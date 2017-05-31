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Дима Николаенко
Дима Николаенко
Сегодня 11:11107

УКРАЇНІ В НАТО БУТИ

Ще в далекому 1954 році Україна вже виявляла бажання вступити до Євроатлантичного альянсу та подавала заявку разом з Білорусією (БРСР). Що ж спонукало українців до такого кроку в тоді ще комуністичній державі?
Українці переконані, що лише таким шляхом можливе творення вільної української держави, нація яка мріє про народну пам'ять, що люди не забудуть внеску у справу народної свободи. Українцями розпочато справу народного звільнення, які бажають порвати свої кайдани, підняти несхилені голови й знайти в собі сили для активної боротьби.
В наші дні громадяни України ще більш готові до вступу в НАТО.
Єдиний вихід – вступ до НАТО. НАТО єдина структура, яка готова підтримати прагнення українців до захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Це неминуче для нашої держави, справа тільки в часі.
Які б не були політичні погляди партій та громадських організацій, український вибір є і цей вибір розбудова справжньої європейської держави, що неможливо без вступу до НАТО
Намагання українців бути ближчими до Європейського Союзу це один з факторів того, що українська нація готова інтегруватись до європейського та євроатлантичного курсу розвитку держави! І ми, як громадяни цієї держави будемо відстоювати цей курс, і захищати свої інтереси, як ми захищаємо їх на Сході України!
Слава Україні!

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