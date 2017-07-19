Сучасна юстиція: правопросвітництво, комфортні сервіси, зміцнення сили права Під час візиту на Сумщину 17 липня 2017 року Міністр юстиції України Павло Петренко говорив про успішні реформи Мін`юсту.

В Україні успішно реалізується великий соціальний проект – безоплатна правова допомога, покликана допомагати у захисті і гарантувати рівний доступ до правосуддя. Працюють 551 точка доступу до безоплатної правової допомоги: 23 регіональних центри; 96 місцевих центрів і 432 бюро правової допомоги. На Сумщині діє 4 місцевих центри та 14 бюро правової допомоги.

Відтепер доступ до правової допомоги суттєво розширено – міністр юстиції України Павло Петренко, народний депутат України Олександр Сугоняко, голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко, начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області, в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк відкрили контактний центр системи безоплатної правової допомоги – другий в Україні.

«Ми організовуємо роботу так, щоб забезпечити безоплатною правовою допомогою всіх, хто її потребує, – сказав Павло Петренко. – Кожна людина може звернутися до контактного центру за консультацією. Є номер системи безоплатної вторинної правової допомоги, його, до речі, потрібно знати всім – 0 800 213 103 – телефонуйте, дізнавайтесь, як можна відстояти порушені права».

Відкриваючи контактний центр системи безоплатної вторинної допомоги, де працюють щодня, з 7 години ранку до 9 години вечора, 6 фахівців, приймаючи дзвінки з усієї України, Павло Петренко підкреслив, що в Україні сформована одна з кращих систем безоплатної правової допомоги. Безоплатна правова допомога – це той інструмент, за допомогою якого українці можуть захистити свої права.

За статистикою, яка підтверджується і роботою першого контакт-центру в Чернівцях, тільки 20% людей, які телефонують до контактних центрів, у подальшому звертаються до адвокатів. 80% отримують достатню правову допомогу телефоном.

Багато проектів стали реальними справами, увійшли в життя українців і зробили доступ до послуг більш комфортним. Варто згадати зокрема, видачу свідоцтв про народження дитини і реєстрацію її місця проживання безпосередньо у пологових будинках, записи на прийом до відділів ДРАЦС через Інтернет, отримання довідок із реєстрів онлайн, збільшення кількості суб’єктів реєстрації і передача окремих повноважень по реєстрації органам місцевого самоврядування.

Наприклад, скористатися послугою по видачі свідоцтва про народження дитини можна у 474 медичних закладах України, на Сумщині – 17. По Україні станом на 05 липня 2017року з моменту початку проекту 01 січня 2016 року видано 162 173 свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. Це 25% від загальної кількості новонароджених за період з 01.01.2016 по 05.07.2017. Фактично, майже кожне 4-те свідоцтво про народження батьки отримують, не виходячи з медичного закладу. На Сумщині цей показник вищий: у закладах охорони здоров’я області видано 1609 свідоцтв про народження дитини, що складає більш ніж 52% від загальної проведених державних реєстрацій народження безпосередньо у відділах ДРАЦС області (3112).

На часі – упровадження ще однієї новації – у сільських радах посадові особи надаватимуть послуги по оформленню спадщини. Сумщина у цьому напрямі стала першою в Україні, де незабаром запрацюють так звані «сільські нотаріуси».

З цього приводу в обласній державній адміністрації відбулася нарада, у якій разом з Міністром юстиції взяли участь керівники області та керівники районів, голови об’єднаних територіальних громад та посадові особи органів місцевого самоврядування, що пройшли та проходять стажування з питань оформлення спадкових прав.

Голова облдержадміністрації Микола Клочко подякував Міністру юстиції за увагу до Сумської області і за упровадження реформ. А голова обласної ради Володимир Токар зазначив, що Сумщина відкрита до інновацій і обласна рада, зокрема, підтримує всі починання, які направлені на добробут людей.

За словами Міністра щороку сотні тисяч українців стикаються з проблемою недостатності нотаріальних послуг. Жителям сіл для отримання цих послуг треба їхати до райцентру, вистояти в черзі, а інколи, якщо не повний комплект документів, – цю процедуру треба неодноразово повторювати.

«Зміни й реформи не варті нічого, якщо людина повинна їхати за десятки кілометрів, щоб посвідчити спадщину. Саме тому ми наближаємо послуги до людей», – наголосив Міністр.

Отож наразі Сумщина реально стає першою областю в Україні, де найближчим часом запрацює так званий «сільський нотаріат». Посадові особи органів місцевого самоврядування, які пройшли стажування та нині будуть складати кваліфікаційні іспити, надаватимуть потрібні людям послуги: посвідчуватимуть заповіти, видаватимуть копії документів на майно, свідоцтва про право на спадщину.

Павло Петренко подякував керівникам області та головного управління юстиції за те, що вдалося реалізувати цей проект.

«Реформи в дії – це реформи, які слугують людям. І те, що вже найближчим часом у 8 сільських радах люди зможуть без зайвого клопоту реалізувати свої права – багато значить, – говорить начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області Ірина Свистун. – Переконана: переваги цієї справи відчують і очільники громад, адже їм у першу чергу будуть вдячні жителі за зручний і комфортний сервіс».

Значну частину робочого візиту Міністра юстиції України зайняло спілкування із журналістською спільнотою Сумщини. Звучали актуальні запитання, конструктивний обмін думками сприяв продуктивному діалогу.

Журналістів цікавив широкий спектр питань, над якими працює Міністерство юстиції. Доступність державних реєстрів і судова система, законопроекти, над якими працює міністерство, деталі роботи «сільського нотаріату» і реформа виконавчої служби – на всі запитання Павло Петренко дав ґрунтовні відповіді.

Правова інформація сьогодні надзвичайно потрібна людям, тому Міністерство юстиції України розпочинає реалізацію загальнонаціонального проекту «Я маю право!». Мета: сформувати нову правову свідомість шляхом інформування громадян про їхні права та механізми їх захисту. А поширення знань та освітня місія сприяє залученню громадян до правової активності та правосвідомої поведінки.

Проект розраховано на громадян України віком від 18 років.

Тривалість проекту становить 3 роки (2017–2019 рр.)

Старт проекту відбувся 7 червня 2017. Проект презентовано Павлом Петренко та директором USAID Уейд Уорреном в Кабінеті міністрів України.

До географії проекту віднесено всі міста України, включаючи віддалені селища, де функціонують центри та бюро безоплатної правової допомоги.

Завжди більше інформації на сайтах: Міністерство юстиції України: https://minjust.gov.ua; Головне територіальне управління юстиції у Сумській області: http://sumyjust.gov.ua/