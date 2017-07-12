Блоги

Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
Зарічний відділ державної виконавчої служби м.Суми
13.07.2017 14:58173

Спільна нарада з представниками адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради

06.07.2017 у приміщенні Зарічного відділу державної виконавчої служби міста Суми Головного територіального управління юстиції у Сумській області проведено спільну нараду з представниками адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради, комунального оптово-роздрібного підприємства "Дрібнооптовий" Сумської міської ради, Сумського відділу поліції (м.Суми) ГУНП в Сумській області, Державної податкової інспекції в м.Сумах ГУ ДФС у сумській області, з метою покращення фактичного виконання виконавчих проваджень з примусового виконання постанов винесених адміністративною комісією при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Право Спільна нарада з представниками адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.