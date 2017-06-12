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Александр Шутко
Александр Шутко
10.06.2017 19:43347

Видеообращение: Мегавселенная теперь есть на Ю-Тубе

То, о чем я хочу сейчас поговорить – это мировоззренческая концепция Мегавселенная.

Хотелось бы в живом общении понятнее ее изложить. Почему же я взялся за тему Мегавселенная? Прежде всего, потому что концептуальность мышления для человека очень важна. Человеку обязательно нужен какой-то вектор направленности мышления, куда бы он стремился, как развивался и куда должен был прийти. Сейчас это все настолько размыто эзотерикой, оккультными практиками, наукой и пр... Можно сказать, сейчас полная каша в голове. В результате у нас никакого среднего вектора нет. И живем мы как лодка, которую болтает на волнах.

Подробности в видео. Приятного просмотра.

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