Захищене дитинство: аліменти збільшено Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким передбачено збільшення мінімальної суми аліментів на одну дитину.

Мовою закону, алімéнти – обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього. Мовою загальнолюдських цінностей ми говоримо про те, що батьки повинні дбати про своїх дітей. Найпоширенішим є утримання батьками неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги – саме на цьому аспекті закцентуємо увагу, адже відбулися серйозні зміни на законодавчому рівні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон, яким передбачено збільшення мінімальної суми аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Вказані зміни набирають чинності з 08 липня 2017 року. Враховуючи розмір прожиткового мінімуму на 2017 рік мінімальний розмір аліментів, який повинен сплачувати батько (мати) щомісячно на утримання дитини становить:

– для дитини віком до 6 років з 01 травня по 30 листопада – 713 грн., з 01 грудня – 746 грн.

– для дитини віком від 6 до 18 років з 01 травня по 30 листопада – 888,50 грн., з 01 грудня – 930 грн.

Аліменти, відповідно до закону, є власністю дитини, а розпоряджається ними, виключно для потреб дитини, один з батьків, на чиє ім`я вони надходять.

При тому законом врегульовується виплата аліментів людиною, яка є ФОПом на спрощеній основі, офіційно не працює та людей, які працюють за кордоном. Такі особи будуть змушені сплатити заборгованість за відсотком від середньої зарплати населеного пункту, де проживає платник.

На жаль, проблема виплат аліментів на сьогодні є гострою. І вона складається з двох аспектів: економічного та, мабуть, більше – морального. Для Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області, кожного державного виконавця ці виконавчі провадження – під особливим контролем, адже мова йде про дітей – майбутнє країни.

На сьогодні у Зарічному відділі державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області знаходиться 2130 виконавчих проваджень по виплаті аліментів на дітей. І жодне з них не залишається поза увагою державних виконавців.