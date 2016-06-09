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Олена Полякова
Олена Полякова
07.07.2017 13:06587

Тушки чи браТушки Конотопа?

А як з тушками у всій Сумській області?

На протязі тривалого часу надумане дійство по відклику тушок-депутатів бентежило голову Семеніхіна, не може він пробачити їм зраду, адже його вірні пси повинні бути завжди при ньому, і якщо треба – то і відсидіти за його злодіяння. Коли у Н.Льовшин та Н.Демехи пройшло марево з очей, вони зрозуміли що коється і вирішили просто піти, без скандалів, викриттів злочинів однопартійців і інших брудних справ. Не міг Артем просто відпустити. Будуть покарані, подумав він і почав лити бруд, влаштовувати від імені якоїсь вигаданої в його хворій уяві громади збори по відкликанню цих депутатів. Причина зрозуміла, але не лише ці два депутати вирішили змінити свої політичні погляди, чому ж про інших мовчать?

С.Талала, бізнесмен, політик, депутат, але на сесіях міськох ради за півтора року так ні разу і не з’явився, людина зайнята, мабуть в цей час щось для Конотопа робить, адже обіцяв на виборах ну дуже багато. Партія УКРОП, яку він представляє, у міській раді за певними домовленостями працює в парі зі Свободою, а чи не можна їх назвати тушками?

ВІКІПЕДІЯ: «Тушкува́ння» — термін, що вживається в Україні, коли нардеп переходить з однієї політичної сили в іншу. Такого перебіжчика називають «ту́шка», що означає депутат Верховної Ради України, який, з особистої матеріальної чи іншої зацікавленості, вийшов з фракції, від якої він балотувавсь до Верховної Ради України. Термін також вживається щодо депутатів, котрі у важливих питаннях голосують за постанови на боці фракцій, до яких не входять і до яких їх виборці не обирали.

 

Виходить Гланц та Євсейчик – тушки!

Далі – 2 депутати від БПП, які наперекір іншим ходять на всі постановчі сесії, тягнуть руку з криками я-я-я, з іскорками в очах дивлячись на Семеніхіна та Свободу,  також – тушки!

Але тут уже питання до партійного керівництва – куди дивляться та чому дозволяють зраджувати інтересам партії?

Батьківщина в Конотопі, в лиці бізнесмена Марченка та Тягнія, повністю контрольована Семеніхіним, втратила одного члена, які будуть дії Л.Толордави, покаже час.

Так може не ТИХ тушками назвали? Чи як проти здорового глузду борці – то тушки, а як на все очі закривають та танцюють під дудку – то браТушки?

Як думаєте, а скільки тушок у Народній партії та БПП? І чи зможе Семеніхін зібрати більшість для вирішення “своїх” питань?

Политика Депутаты Зрада Конотоп Підлість Тушки

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