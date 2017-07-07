Лушпы News. Убийство бездомных животных. Живодёры города Сумы.

Лушпы News.Скорее всего ночью сегодня отравили котов живущих возле подъезда №1 на пр.М.Лушпы 7. 9 трупов, один из них лежит на детской площадке. Прибыла полиция и журналисты из СТС. По словам очевидцев, есть 2 версии - живодёр живущий в одноимённом подъезде (есть записка с угрозой, полиция засвидетельствовала) или пара гастролёров, которые травят бездомных животных (по словам соседского мальчика, к которому они подходили и предлагали денег за животных).

Большинству жителей коты не мешали, благодаря им исчезли крысы и мыши из подвалов. Вот такие живодёры и убийцы животных проживают в наших Сумах.

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