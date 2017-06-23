Лушпы News. Новый виток противостояния дома №7 по пр.М.Лушпы и новостройки "Эспланада".





Лушпы News. Новый виток противостояния дома №7 по пр.М.Лушпы и новостройки "Эспланада". Смотрите видео https://youtu.be/PHrnXVbjPi4 с первой частью.

На сборах поднимались вопросы недавних заездов "неизвестных", которые пытались расширить территорию мусоросборника возле Теплопункта (для того, чтобы жильцы Эспланады выкидывали туда мусор тоже), вопрос дороги (большегрузы кромсают дорогу) и т.д. Так же в толпе была провокатор женщина, которая используя "риторику языка/мовы" пыталась заткнуть выступающего.

На встрече был депутат от БПП Дмитрий Лантушенко.Это хорошо, что пан Лантушенко ездит на велосипеде на работу, вопрос сколько стоит этот самый велик?

#Sumy #Сумы #Суми