зимой многие из них были "титушками" с битами и палками - сейчас они достали автоматы. Этим вообще всё похуй: пришло замечательное время, когда можно невозбранно намутить оружие, грабить всё вокруг, похищать людей и вообще веселиться на полную. Самые амбициозные пытаются сколотить свою банду и взять под контроль какие-то серьезные активы - эти ребята воспринимают происходящее сегодня как "вторые 90-е" и мечтают стать новыми олигархами Донбасса в будущем.

В отличие от донбасских авторитетов и их банды, беспредельщики не являются непосредственными членами каких-то очень влиятельных группировок, у них нет активов и репутации - им абсолютно нечего терять в нынешнее время, кроме жизни и здоровья. В отличие от наёмников, донбасские гопники и титушки мало на что способны в боевом отношении - у них нет ни военной подготовки, ни опыта реальных боевых действий (криминальные разборки на районе не в счёт), и при виде врага они немедленно разбегутся.

На них всем, в общем-то, тоже похуй: при любом исходе военных действий эти бандиты будут уверенно ликвидированы победителями на радость мирным жителям. Об этом отребье много писать смысла нет.





