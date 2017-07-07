Блоги

Santolege
Santolege
05.07.2017 12:33260

Лушпы News.

Убийство бездомных животных. Живодёры города Сумы.

Лушпы News.Скорее всего ночью сегодня отравили котов живущих возле подъезда №1 на пр.М.Лушпы 7. 9 трупов, один из них лежит на детской площадке. Прибыла полиция и журналисты из СТС. По словам очевидцев, есть 2 версии - живодёр живущий в одноимённом подъезде (есть записка с угрозой, полиция засвидетельствовала) или пара гастролёров, которые травят бездомных животных (по словам соседского мальчика, к которому они подходили и предлагали денег за животных). 
Большинству жителей коты не мешали, благодаря им исчезли крысы и мыши из подвалов. Вот такие живодёры и убийцы животных проживают в наших Сумах. 

#Sumy #Сумы #Суми #живодёры #убийцы

Общество Бездомные животные
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Начало» Кристофер Нолан (США, Великобритания, 2010)
«Начало» Кристофер Нолан (США, Великобритания, 2010)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:30
«Он и Она» Николя Бедос (Франция, Бельгия, 2017)
«Он и Она» Николя Бедос (Франция, Бельгия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 19:15 21:15 23:30
«Человек-паук: Возвращение домой» Джон Уоттс (США, 2017)
«Человек-паук: Возвращение домой» Джон Уоттс (США, 2017)
Кино Космос
14:30 – 45 грн. 18:45 – 50 грн. 21:15 – 50 грн.
«Дом» Эндрю Дж. Коэн (США, 2017)
«Дом» Эндрю Дж. Коэн (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 15:20 18:30 23:15
«2:22» Пол Карри (США, Австралия, 2017)
«2:22» Пол Карри (США, Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 21:30
«Гадкий я 3» Эрик Гуильон (США, 2017)
«Гадкий я 3» Эрик Гуильон (США, 2017)
Кино Космос
12:45 – 40 грн. 17:00 – 45 грн.
«Дочь и мать её» Джонатан Левин (США, 2017)
«Дочь и мать её» Джонатан Левин (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 23:35

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.