Спільна нарада з представниками адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради

06.07.2017 у приміщенні Зарічного відділу державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області проведено спільну нараду з представниками адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради, комунального оптово-роздрібного підприємства "Дрібнооптовий" Сумської міської ради, Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області, Державної податкової інспекції в м.Сумах ГУ ДФС у сумській області, з метою покращення фактичного виконання виконавчих проваджень з примусового виконання постанов винесених адміністративною комісією при виконавчому комітеті Сумської міської ради