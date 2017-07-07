Зачем разогнали исполком и почему не назначают новый? Эти мысли крутятся в голове у жителей Конотопа уже несколько месяцев, в чем же причина?

В марте 2/3 депутатов поддержали условное недоверие меру, что его очень испугало, отставка, недоступность фин.ресурсов – это самое страшное сейчас для Семенихина. Именно это и стало причиной затягивания процеса проведения сессий гор.совета, чтобы «разобраться» с теми кто против него подписал бумагу «за недоверие». Для запугивания он приглашает титушек с Киева, Тернополя и т.п., представляя их как конотопчан, активно участвует в политических заказах.

Исполком то распущен, но пока новый не соберется, старый в действии, а там у Семенихина большинство! И его распускать ему не с руки. Вот так и тянется третий месяц, те кто не пляшет под его дудку – враги, остальные щедро премиюются финансово либо же должностями в различных сферах. Заседания проводятся регулярно, но в рабочем порядке, не публично. Дошло до того что что некоторым членам исполкома даже сообщают о проведении. И Семенихина все устраивает. Только вот те, кто идут с ним в ногу не понимают, что за все это придётся отвечать перед правоохранительными органами. Новые лица в исполкоме могли быть, было наобещано много новым патриотическим силам, как денег, так и должностей, но Семенихинского большинства все равно не набирается, как ни крути, из-за этого процесс пока на паузе. Но, иногда, ему приходит мысль, а получится ли работать с новыми патриотическими силами в составе исполкома так же как со старым?

Депутаты не хотят мириться с таким произволом, за что стали для мера врагами номер 1, и он при любой возможности пытается донести свою точку зрения до народа, даже в детском садике 3-годовалому будущему электорату.

А обязанности мера – не разводить склоки и устраивать войны, не дестабилизировать ситуацию в городе, а наоборот – согласно пункту 3.4.1 статута – «усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, відстоювати права, свободи і законні інтереси громадян». Так где-же это все??? А проблема в том, что он не знает как уйти от конфликта, он умеет только его создать, а дальше решать либо силовым путем, либо никак. И страдают от этого только жители города, а не он сам.

Депутаты не верят уже в то что говорит Семенихин, причин тому уйма, вот, например, как рассказал один из депутатов – на рабочем совещании, где было большинство депутатов, мер обещал зарыть топор войны очень глубоко и надолго, пригласил на «открытие» дороги по улице Интернатной. Все бы хорошо, но спустя несколько часов депутаты уже с его уст - негодяи, и чуть ли не «агенты кремля», вечером в прямом эфире на телеканале КСТ мер не жалел оскорблений в сторону депутатов. Так что, память девичья, раздвоение личности или просто лицемерие и обман?

Попытка манипулирования патриотическими силами тоже не всегда проходит, не все хотят чтобы их использовали ради пиара и грязных полит.технологий. Хотя обещано много и фин.ресурсов и мест в аппарате.

Что имеют от этого всего граждане? Боязнь выйти на улицу, боязнь за то что не смогут оплатить коммунальные тарифы, цены ростут потому что коммунальные предприятия на грани остановки, боязнь за свое будущее и будущее детей, боязнь выразить свою, никем не навязанную, точку зрения. И прискорбно то, что власть не занимается действительно важными направлениями в развитии города, которые так волнуют именно граждан.