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Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
12.06.2017 15:15247

Унікальна скрипка поповнила мистецьку скарбницю України завдяки професіоналізму держвиконавців

09 червня 2017 року державний виконавець Зарічного відділу державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області передав до державної колекції унікальну скрипку майстра Анатолія Лємана, створену ним у 1908 році.

Цей факт зацікавив мистецький світ, тому на таку унікальну подію, яка відбулася у Сумському обласному краєзнавчому музеї, прибули видатні митці сучасності: народний артист України, лауреат державної премії ім. Тараса Шевченка, перша скрипка заслуженого ансамблю-квартету ім. М.В. Лисенка, професор Анатолій Баженов та начальник дільниці Державної колекції музичних (смичкових) інструментів, заслужений працівник культури України, доцент Богдан Фесюк.

Відтепер унікальна скрипка поповнить скарби Державної колекції музичних струнних (смичкових) інструментів ДП «Національний будинок органної та камерної музики України» у Києві.

Згідно з рішенням суду, ця скрипка була конфіскована в дохід держави, як предмет контрабанди.

Завдячуючи професіоналізму державних виконавців Сумщини, у процесі примусового виконання рішення суду виявлено, що дана скрипка належить до культурних цінностей, тому комісією прийнято рішення безоплатно передати її до Державної колекції музичних струнних (смичкових) інструментів.

Відтепер врятованою і збереженою культурною цінністю – скрипкою майстра Анатолія Лємана, 1908 року виробництва, зможуть милуватися всі бажаючі в ДП «Національний будинок органної та камерної музики України» в м. Києві.

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