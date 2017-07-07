Семенченко в центрі уваги

Нещодавно користувачі соціальних мереж зустрічали листівочку з привітом С.Семенченка, про допомогу у подоланні сміттєвого колапсу у м. Львів, буцім то приходьте на площу Незалежності у м. Суми та разом вирішимо це питання. Виникає питання, Семенченко, а чому ж не у Варшаві наприклад ти закликаєш людей до вирішення цього питання? При чому тут Суми, чи в нас найвонючіша область? Свого сміття нам достатньо.

Пан Семенченко вже не знає як підняти свій ганебний рейтинг, та хоче себе реалізувати хоча б у якійсь сфері, адже він народний депутат, а мозку для вирішення глобальних загальноукраїнських питань та питань законотворення не вистачає, так він піариться на смітті та блокуванні Конотопу.

Так ось, шановні читачі для того, щоб прибрати всі питання адекватності С.Семенченка ми вирішили задати кілька питань йому особисто, але на жаль нам це не вдалося. Спитаєте чому? Та тому, що народний депутат просто ігнорує наші телефонні дзвінки та електронні листи, які між тим ми надсилаємо на офіційну пошту народного обранця.